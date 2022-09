Le ministre de l’Union a influencé le résultat des élections de l’AIFF, selon Manvendra Singh

Vendredi, le chef de l’Association de football du Rajasthan et chef du Congrès, Manvendra Singh, a affirmé que le ministre de l’Union, Kiren Rijiu, avait “influencé” le résultat des élections de la Fédération indienne de football (AIFF).

Lors de l’élection présidentielle, l’icône du football indien Bhaichung Bhutia a subi une défaite humiliante 1-33 contre son ancien coéquipier du Bengale oriental Kalyan Chaubey, un dirigeant du BJP du Bengale occidental.

Qualifiant cela de triste jour pour le football indien, Singh a affirmé que le ministre du droit et de la justice de l’union, Rijiju, avait “exhorté” les membres de l’association d’État à voter contre Bhutia en visitant leur hôtel à la veille des élections.

“L’ingérence s’est poursuivie tout au long du processus et a culminé hier soir lorsque le ministre du syndicat (Rijiju) a exhorté les membres de l’association à ne pas voter pour Bhaichung”, a déclaré aux journalistes Singh, un ancien député du Rajasthan.

“Je pense que l’ingérence est inacceptable et préjudiciable au football indien. Ce que le football souffre déjà, ne peut que souffrir davantage. Il ne sera pas entre de bonnes mains. »

Chaubey a rejeté les allégations.

Avec sa victoire écrasante, Chaubey est devenu le premier footballeur devenu président en 85 ans d’histoire de l’AIFF.

Singh a déclaré que les joueurs n’ayant pas le droit de voter, ils ont exercé l’autre option de nommer le nom de Bhutia.

“L’option était disponible en termes de contestation, c’est pourquoi nous avons mis Bhaichung. Lorsque vous avez la possibilité de sélectionner le président en dehors de l’association, vous optez pour le meilleur. Je ne veux pas participer à une course de Formule 1 dans une Ambassador, j’opterai pour une Ferrari.

“Cela aurait pu être entre de bonnes mains, mais d’autres intérêts ont prévalu”, a-t-il déclaré, profondément contrarié que “les administrateurs du football indien, les associations membres n’aient pas exercé leur jugement dans l’intérêt du football”.

“Quand ils avaient le choix de sélectionner le meilleur joueur disponible, ils n’exerçaient pas ce jugement et ils étaient sous l’influence de quelqu’un d’autre parce que les associations avaient eu une réunion plus tôt en disant qu’elles ne seraient sous l’influence de personne et qu’elles éliraient l’un des leurs.

“Lorsque vous avez le meilleur parmi les options et que vous ne l’exercez pas, leur jugement est évidemment médiocre et ce n’est pas une bonne journée pour le football indien.”

“Je sais que le sentiment populaire en Inde est pour Bhaichung, mais évidemment, ils (les membres) ne croient pas en cela, ils croyaient en d’autres intérêts.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Rijiju voulait que les membres votent contre Bhutia, il a déclaré: “Cela a été politisé après la première réunion lorsque toutes les associations se sont réunies et que tout le monde a dit” nous resterons unis et nous ne laisserons personne de l’extérieur devenir le chef “.

“Un seul membre a dit que je subissais des pressions pour soutenir Kalyan. Tout le monde a dit que nous ne le ferions pas et puis en une semaine tout change. Ils disent tous qu’ils sont sous pression et ils ont changé de position, ils ne tiennent pas parole. C’est un choc et profondément décevant.

Il a ajouté qu’il ne s’agissait que de sucettes électorales.

“Je suppose que le modèle de revenus du jeu est plafonné. Je ne vois pas de nouveaux joueurs arriver dans le jeu. Ce sont des sucettes électorales comme on dit dans les élections politiques et la même séduction est évidemment utilisée ici.

“Les gens ont voté pour leur gain personnel plutôt que pour l’intérêt du sport”, a déclaré Singh, fils de l’ancien dirigeant du BJP Jaswant Singh.

Qualifiant cela d’insulte envers Bhutia, il a déclaré : « De toute évidence, vous êtes une icône indienne. Il n’y a pas eu de meilleur joueur indien au cours des dernières générations et être traité comme ça par les dirigeants du football, c’est plus que décevant, c’est une insulte.

Interrogé sur les allégations de Singh, Chaubey a déclaré plus tard lors de la conférence de presse : « Oui. Il (Rijiju) était présent là-bas (à l’hôtel) mais ce qu’il (Singh) a allégué était un mensonge.

