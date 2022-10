Le ministre de l’Intérieur dit aux rebelles conservateurs qu’ils doivent cesser d’attaquer le Premier ministre ou ils se retrouveront avec un gouvernement travailliste

Le Premier ministre a pour vision de faire bouger la Grande-Bretagne, de stimuler la prospérité et d’améliorer la vie dans tout le pays.

Comme elle l’a expliqué dans son discours à la conférence des conservateurs à Birmingham mercredi, elle ne cèdera pas aux voix du déclin qui disent que le Royaume-Uni ne peut pas développer notre économie plus rapidement ou faire mieux.

Le ministre de l’intérieur, Suella Braverman, s’adresse à la conférence du parti conservateur à Birmingham. Crédit : News Group Newspapers ltd

Elle sait que c’est un grand pays et que nos meilleurs jours nous attendent.

Elle est prête à prendre des mesures décisives pour rendre notre nation plus riche et plus saine.

Elle est intervenue pour aider les familles et les entreprises confrontées à des coûts énergétiques exorbitants cet automne et cet hiver.

Et elle travaille avec des alliés à travers le monde pour renforcer notre sécurité énergétique mondiale afin que nous ne soyons plus jamais dans cette position de prix élevés causés par l’effroyable invasion de l’Ukraine par Poutine.

Elle travaille avec moi pour protéger nos frontières et réprimer l’immigration clandestine. Elle sait ce qu’il faut pour protéger ce pays des menaces intérieures et extérieures.

Elle a la détermination et le courage nécessaires pour nous aider à traverser les moments difficiles à venir et sur la voie de la sécurité et de la croissance.

En tant que parti, nous devons maintenant nous unir autour d’elle. Nous ne pouvons pas céder à la collation antipatriotique et anti-croissance qui écrase la Grande-Bretagne et s’oppose à ce gouvernement.

Ceux qui travaillent avec les travaillistes pour saper notre premier ministre mettent en danger les chances de victoire des conservateurs aux prochaines élections.

Il n’y a qu’un seul côté qui profite des scissions et des retombées dans notre famille conservatrice – c’est le parti travailliste.

Donc, le choix pour mes collègues et pour nous est aussi simple que de faire la fête : Back Liz ou obtenir Keir Starmer main dans la main avec Nicola Sturgeon.