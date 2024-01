Le ministre de l’Union, Giriraj Singh, contredit Sushil Modi à propos de Nitish Kumar

“Le parti est avant tout et je ne suis qu’un travailleur du parti”, a déclaré Giriraj Singh (Dossier)

Patna :

Le ministre de l’Union, Giriraj Singh, a déclaré vendredi que les portes de son parti étaient toujours « fermées » au ministre en chef du Bihar, Nish Kumar, qui est susceptible de se séparer du Mahagathbandhan (Grande Alliance) et de retrouver le BJP.

S’adressant aux journalistes ici, le haut dirigeant du BJP a toutefois précisé qu’il soutiendrait les décisions prises par le haut commandement de son parti concernant l’intégration du JD(U) dans l’alliance NDA.

“Nos portes sont toujours fermées (Humare darwaje à sada band band hain), mais le parti est avant tout et je ne suis qu’un travailleur du parti”, a déclaré Giriraj Singh lorsqu’on lui a demandé si les portes du BJP étaient ouvertes à Nitish Kumar.

Il a en outre déclaré que le parti ne réfléchirait qu’une fois que l’on serait devenu membre du BJP.

“Sadasyata ke liye koi ayenge tabhi pour fredonner sochenge… (Nous n’y réfléchirons que lorsque quelqu’un se sera manifesté pour devenir membre)”, a ajouté Giriraj Singh.

Notamment, le bouleversement politique a une fois de plus englouti le Bihar alors que les spéculations vont bon train selon lesquelles Nitish Kumar est susceptible de se séparer du Mahagathbandhan (Grande Alliance) et de retrouver le BJP, son ancien allié.

Plus tôt dans la journée, Sushil Kumar Modi, chef du parti Bharatiya Janata, a déclaré vendredi que la porte pouvait être ouverte si nécessaire, indiquant une possible reprise des liens entre le JDU dirigé par Nitish Kumar et son ancien allié, le BJP.

S’adressant aux journalistes ici, Sushil Kumar Modi, qui avait déclaré un jour que toutes les portes étaient fermées même si Nitish Kumar voulait revenir à la NDA, a déclaré vendredi : « aucune porte n’est définitivement fermée en politique ».

“Nous gardons un œil sur tous les développements et si nécessaire, une décision appropriée sera prise. Aucune porte n’est définitivement fermée en politique et la porte peut être ouverte si nécessaire…”, a déclaré Sushil Modi.

Pendant ce temps, le ministre de l’Union des industries de transformation des aliments et chef du parti Rashtriya Lok Janshakti (RLJP), Pashupati Kumar Paras, a demandé vendredi aux gens d’attendre 1 à 2 jours.

S’adressant aux journalistes ici, Pashupati Paras a déclaré que le temps clarifierait la situation politique de l’État.

“Attendez 1 à 2 jours… J’ai dit à plusieurs reprises que le temps est plus puissant que l’individu… Le temps nous le dira”, a déclaré Pashupati Kumar Paras.

Plusieurs autres dirigeants de la NDA, dont l’ancien CM du Bihar, Jitan Ram Manjhi, ont indiqué une rupture de l’alliance entre le JD(U)-RJD.

Le changement de Nitish Kumar porterait un coup dur au Mahagathbandhan (grande alliance) au pouvoir dans le Bihar ainsi qu’au bloc d’opposition INDE au niveau national qui est formé pour affronter le centre dirigé par le BJP.

Si Nitish Kumar passe, ce serait la quatrième fois qu’il changerait de camp.

Dans l’Assemblée du Bihar qui compte 243 membres, le RJD compte 79 députés ; suivi par les 78 du BJP ; les 45 du JD(U), les 19 du Congrès, les 12 du CPI (ML), deux de chacun du CPI(M) et du CPI, les quatre sièges de l’Hindustani Awam Morcha (laïc) et celui de l’AIMIM, plus un législateur indépendant.

Notamment, Nitish Kumar, après s’être séparé du BJP en 2022, a pris l’initiative d’unir toutes les forces d’opposition pour affronter conjointement le Premier ministre Narendra Modi et le parti au pouvoir lors des élections nationales.

Il a accueilli la première réunion des partis d’opposition à Patna, et il était largement admis qu’il deviendrait éventuellement le responsable de la coalition.

