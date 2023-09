Le ministre de l’UE répond aux accusations d' »autoritarisme » — RT World News

Un haut responsable du cabinet polonais a rejeté les allégations selon lesquelles le gouvernement conservateur de Varsovie aurait exploité les menaces sécuritaires à des fins politiques.

Le ministre polonais des Affaires numériques a insisté sur le fait que les prochaines élections du pays seraient libres et équitables, rejetant les allégations de « un autoritarisme croissant » après que les critiques ont accusé le gouvernement de piétiner l’État de droit.

S’adressant à Euronews vendredi, Janusz Cieszynski a évoqué l’affirmation selon laquelle le gouvernement conservateur polonais aurait politisé la situation sécuritaire à l’approche des élections d’octobre.

« Si nous n’investissons pas dans notre armée dès maintenant, nous pourrions finir par payer pour l’armée de notre ennemi qui sera stationnée en Pologne à l’avenir », a-t-il déclaré au média, affirmant que son pays était « presque autant menacé que l’Ukraine » des cyberattaques russes.

On lui a demandé s’il pouvait garantir que la prochaine course serait « libre et juste » le ministre a dit « bien sûr, » ajouter « Si quelqu’un dit que nous sommes confrontés à un autoritarisme croissant, j’ai besoin d’exemples. »

« Notre démocratie est assez jeune. Mais dans cette incarnation, il n’y a jamais eu d’accusations sérieuses concernant les élections truquées en Pologne. Cela n’est tout simplement jamais arrivé », il a continué.

Varsovie a récemment choisi de renforcer les mesures de sécurité le long de la frontière avec la Biélorussie, en annonçant son intention de stationner quelque 10 000 soldats à la frontière, doublant ainsi la présence militaire là-bas. Les responsables polonais ont déclaré que la décision visait à renforcer les agents des gardes-frontières, bien que le Premier ministre Mateusz Morawiecki ait également cité des affirmations selon lesquelles la société militaire privée russe Wagner Group se rapprocherait du territoire polonais le mois dernier.















Alors que certaines personnalités de l’opposition ont déclaré que le déploiement était une démarche politique calculée à l’approche des élections d’octobre, Cieszynski a fait valoir que les détracteurs « n’ont aucune crédibilité en matière de sécurité et de défense ».

« Ils ont dissous les unités militaires ; ils ont fermé les commissariats de police. Ils ont justifié cela en disant que nous n’avions pas d’argent. il ajouta.

Le gouvernement polonais a également été critiqué par l’Union européenne pour des violations présumées de l’État de droit, le bloc publiant un rapport annuel en juillet citant « de sérieuses inquiétudes » sur « l’indépendance du pouvoir judiciaire polonais ».

Plus tôt cette année, la Cour de justice de l’Union européenne a statué contre Varsovie dans une affaire d’État de droit contestant la légalité de diverses nominations judiciaires, lui imposant une amende de 360 ​​millions d’euros (385 millions de dollars). Le bloc continue également de retenir divers paiements dus à la Pologne jusqu’à ce qu’elle mette en œuvre un certain nombre de réformes, notamment l’argent de son fonds de relance pandémique de 35 milliards d’euros.

La Pologne insiste sur le fait que les critiques de Bruxelles sont politiquement motivées et a accusé le bloc européen de piétiner sa souveraineté. En juin, le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro a dénoncé le plus haut tribunal de l’UE comme « corrompu. »