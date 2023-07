Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La ministre de l’Intérieur s’est dite « particulièrement préoccupée » par le développement rapide et le déploiement public de chatbots d’intelligence artificielle (IA) comme ChatGPT en relation avec le terrorisme et la sécurité nationale.

Les commentaires de Suella Braverman sont venus alors qu’elle était pressée par le Parti travailliste et le SNP d’une mise à jour de la stratégie antiterroriste du Royaume-Uni, Contest, qui reconnaissait le potentiel de l’IA pour faciliter les activités terroristes.

La ministre fantôme de l’intérieur, Holly Lynch, a insisté sur le fait que « des mesures concrètes manquent cruellement dans la mise à jour », et le porte-parole des affaires intérieures du SNP, Stuart C McDonald, a demandé à Mme Braverman si elle pensait « qu’une législation est nécessaire dans ce domaine ».

Le ministre de l’Intérieur a souligné l’urgence de faire face aux risques inconnus posés par la technologie et la nécessité d’une collaboration pour atténuer les menaces à la sécurité publique et à la sécurité nationale.

Posant une question urgente sur la mise à jour tant attendue de Contest in the Commons, Mme Lynch a déclaré: «Nous sommes préoccupés par certaines omissions de la mise à jour et la disparité entre les menaces décrites et les réponses proposées.

« Sur l’IA, la mise à jour reconnaît le défi, affirmant que les terroristes sont susceptibles d’exploiter la technologie.

« Nous avons réclamé de nouvelles infractions criminalisant la formation de chatbots pour radicaliser des individus, mais des mesures concrètes manquent cruellement dans la mise à jour. Alors, comment le gouvernement va-t-il s’y prendre ?

M. McDonald a déclaré: «J’ai été surpris par la référence très limitée dans la stratégie de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la radicalisation et l’instruction.

« Peut-elle dire, pense-t-elle qu’une législation est nécessaire dans ce domaine, quelles mesures plus concrètes sont prises pour aborder l’utilisation de l’IA de cette manière? »





Il y a encore beaucoup d’inconnues avec cette classe de technologie… qui posent des risques importants mais pas encore entièrement compris pour la sécurité publique et la sécurité nationale Suella Braverman

Le ministre de l’Intérieur a déclaré : « Il est clair que les IA du modèle de base ont sans aucun doute un vaste potentiel, et elles sont cruciales pour la mission du Royaume-Uni de devenir une superpuissance scientifique et technologique.

«Mais il existe encore de nombreuses inconnues avec cette classe de technologie et de nombreuses autres formes de technologies émergentes qui posent des risques importants mais pas encore entièrement compris pour la sécurité publique et la sécurité nationale.

« Je suis particulièrement préoccupé par le développement rapide et le déploiement public de grands modèles de langage génératifs comme ChatGPT, et nous sommes attentifs au rythme exponentiel de leur développement, aux capacités émergentes, qui rendent les risques exacts difficiles à anticiper ou à contrôler et à la relative facilité avec laquelle les garanties peuvent être écrasées.

«Ainsi, ceux qui sont à la pointe de ces technologies sont explicites sur leur gravité et sur ces risques si des garanties appropriées ne sont pas développées rapidement.

« Nous sommes donc impatients de promouvoir et de permettre un dialogue ouvert et constructif et une collaboration approfondie avec les dirigeants d’entreprises technologiques, les experts de l’industrie et les nations partageant les mêmes idées, alors que nous cherchons à garantir que les dons de cette technologie sont livrés et que la société est protégée. »

Mme Braverman a déclaré qu’il y avait eu une discussion lors de la récente conférence sur la sécurité Five Eyes en Nouvelle-Zélande sur « l’utilisation hostile émergente de la technologie et les moyens de collaboration dans lesquels, au niveau international, nous pouvons travailler pour atténuer ces risques ».

La stratégie antiterroriste du Home Office a été mise à jour mardi pour la première fois en cinq ans.

Depuis sa dernière mise à jour en 2018, neuf attentats terroristes ont été déclarés au Royaume-Uni, au cours desquels six personnes ont été tuées et 20 blessées.

La police et les services de sécurité ont également perturbé 39 complots qui visaient à cibler des personnalités publiques telles que des députés, des événements tels que la marche des fiertés de Londres et des sites populaires à Londres.

Le rapport a révélé que le risque d’attaque terroriste au Royaume-Uni augmente avec des comploteurs nationaux plus difficiles à détecter, une menace persistante des extrémistes islamistes et les progrès technologiques exploités.

Mme Braverman a déclaré aux députés : « Grâce à cette stratégie actualisée, nous mettrons davantage l’accent sur l’utilisation de tous les leviers de l’État pour identifier et intervenir contre les terroristes.

« Nous établirons des partenariats essentiels avec le secteur privé et des alliés internationaux pour assurer la sécurité du public. Et nous exploiterons les opportunités offertes par les nouvelles technologies.

« Il n’y a pas de plus grand devoir pour ce gouvernement que d’assurer la sécurité du peuple britannique. Et je ne me reposerai pas dans la réalisation de cette mission.