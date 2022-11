Le ministre de l’Immigration promet que «l’hôtel Britain» prendra fin pour que les migrants dissuadent les «achats d’asile» | Nouvelles du Royaume-Uni

Le ministre de l’Immigration a déclaré qu’il fallait mettre fin à “l’Hotel Britain”, appelant à ce que les migrants soient logés dans des espaces “simples et fonctionnels” plutôt que dans des chambres “de luxe”.

Robert Jenrick a déclaré qu’une “pénurie chronique de logements acceptables” pour un “nombre record” de migrants a conduit le gouvernement à utiliser des hôtels coûteux, ce qui alourdit le coût pour les contribuables.

Mais, écrivant dans The Sunday Telegraph, il a suggéré que des logements plus basiques soient envisagés, tels que des logements étudiants désaffectés, des parcs de vacances désaffectés ou même des bateaux de croisière économiques.

M. Jenrick a déclaré: “La décence humaine doit s’accompagner d’un bon sens dur: les immigrants illégaux n’ont pas droit aux hôtels de luxe.

“Les conditions au Royaume-Uni sont presque toujours meilleures que dans les pays voisins, ce qui aide à expliquer pourquoi le Royaume-Uni est une destination de choix pour les migrants économiques sur le continent ‘achat d’asile’.

“‘Hotel Britain’ doit cesser et être remplacé par un hébergement simple et fonctionnel qui ne crée pas de facteur d’attraction supplémentaire.”

Cela survient alors que les ministres britanniques sont sous le feu des conditions au centre de détention de Manston dans le Kent – ​​à un moment donné, jusqu’à 4 000 personnes étaient détenues sur le site, bien qu’il soit conçu pour n’en contenir que 1 600.

Il est également apparu que les personnes présentes dans l’établissement seront vaccinées contre la diphtérie après que 39 cas de la maladie contagieuse ont été enregistrés parmi les demandeurs d’asile en Angleterre au cours de l’année précédant le 10 novembre.

Image:

Centre de traitement des migrants de Manston



On pense que le nombre de migrants qui ont traversé la Manche vers le Royaume-Uni a dépassé les 40 000 cette année, après que des dizaines d’autres sont arrivés samedi.

Et le maire de Calais a été cité dans les médias français comme disant qu'”environ 500 personnes” ont été secourues après 14 tentatives de traverser la Manche au cours des dernières 24 heures.

M. Jenrick a déclaré que le Royaume-Uni devait travailler en étroite collaboration avec les responsables français pour dissuader ceux “qui tentent de tromper le processus”.

Il a été rapporté ces derniers jours qu’un nouvel accord avec la France – estimé à environ 80 millions de livres sterling – en était à sa phase finale.

Il a déclaré: “Avec une plus grande coordination entre nos agences de sécurité et d’application de la loi respectives, nous pouvons démanteler les gangs criminels pervers qui organisent ces passages et apporter un plus grand ordre à la fois sur nos côtes et dans le nord de la France.”

M. Jenrick a également déclaré qu’il envisagerait d’étendre le programme controversé d’expulsion du Rwanda introduit par l’ancien ministre de l’Intérieur Priti Patel.

Le programme, qui voit les migrants expulsés vers la nation d’Afrique de l’Est, que leurs demandes d’asile soient acceptées ou non, n’a pas encore été utilisé.

Mais M. Jenrick a déclaré que des accords similaires seront explorés avec d’autres pays, ajoutant que ceux qui voyagent en provenance de pays “sûrs” ne doivent pas considérer les petits bateaux comme “un chemin vers une vie ici”.