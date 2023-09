Le ministre de l’Intérieur s’engage à interdire les chiens tueurs XL Bully et qualifie les bêtes de « danger mortel » après une attaque d’horreur contre une fille de 11 ans

Hier soir, le ministre de l’Intérieur a promis d’interdire les chiens intimidateurs tueurs XL.

Suella Braverman vise à interdire leur élevage et leur vente après la dernière attaque d’horreur contre une fille de 11 ans et deux hommes intervenus à Birmingham ce week-end.

Un tyran poursuit un homme jusqu’à une station-service à Birmingham Crédit : TikTok

Terreur alors qu’un passant tente de repousser le chien avec une pelle Crédit : TikTok

Suella Braverman s’est engagée à interdire les chiens intimidateurs tueurs XL Crédit : Alay

Les intimidateurs ont été associés à neuf décès, dont trois enfants, depuis 2021.

Mme Braverman a déclaré : « Ils terrorisent nos communautés et constituent une menace particulière pour les enfants. Cela doit cesser.

La ministre de l’Intérieur a qualifié les chiens d’intimidation XL de « danger clair et mortel » alors qu’elle décidait de les interdire dans ce pays.

Mme Braverman a tweeté : « L’intimidateur américain XL représente un danger clair et mortel pour nos communautés, en particulier pour les enfants. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. J’ai demandé des conseils urgents pour les interdire.

Elle a ensuite déclaré au Sun : « Moi-même et le ministre de la Police, Chris Philp, avons demandé des conseils urgents sur les options visant à renforcer la sécurité publique et à interdire leur élevage et leur vente. »

Les intimidateurs américains, y compris la race XL, sont responsables de 73 % des décès liés aux chiens au Royaume-Uni depuis 2022, mais ne représentent qu’un infime pourcentage de la population canine totale.

Le nombre d’attaques signifie que les Britanniques sont 270 fois plus susceptibles d’être tués par des intimidateurs américains que toute autre race, selon le groupe de campagne Bully Watch UK.

Des images troublantes publiées sur les réseaux sociaux samedi ont montré un tyran XL mutilant la jeune fille avant de sauvager un homme à Bordesley Green, Birmingham.

Le clip horrible, partagé plus tard en ligne par la ministre de l’Intérieur parallèlement à son appel à retirer les chiens, montre l’animal mordant sauvagement le bras de la jeune fille.

Le chien déchaîné a été brièvement retenu par un homme vêtu d’un débardeur vert, mais il s’est ensuite échappé et a attaqué un autre homme portant un T-shirt blanc, un sac banane et un short.

Mais alors qu’il tente de fuir, le chien le poursuit jusqu’à une station-service Texaco, le faisant tomber.

La police des West Midlands a déclaré : « Une fillette de 11 ans a été mordue alors qu’elle courait devant le chien alors que son propriétaire le promenait.

« Deux hommes sont intervenus mais ont été mordus et blessés aux épaules et aux bras. Ils ont été transportés à l’hôpital.

«Le chien a d’abord été emmené chez un vétérinaire local pour être examiné avant d’être placé dans un chenil sécurisé.

« Le propriétaire du chien a été interrogé par les agents. »

Il y a eu neuf décès liés aux intimidateurs XL depuis 2021, dont trois enfants.

Les XL Bullys sont issus d’une combinaison de chiens.

Le principal est le pitbull terrier américain, interdit ici en 1991.

Cependant, les éleveurs clandestins peuvent mélanger des pitbulls légaux avec d’autres chiens.

Une enquête de Sun on Sunday plus tôt cette année a révélé que des éleveurs non enregistrés proposaient des chiens pour jusqu’à 2 500 £ sur Internet.

Bully Watch UK a déclaré : « Nos recherches montrent que les chiens américains de type tyran sont responsables de 44 % de toutes les attaques de chiens signalées depuis le début de l’année, le tyran XL étant impliqué dans 22 % de toutes les attaques. »

L’année dernière, 22 000 attaques de chiens ont causé des blessures en Angleterre et au Pays de Galles, et 16 000 en 2018.

L’ancien secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a soutenu l’interdiction, déclarant : « Je suis profondément préoccupé par la montée des attaques contre les personnes, les animaux domestiques et le bétail par les chiens intimidateurs XL. »

L’éleveur de chiens Stan Rawlinson, 76 ans, a déclaré : « Ces chiens représentent un danger pour les femmes, les enfants et tout le monde. Il y a quelque chose de mal câblé dedans. Ils sont incroyablement puissants. Ils peuvent ouvrir vos veines jugulaires presque immédiatement.

« Je ne m’en approcherais pas. J’ai côtoyé toutes sortes de chiens, même les plus dangereux. Mais ces tyrans XL sont très réactifs.

Elisa Allen, de People for the Ethical Treatment of Animals (Peta), a ajouté : « C’est un fait indéniable que les attaques de chiens les plus graves et les plus mortelles sont le fait de races d’intimidateurs. »

Le chien intimidateur saute et s’accroche au dos de l’homme. Crédit : TikTok

L’homme s’enfuit mais tombe et est à nouveau attaqué Crédit : TikTok

Les XL Bullys sont issus d’une combinaison de chiens Crédit : Shutterstock