Le ministre de l’Intérieur a raison – il n’est pas xénophobe d’envisager la détention de passants albanais illégaux

Droit et frontière

L’ALBANIE est une nation sûre pour ses citoyens – même la Commission européenne le dit.

Pourquoi, alors, rendons-nous notre propre pays moins sûr en permettant à des dizaines de milliers d’entre eux de traverser illégalement la Manche et de demander l’asile ?

Les migrants devraient faire face à une sanction pour avoir traversé illégalement la Manche depuis la France Crédit : Jack Hill/The Times, The Sunday Times.

D’autant plus que beaucoup finissent par travailler pour les gangs de la drogue dans nos grandes villes.

Enfin, le ministre de l’Intérieur, Robert Buckland, suggère qu’il sera interdit aux Albanais de demander l’asile après avoir atteint nos côtes par bateau.

Cela conduirait à une réduction drastique des traversées.

Il est destiné à être combattu bec et ongles par les avocats de gauche et les groupes de campagne qui ont déjà fait tout leur possible pour tuer le projet rwandais.

Ils ont accusé à plusieurs reprises Suella Braverman de racisme dans sa démarche.

Mais la ministre de l’Intérieur a raison d’insister sur le fait que ce n’est pas la xénophobie qui la pousse à envisager la détention indéfinie pour les crosseurs – c’est le respect de la loi.

Elle a la force de sentiment des gens ordinaires dans les villes où les services publics sont tendus à bout de souffle.

Braverman dit qu’elle fera « tout ce qu’il faut » pour résoudre le problème.

Nous l’espérons.

Parce que ce pays en a vraiment marre que les infractions répétées à la loi soient récompensées.

Vérités à la maison

IL n’est pas surprenant de voir les dirigeants syndicaux présider un nouvel hiver de mécontentement saluant les plans du gouvernement pour permettre au personnel d’exiger le travail à domicile.

Des mesures sont en cours d’élaboration qui donneront aux travailleurs le droit de demander à éviter le bureau et d’insister sur les horaires flexibles – même le premier jour de leur nouvel emploi.

Les ministres affirment qu’ils essaient de rééquilibrer le travail et la vie de millions de personnes.

Il pourrait y avoir des avantages, comme aider les parents aux prises avec la garde des enfants pour libérer plus de temps familial de qualité.

Mais à quel prix pour les petites entreprises en difficulté et l’économie en général ?

Tout soutien public aux grèves dans le NHS, les chemins de fer, les services postaux et autres ce mois-ci peut provenir du fait que tant d’employés post-pandémiques travaillent déjà à domicile.

Dorlotés dans leurs chambres à coucher, ils sont largement protégés de l’impact ruineux d’une action revendicative généralisée.

Les pom-pom girls de la FMH en font un paradis de la productivité.

Mais, comme tout, quelqu’un doit payer la note.

Et ce pourraient être des milliers de travailleurs britanniques qui finissent par payer avec leur travail.

Esprit rugissant

ALORS, les Trois Lions ont affronté les Lions de Teranga – et ont infligé une mutilation.

Le triomphe sensationnel de l’Angleterre sur le Sénégal a sans aucun doute été inspiré par l’arrivée à la dernière minute de la mascotte non officielle Chesney Hawkes.

Maintenant, il faut raidir les nerfs de la France.

Et samedi, pleurez Dieu pour Harry Kane, l’Angleterre et Saint George.