Le ministre de l’Information exhorte le président Alvi à servir de symbole de la fédération – Pakistan

ISLAMABAD : Le ministre intérimaire de l’Information, Murtaza Solangi, a exhorté vendredi le président Dr Arif Alvi à servir de « symbole de fédération » plutôt que de porte-parole d’un parti politique.

“Ne donnez pas l’impression que les gens vous verront comme le porte-parole d’un parti”, a déclaré le ministre dans un communiqué publié sur X.

“La nation tout entière souhaite que le président joue son rôle de symbole de la fédération”, a-t-il déclaré tout en l’exhortant à éviter toute perception qui l’alignerait sur un parti politique spécifique.

Le ministre a déclaré que les déclarations faites par le président à la suite des élections semblaient être en conflit avec son rôle constitutionnel.

Dans une lettre, le président fait part des préoccupations du PTI concernant l’égalité des conditions de concurrence

Il a appelé le président à permettre aux institutions constitutionnelles, en particulier à la Commission électorale du Pakistan, d’exercer leurs fonctions sans ingérence.

Soulignant l’engagement de l’ECP et son approche méticuleuse du processus électoral, M. Solangi a déclaré que la date des élections avait été annoncée et que tous les partis politiques étaient autorisés à s’engager dans des activités dans le cadre des paramètres constitutionnels et juridiques.

Faisant une comparaison métaphorique, M. Solangi a observé que ceux qui préconisaient des règles du jeu équitables avaient, dans le passé, contribué au chaos et même abandonné les élections.

Il a exprimé l’espoir que le président Alvi donnerait la priorité à son rôle de chef de l’État, facilitant un processus démocratique transparent et équitable pour toutes les entités politiques.

Le président Dr Arif Alvi s’est rendu mercredi encore plus controversé lorsqu’il a écrit une lettre au Premier ministre intérimaire Anwaarul Haq Kakar pour lui faire part des préoccupations soulevées par le Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) concernant « l’érosion des droits fondamentaux » et a exhorté le gouvernement intérimaire à garantir des conditions de concurrence équitables à tous les partis politiques à l’approche des élections générales du début de l’année prochaine.

Il a écrit qu’il était « rassurant d’entendre vos récentes déclarations selon lesquelles la politique du gouvernement intérimaire était que tous les partis politiques enregistrés devraient avoir des droits et des chances égaux pour se présenter aux prochaines élections ».

Le président a déclaré que la démocratie est la seule voie viable pour l’État et le peuple du Pakistan, dont l’essence réside dans le droit du peuple de participer à des activités politiques et d’exprimer ses opinions à travers des médias libres.

Il a déclaré qu’il y avait un écho au Pakistan selon lequel, pour des élections libres, équitables et crédibles, tous les partis et dirigeants politiques avaient le droit de se présenter, et c’était au peuple de décider de son dirigeant.

Le président Alvi, qui appartient au PTI et a été accusé à plusieurs reprises de favoriser le parti, a également transmis une lettre qui lui a été envoyée par le secrétaire général du PTI, Omar Ayub Khan.

Plus tôt ce mois-ci, l’ECP et le président Alvi se sont mis d’accord sur la date du 8 février 2024 pour les élections générales – une annonce qui a suscité une activité dans les camps des principaux partis politiques.

Le PTI a affirmé avoir été empêché de mener des activités politiques et plusieurs de ses dirigeants sont incarcérés à la suite des violences qui ont eu lieu dans le pays le 9 mai.

Dans sa lettre, le Dr Alvi a déclaré : « Le président du Pakistan représente l’unité de la république en tant que chef de l’État en vertu de l’article 41 de la Constitution du Pakistan et a donc le devoir, avec le Premier ministre et toutes les institutions, de protéger les droits des citoyens, tels qu’ils sont inscrits dans la Constitution.

Le Dr Alvi a déclaré que c’était précisément pour cette raison qu’il envoyait la lettre contenant les allégations du PTI, qui, selon lui, avaient également été débattues dans les médias, concernant l’augmentation des cas de disparitions forcées d’individus ayant une affiliation politique connue. Il a déclaré que de tels cas devenaient un sujet de préoccupation lorsqu’ils entraînaient une conversion des associations et des loyautés politiques.

