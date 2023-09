Le ministre de l’Immigration dit vouloir faciliter le passage des frontières aux Autochtones

Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, affirme vouloir faciliter le franchissement des frontières internationales qui divisent leurs terres et leurs familles depuis des générations.

Dans une interview avec CBC News, Miller a déclaré que le Canada devrait reconnaître que les peuples autochtones ont le droit inhérent de traverser librement les frontières internationales.

« C’est quelque chose que je pense que nous devons résoudre en tant que pays », a déclaré Miller.

« Cela prendra du temps. Mais c’est l’une de mes principales priorités. »

Une source gouvernementale de haut rang a déclaré que le gouvernement envisageait à la fois une directive ministérielle et des modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui exempteraient des exigences d’immigration les peuples autochtones dont les terres traditionnelles s’étendent au-delà des frontières du Canada.

Une source gouvernementale a déclaré que le gouvernement fédéral envisageait de présenter une solution l’année prochaine.

L’engagement de Miller fait partie de la feuille de route du gouvernement fédéral pour la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Miller, qui a été transféré du portefeuille des relations Couronne-Autochtones à celui de l’immigration au cours de l’été, a déclaré qu’il existe une immense résistance institutionnelle au sein du gouvernement fédéral, mais qu’il est déterminé à faire le travail.

« C’est encourageant et nous attendons maintenant avec impatience des mesures », a déclaré Kenneth Deer, membre du comité des relations extérieures des Haudenosaunee qui s’occupe des questions de passage des frontières.

Traitement « frustrant… humiliant » à la frontière

Le cerf, dont le nom mohawk traditionnel est Atsenhaienton, s’identifie comme Haudenosaunee et non comme Canadien. Il est originaire du territoire mohawk de Kahnawá:ke, au sud de Montréal, et son peuple fait partie de la Confédération Haudenosaunee.

La frontière canado-américaine divise leur territoire, qui comprend des parties du Québec, de l’Ontario et de l’État de New York.

Deer, qui voyage avec un passeport Haudenosaunee, a déclaré qu’il lui était plus facile d’entrer aux États-Unis que de revenir au Canada – où il doit souvent expliquer ses droits aux agents frontaliers canadiens et parfois fournir des documents supplémentaires.

Kenneth Deer, membre du comité des relations extérieures des Haudenosaunee, souhaite qu’Ottawa modifie la loi sur l’immigration. (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

« C’est incroyablement frustrant et humiliant pour le gouvernement du Canada de dire que vous ne pouvez pas traverser librement votre propre pays », a déclaré Deer.

« C’est embarrassant et cela nous retarde lorsque nous essayons de traverser la frontière. »

Le mariage présente une autre complication, dit-il. Les Mohawks du côté américain doivent obtenir le statut d’immigrant reçu au Canada pour pouvoir vivre avec un conjoint au nord de la frontière.

« C’est absolument ridicule », a-t-il déclaré.

Deer a déclaré qu’il souhaitait que Miller ajuste la législation pour garantir que leurs droits soient reconnus et ne soient jamais annulés.

« Nous avons besoin de quelque chose de permanent là-bas (…) pour que nos enfants, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants aient toujours accès à leur patrie », a déclaré Deer.

Les Haudenosaunee ne sont pas les seuls dont les terres autochtones sont divisées par des frontières internationales.

Un mode de vie bouleversé

La patrie inuite de l’Inuit Nunaat, qui s’étend à travers l’Arctique, est divisée par les frontières modernes du Canada, du territoire autonome danois du Groenland, des États-Unis et de la Russie.

Natan Obed, président de l’Inuit Tapiriit Kanatami, a déclaré que les Inuits demandent à Ottawa de travailler sur cette question depuis des décennies et qu’il a personnellement lancé cet appel aux précédents ministres de l’Immigration.

« Jusqu’à présent, le gouvernement canadien n’a pas pris cette question au sérieux », a-t-il déclaré.

« Je suis simplement heureux que le ministre Miller soit désormais disposé à aborder cette question. »

Marc Miller (à gauche) et le président d’Inuit Tapiriit Kanatami Natan Obed (à droite) ont parlé de l’amélioration de la politique frontalière autochtone. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Dans de nombreux cas, a déclaré Obed, les Inuits ont une famille élargie, des zones de chasse partagées et des lieux de gestion marine dans d’autres pays auxquels ils n’ont pas accès.

Les Inuvialuit de l’ouest de l’Arctique canadien, par exemple, entretiennent des liens familiaux étroits avec les Inuit de l’Alaska, connus sous le nom d’Iñupiaq. Les Inuits du nord de Baffin, au Nunavut, ont des liens familiaux avec le Groenland.

« Il est presque impossible pour les gens d’aller rendre visite à leur famille pendant une période prolongée ou si les gens se marient et veulent vivre dans un endroit particulier ou un autre », a déclaré Obed.

Obed a déclaré que les Inuits souhaitent des révisions spécifiques à la Loi sur l’immigration qui donneraient aux Inuits du Groenland et des États-Unis un statut de citoyenneté qui contournerait la loi existante sur les citoyens étrangers venant au Canada.

Cette décision créerait une nouvelle classe de citoyens autochtones, a déclaré Obed, et garantirait que les familles inuites du Groenland et de l’Alaska puissent voyager librement au Canada.

« Cela contribuerait grandement à reconstituer notre nation telle que nous l’avons toujours vécue », a-t-il déclaré.

Le Canada rattrape son retard

Miller reconnaît que les États-Unis sont en avance sur le Canada dans leur approche des droits autochtones et de la mobilité frontalière.

Les États-Unis reconnaissent les clauses historiques du Traité de Jaysigné par le Royaume-Uni et les États-Unis en 1794, avant la Confédération.

Le traité stipule que les Amérindiens peuvent voyager librement à travers les frontières internationales et que les peuples autochtones du Canada ont le droit d’entrer librement aux États-Unis pour travailler, étudier, prendre leur retraite, investir ou immigrer.

Le Canada ne reconnaît pas ces droits.

REGARDER | Miller affirme que les peuples autochtones devraient avoir le droit de traverser librement les frontières : Le Canada cherche à reconnaître les droits de déplacement transfrontalier des Autochtones Les frontières internationales séparent souvent les peuples autochtones du Canada, des États-Unis et du Groenland de leurs proches et de leur patrie. Certaines Premières Nations délivrent même des passeports, que d’autres pays reconnaissent comme permettant de voyager gratuitement, mais pas le Canada – ce qui, selon le ministre fédéral de l’Immigration, devrait être corrigé.

Miller a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de reconnaître le Traité Jay. Il a déclaré qu’une partie du problème du traité réside dans le fait qu’il ne s’applique qu’aux personnes appartenant à au moins 50 pour cent de ce qu’il appelle la « race amérindienne » – une règle qu’il a qualifiée de intrinsèquement raciste.

« Nous devons reconnaître quelque chose d’un peu plus fondamental que le Traité Jay », a déclaré Miller.

« Nous devons d’abord commencer par faire notre travail dans ce cadre, qui consiste à reconnaître le droit des peuples autochtones à traverser librement les frontières. »

Paul Williams, avocat des Six Nations, travaille avec le Canada pour aider environ 200 familles Haudenosaunee qui ont un conjoint de chaque côté de la frontière.

Un petit monument, numéroté 120, marque la frontière dans le col Chilkoot en Alaska. (Andreas Rutkauskas/Fourni)

Williams, qui fait également partie du comité des relations extérieures des Haudenosaunee, a déclaré que les conjoints amérindiens au Canada n’ont pas de couverture santé et ne peuvent pas travailler au Canada – et ne peuvent pas non plus retourner aux États-Unis sans risquer de se voir interdire de revenir au Canada.

« Ces familles sont confrontées à toute une série de problèmes », a déclaré Williams.

Williams a déclaré qu’il était du pouvoir de Miller, en tant que ministre, de résoudre le problème par le biais d’une loi du Parlement en modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou en émettant une directive ministérielle visant à exempter les peuples autochtones en tant que groupe – ce qui a été fait de manière limitée pour Hong Kong. étudiants, réfugiés afghans et Ukrainiens fuyant la guerre.

« Cela a pris du temps », a déclaré Williams.