Le ministre de l’Intérieur promet de réprimer les éco-manifestants “monstrueusement égoïstes” qui causent le chaos et risquent des vies en bloquant les routes

LE ministre de l’Intérieur s’est engagé à sévir contre les éco-manifestants “monstrueusement égoïstes” qui ont semé le chaos et risqué des vies en bloquant les routes.

Suella Braverman a annoncé que des plans étaient en place pour empêcher les militants du climat de tenir le public “en rançon”.

Suella Braverman a annoncé que des plans étaient en place pour tenter d’arrêter les militants du climat Crédit : Reuters

Les militants se sont collés à la route à Londres aujourd’hui Crédit : Reuters

Suella Braverman a déclaré que la police recevra de nouveaux pouvoirs Crédit : La Méga Agence

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que la police recevra de nouveaux pouvoirs pour garantir une approche plus proactive en matière de manifestations.

Les militants de Just Stop Oil et Extinction Rebellion ont organisé diverses manifestations et manifestations ces derniers mois, provoquant des perturbations pour les navetteurs et la circulation à travers le pays.

Avec deux militants de Just Stop Oil – nommés Anna Holland, 20 ans et Phoebe Plummer, 21 ans – se collant au mur de la National Gallery de Londres après avoir jeté de la soupe sur un tableau de Van Gogh.

Accusant les manifestants de drainer les ressources de la police, Mme Braverman a déclaré qu’elle utiliserait le projet de loi sur l’ordre public du gouvernement pour permettre aux secrétaires d’État de demander des injonctions lorsque les manifestations causent de graves perturbations ou menacent la sécurité publique.

“Ça suffit. Gêner les ambulances, les camions de pompiers et les voitures transportant des bébés à l’hôpital n’est pas seulement illégal, c’est monstrueusement égoïste”, a-t-elle écrit dimanche dans le Mail.

“Nous avons vu des soi-disant manifestants se coller aux trains, se coller aux routes, creuser des tunnels dangereusement instables, interférer avec la distribution des journaux, vandaliser des biens et gâcher l’approvisionnement en carburant.

« Vendredi, les militants de Just Stop Oil ont jeté de la soupe sur le tableau Tournesols de Van Gogh, l’une des œuvres d’art les plus célèbres au monde. Pour qui se prennent-ils ?

Mme Braverman a déclaré qu’elle ne “se plierait” pas aux manifestants qui “détiennent la rançon publique britannique”.

« Empêcher nos services d’urgence d’atteindre ceux qui en ont désespérément besoin est indéfendable, affreusement égoïste et en aucun cas dans l’intérêt public », a-t-elle ajouté.

“Cette perturbation grave et dangereuse, sans parler du vandalisme, n’est pas une liberté d’expression, ni un droit de l’homme. Elle doit cesser.”

Cela survient après que plus de 350 manifestants de Just Stop Oil ont été arrêtés rien qu’à Londres, depuis début octobre, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.

Le ministre de l’Intérieur et maire de Londres Sadiq Khan doit assister à une réunion présidée par le chancelier du duché de Lancaster Nadhim Zahawi, où les récentes manifestations devraient être discutées.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que la législation proposée sur l’ordre public créerait une nouvelle infraction pénale consistant à interférer avec des infrastructures telles que les raffineries de pétrole, les aéroports, les chemins de fer et les presses à imprimer.

Une telle infraction entraînerait une peine maximale de 12 mois de prison, une amende illimitée, ou les deux.

‘TROP C’EST TROP’

“Se verrouiller” ou “être équipé pour se verrouiller” sur d’autres personnes, objets ou bâtiments pour causer de “graves perturbations” pourrait entraîner l’emprisonnement de six mois ou une amende illimitée.

Et planifier et causer de graves perturbations entraînera une peine maximale de trois ans d’emprisonnement.

Le projet de loi sur l’ordre public reviendra au Parlement la semaine prochaine.

Mme Braverman a ajouté: “La police a besoin de pouvoirs renforcés et plus stricts pour faire face à la montée des tactiques de protestation autodestructrices et c’est ce que fera le projet de loi sur l’ordre public.

“Il est grand temps que le Parlement s’y rallie et donne la priorité à la majorité respectueuse des lois.”