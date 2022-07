Le ministre de l’Industrie suggère que la panne de Rogers pourrait peser sur l’accord de Shaw de 26 milliards de dollars – Kelowna Capital News

De nouveaux commentaires du ministre fédéral de l’Industrie, François-Philippe Champagne, suggèrent que la panne massive de la semaine dernière chez Rogers Communications Inc. pourrait peser sur le projet de rachat de Shaw Communications Inc. par le fournisseur de télécommunications pour 26 milliards de dollars.

Dans une entrevue à Calgary, Champagne a déclaré que la panne de vendredi dernier qui a vu plus de 12 millions de Canadiens perdre leur téléphone cellulaire et leur service Internet sera dans l’esprit des régulateurs chargés de prendre une décision sur la fusion Rogers-Shaw.

«Cela va certainement être dans mon esprit, et dans l’esprit de tous les Canadiens. Nous venons de traverser l’une des pannes les plus graves dont je me souvienne », a déclaré Champagne, qui était à Calgary vendredi pour assister au Stampede et rencontrer des chefs d’entreprise albertains.

“Donc, cela va être dans l’esprit des différentes personnes qui doivent prendre une décision.”

Bien que la transaction Rogers-Shaw ait déjà l’approbation des actionnaires et du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, elle doit encore être approuvée par le Bureau de la concurrence ainsi que par le ministère de Champagne, Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Les commentaires de Champagne sont intervenus le même jour que Rogers, Shaw et Quebecor Inc. étaient censés parvenir à un accord définitif sur la vente de l’opérateur sans fil Freedom Mobile – une transaction de 2,85 milliards de dollars destinée à aider les régulateurs à apaiser la fusion Rogers-Shaw.

L’accord verrait Quebecor acheter tous les clients sans fil et Internet de marque Freedom, ainsi que son infrastructure, son spectre et ses points de vente. Rogers, Shaw et Quebecor ont fait valoir que leur entente maintiendrait effectivement en vie un quatrième fournisseur de services sans fil « solide et durable » au Canada parce que l’entente étendrait les activités sans fil de Quebecor à l’échelle nationale.

Mais vendredi après-midi, Rogers a déclaré qu’un accord définitif n’avait pas encore été conclu, bien que les trois parties continuent de poursuivre la cession de Freedom Mobile selon les conditions énoncées dans l’accord précédemment divulgué.

“La négociation des documents définitifs de la transaction progresse comme prévu, et les parties fourniront une mise à jour en temps voulu”, a déclaré la porte-parole de Rogers, Chloe Luciani-Girouard, dans un courriel.

Champagne a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les mérites de la cession proposée de Freedom Mobile. Mais il a dit qu’il avait été très clair dès le début qu’il ne permettrait pas le transfert en gros du spectre de Shaw à Rogers, et les entreprises auront entendu son message.

Plus tôt cette semaine, Champagne a rencontré Rogers et plusieurs autres fournisseurs de télécommunications et leur a demandé de proposer un plan de crise pour améliorer la résilience du secteur au cas où une panne comme celle de vendredi dernier se reproduirait. Le plan doit inclure des accords sur l’itinérance d’urgence, un cadre «d’assistance mutuelle» et un protocole de communication pour «mieux informer le public et les autorités lors des urgences de télécommunications».

Mais alors que la résilience du réseau était la priorité absolue lors de cette réunion, Champagne a déclaré vendredi que la concurrence dans le secteur était une question importante et connexe.

«Nous (le gouvernement fédéral) allons continuer à faire pression pour la concurrence, car la concurrence offre également un niveau de résilience», a-t-il déclaré. “Parce que si vous avez plus de choix, cela améliorera la résilience.”

– Amanda Stephenson, La Presse canadienne