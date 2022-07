Le ministre de l’Industrie rencontrera le PDG de Rogers après une panne de réseau “inacceptable”

Le ministre canadien de l’Industrie convoquera une réunion avec le chef de Rogers Communications à la suite d’une panne massive qui a paralysé le réseau de l’entreprise et entravé plusieurs services cruciaux, a annoncé dimanche son bureau, alors même que certains clients continuaient de signaler des interruptions de service.

Un communiqué publié par le bureau de François-Philippe Champagne indique qu’il prévoit rencontrer Tony Staffieri et d’autres dirigeants des télécommunications pour discuter de l’importance d’améliorer « la fiabilité des réseaux partout au Canada ».

Le communiqué indique que Champagne a trouvé l’interruption généralisée des services de la semaine dernière – qui a duré au moins 15 heures et a coupé l’accès à de nombreux services d’application de la loi, de soins de santé et bancaires – “inacceptables”, ajoutant qu’il a exprimé ce point de vue directement à Staffieri.

“Ces services sont d’une importance vitale pour les Canadiens dans leur vie quotidienne et nous nous attendons à ce que notre industrie des télécommunications réponde aux normes les plus élevées que les Canadiens méritent à juste titre”, indique le communiqué.

Staffieri a publié samedi une déclaration attribuant la panne généralisée de vendredi à une défaillance du système réseau suite à une mise à jour de maintenance, ajoutant que la “grande majorité” des clients était de retour en ligne.

Pendant ce temps, un groupe de consommateurs a demandé officiellement au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de tenir une enquête sur la panne.

Le directeur exécutif du Centre pour la défense de l’intérêt public, John Lawford, a déclaré que le CRTC serait en mesure d’obtenir de Rogers des informations et des documents auxquels le public ne pourrait pas accéder et de faire des recommandations à Rogers sur la façon de prévenir de futures pannes.

REGARDER | Un groupe de consommateurs demande à un organisme de surveillance des télécommunications d’enquêter sur la panne de Rogers : Un groupe de consommateurs demande au chien de garde des télécommunications une enquête sur la panne de Rogers John Lawford, directeur exécutif du Centre pour la défense de l’intérêt public, a demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de mener une enquête sur la panne nationale de Rogers et d’établir de nouvelles règles pour tous les fournisseurs de télécommunications.

“Ce qui se passe pendant une maintenance apparemment de routine rend cela très suspect, car vous voudriez espérer qu’ils feraient leur maintenance d’une manière qui ne mettrait pas en danger l’ensemble du réseau”, a déclaré Lawford à CBC News Network dimanche.

Son organisation a également demandé au CRTC d’envisager de nouvelles responsabilités réglementaires pour tous les fournisseurs de télécommunications concernant leurs communications avec les clients, les exigences de compensation et le maintien de l’accès au système 911 en cas de panne.

“Ne serait-ce pas formidable si les entreprises, à la fin de cela, obtenaient une feuille de route du CRTC qui disait que si vous avez une panne, vous êtes autorisé à emprunter une partie de la capacité d’un autre réseau pour continuer les services essentiels pendant votre panne ? ” dit Lawford.

Perturbations en cours

De nombreux clients ont continué à signaler des interruptions de service jusqu’à dimanche, y compris Courtice, en Ontario, résident Paul Platt, qui a déclaré que son réseau sans fil domestique n’avait été rétabli qu’après plus de 48 heures.

Platt a déclaré que de nombreux appareils de sa maison, y compris certaines lumières, serrures et détecteurs de fumée, dépendent d’une connexion Internet pour fonctionner.

“Rien ne fonctionnait du tout dans ma maison”, a-t-il déclaré.

Platt a déclaré qu’il vérifiait ses voisins âgés – l’un atteint de la maladie de Parkinson et l’autre qui avait récemment subi une chirurgie cardiaque – toutes les quelques heures pendant le week-end, notant qu’ils comptaient également sur le service de Rogers et ne pourraient pas appeler le 911 si nécessaire.

“C’est là que ça ne va pas”, a-t-il dit.

Platt a déclaré qu’il avait tenté à plusieurs reprises de contacter Rogers via des lignes d’assistance et des réseaux sociaux, mais qu’il n’avait pu joindre aucun membre du personnel.

REGARDER | Rogers réagit à une perturbation massive du réseau : Le PDG de Rogers s’excuse pour une panne de service massive et blâme la mise à jour de maintenance Le PDG de Rogers, Tony Staffieri, s’est excusé pour une longue panne de réseau qui a affecté des clients à travers le pays et l’a imputée à une défaillance du système réseau à la suite d’une mise à jour de maintenance dans son réseau principal.

Il a dit qu’il était frustré à la fois par le manque de communication de Rogers pour les clients toujours touchés par les pannes et par la déclaration de Staffieri samedi dans laquelle il a déclaré que le réseau et les systèmes de l’entreprise étaient “presque pleinement opérationnels”.

“C’est la chose la plus frustrante pour moi”, a déclaré Platt, ajoutant qu’il avait travaillé dans l’informatique toute sa vie. “Je comprends que des choses arrivent, je comprends qu’elles sont très compliquées. Mais il n’y a tout simplement aucun retour d’information vers les clients et… aucune assistance disponible pour les clients qui ont encore des problèmes.”

Rogers a refusé de commenter les pannes continues à la demande de La Presse canadienne, mais il a fait référence à la déclaration précédente de Staffieri dans laquelle il a déclaré que les équipes techniques continuaient de surveiller “tout problème intermittent restant”.

Dans un communiqué samedi, le PDG de Rogers, Tony Staffieri, présenté à New York en 2017, a attribué la panne généralisée de vendredi à une défaillance du système réseau suite à une mise à jour de maintenance. Le communiqué indique que la “grande majorité” des clients était de retour en ligne, mais beaucoup ont signalé des interruptions de service dimanche. (Misha Friedman/Bloomberg)

La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la réunion en cours avec Champagne.

Downdetector, un site Web qui suit les pannes, a montré que le nombre de personnes signalant des problèmes avec le service de Rogers était nettement plus élevé que d’habitude le samedi après-midi et le dimanche matin.

Il y avait plus de 2 200 rapports de panne sur le site à 17 heures samedi, en hausse significative par rapport à la ligne de base de 38 habituellement observée sur le site à ce moment-là. Les journaux de dimanche matin ont montré 1 479 rapports à 8h30, contre 18 au départ.

Montréal, Toronto et la ville voisine de Mississauga, en Ontario, ainsi que les villes ontariennes de London et de Kitchener, figuraient parmi celles qui ont enregistré le plus de signalements sur le site Web, la majorité des signalements étant liés à des problèmes avec l’Internet fixe de Rogers.