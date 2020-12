Douglas Ross a fait part de ses préoccupations concernant la pourriture des fruits – Colin D Fisher / PA

Les fruiticulteurs écossais devraient recruter des travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie de coronavirus pour la récolte de l’année prochaine plutôt que de compter sur les migrants, a suggéré un ministre britannique de l’Immigration.

Kevin Foster a déclaré au Daily Telegraph que « très peu de gens s’attendent à une pénurie générale de main-d’œuvre l’année prochaine » et a exhorté les producteurs de fruits à se tourner vers le marché intérieur pour les cueilleurs de fruits, le secteur faisant face à de graves pénuries en raison de la fin de la libre circulation après le Brexit la période de transition prend fin.

Cependant, Douglas Ross, le dirigeant conservateur écossais, a averti qu’il existe un « risque réel de gaspillage de fruits rouges en Écosse » à moins que le ministère de l’Intérieur ne repense son approche et n’ait dit à Boris Johnson que dire aux employeurs de se tourner vers les travailleurs britanniques combler le vide n’était pas réaliste.

M. Foster a eu des entretiens avec des agriculteurs écossais cette semaine, dans lesquels il a exposé les mesures à suivre pour recruter des travailleurs qualifiés et permanents de l’étranger.

Radu Geani de Roumanie cueillant des fraises dans des tunnels de stratagème à Middleton Fruit Farm, Fettercairn – Stuart Nicol / Stuart Nicol Photography

Cependant, des inquiétudes subsistent quant au nombre de personnes qui seront autorisées à occuper des postes temporaires, les exploitations fruitières écossaises comptant traditionnellement sur des milliers de travailleurs à court terme, qui perçoivent généralement le salaire minimum, de pays comme la Bulgarie et la Roumanie.

Interrogé sur les inquiétudes de M. Ross concernant la pourriture des fruits, il a déclaré: «Dans le climat actuel, en particulier lorsque nous voyons le nombre de personnes préoccupées par leur avenir, nous devrions encourager les employeurs de tous les secteurs à se tourner d’abord vers le marché du travail national, y compris ceux qui viennent au Royaume-Uni de l’Union européenne, en premier lieu pour le recrutement, puis se tournent vers la migration lorsque cela ne peut pas être fait. «

Il a promis que le nombre de travailleurs saisonniers autorisés à entrer dans le cadre d’un programme l’année prochaine serait examiné de près. La NFU Scotland a estimé que 40 pour cent des entreprises agricoles pourraient aller au mur si davantage de travailleurs ne sont pas autorisés à entrer, et a estimé qu’au moins 70 000 au Royaume-Uni et 10 000 en Écosse sont nécessaires.

M. Foster a ajouté: «Nous discutons certainement de ce que le nombre devrait être approprié pour l’année prochaine, encore une fois, nous garderons cela à l’étude. Mais en regardant l’économie plus largement, je pense que très peu de gens s’attendent à une pénurie générale de main-d’œuvre l’année prochaine.

170 travailleurs migrants de Roumanie et de Bulgarie sont arrivés sur un vol charter à destination de l’aéroport d’Édimbourg en mai – Stuart Nicol / Stuart Nicol Photography

Le ministre a également déclaré qu’il y avait eu une adoption positive en Écosse du programme de règlement de l’UE, auquel les ressortissants européens déjà au Royaume-Uni doivent souscrire pour rester légalement en Grande-Bretagne. Il exhorte ceux qui n’ont pas encore adhéré au programme à le faire.

Cependant, il a rejeté les appels du gouvernement britannique à déléguer davantage de contrôle de l’immigration à Holyrood. Le SNP a déclaré que de nouveaux pouvoirs en matière d’immigration, qui reste une question réservée, pourraient aider à résoudre des problèmes particulièrement aigus au nord de la frontière.

M. Foster a ajouté: «Je sais que le gouvernement écossais a pour vision de reconstruire le mur d’Hadrien et d’amener l’Angleterre à payer pour cela, dans le sens de la migration économique. Mais nous ne pensons pas que ce soit logique.

«Je pense que beaucoup de gens réaliseront que les appels du SNP sont beaucoup plus motivés par le désir de conduire le séparatisme pour l’Écosse que par tout ce qui a trait à la réussite de l’Écosse.»

Répondant aux commentaires du ministre, James Porter, un producteur de fruits rouges d’Angus et président de l’horticulture de la NFU Ecosse, a déclaré que les producteurs de fruits avaient à plusieurs reprises insisté sur la nécessité d’un programme de travailleurs saisonniers.

Un projet pilote organisé cette année a permis à 10 000 travailleurs de venir au Royaume-Uni, bien que la liberté de mouvement étant toujours appliquée, beaucoup moins se sont inscrits.

M. Porter a déclaré qu’environ 10000 travailleurs étaient nécessaires dans les seules fermes écossaises, qui restaient généralement dans le pays entre six et neuf mois.

Il a déclaré qu’une enquête auprès des membres a révélé que la grande majorité des entreprises avaient tenté de recruter des travailleurs britanniques cette année, mais près de huit sur dix ont déclaré que leurs efforts n’avaient pas abouti.

Il a ajouté: «Si un régime de travailleurs saisonniers adapté à leurs besoins n’est pas en place pour 2021, nos membres ont indiqué qu’il y aurait des pertes de récoltes importantes, beaucoup quittant complètement l’horticulture saisonnière.

«Ce serait une situation inacceptable pour ce qui est un secteur agricole britannique de grande valeur, innovant et dynamique qui approvisionne entièrement le marché intérieur en produits frais, sains et locaux pendant au moins six mois de l’année.»

M. Ross a déclaré: « Je continuerai à travailler avec le gouvernement britannique pour trouver une solution qui fonctionne pour l’Écosse.

« Le ministre identifie à juste titre l’agriculture comme une priorité, ce que je dis depuis un certain temps et j’ai fait de fortes démarches auprès du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur à ce sujet. Cette question est l’une des nombreuses qui bénéficient lorsque nos deux gouvernements travaillent. ensemble. »