Le ministre de l’Immigration dit qu’AI ne prend pas les décisions finales en matière d’immigration

Le ministre de l’Immigration, de la Citoyenneté et des Réfugiés, Sean Fraser, affirme que la nouvelle technologie a considérablement accéléré les délais de traitement dans son ministère, mais il insiste sur le fait que l’intelligence artificielle (IA) ne prend aucune décision finale quant à l’approbation d’une demande d’immigration.

Fraser a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a utilisé la nouvelle technologie « d’analyse avancée » avec beaucoup de succès.

« Nous utilisons ces nouvelles technologies dans une grande variété de nos systèmes d’immigration, et ce que nous avons vu, ce sont des gains massifs de productivité », a déclaré Fraser.

Fraser n’a pas précisé la nature de la technologie, mais a plutôt insisté sur le fait que les humains ont toujours un rôle à jouer à l’IRCC.

« Juste pour dissiper toutes les craintes qui peuvent exister, un être humain est toujours responsable de chaque décision finale », a déclaré Fraser.

« Il n’est pas possible pour un système d’IA ou un système d’analyse avancée de prendre une décision finale sur l’admissibilité ou l’éligibilité d’une personne. »

Fraser a déclaré que l’évaluation d’un agent humain est nécessaire « pour protéger l’intégrité » du processus.

L’annonce de Fraser portait sur l’utilisation du nouveau système pour les demandeurs de visa de résident temporaire (VRT) destiné à réunir les membres de la famille au Canada.

Les membres de la famille qui demandent le statut de résident permanent au Canada peuvent demander un visa de visiteur temporaire pour rejoindre leur parrain en attendant que leur demande soit approuvée. Fraser a déclaré que ces visas sont souvent refusés en raison de la possibilité que les candidats ne partent pas une fois expirés.

Le nouveau système utilise des analyses avancées pour identifier les personnes qui ont une demande de résidence permanente dans le système et approuver leur visa pour visiter le Canada plus rapidement. Fraser a déclaré qu’il espère que le délai d’exécution pourra désormais être réduit à 30 jours seulement.

« Cela signifie que les membres de la famille pourront se rendre au Canada plus rapidement et être avec leurs proches plus tôt qu’auparavant », a déclaré Fraser.

Le nouveau système examinera la demande de la personne et déterminera la probabilité qu’elle obtienne la résidence permanente. Ceux qui ont une forte probabilité seront placés dans une catégorie qui accélère leur visa temporaire.

Jusqu’à présent, le taux d’approbation des demandes dans le cadre du nouveau système est supérieur à 98%, a déclaré Fraser.

Il a également annoncé vendredi que les conjoints et les enfants à charge titulaires d’un visa temporaire se verraient accorder des permis de travail ouverts, qu’ils présentent leur demande avant ou après leur arrivée au Canada.

Cela signifie que les conjoints n’auront pas à attendre pour commencer à travailler après leur arrivée au Canada.

« Nous savons qu’il est essentiel qu’ils puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille dès que possible », a déclaré Fraser.

Le porte-parole conservateur en matière d’immigration, Tom Kmiec, a déclaré que l’annonce du ministre ne va pas assez loin et que les chiffres du ministre sur les délais de traitement ne correspondent pas aux chiffres qu’il a reçus d’IRCC le mois dernier.

« Cela ne résout pas le problème clé, à savoir les délais de traitement très longs, qui s’allongent au lieu de raccourcir », a déclaré Kmiec.

« Ce département a doublé ses effectifs depuis 2015 et doublé son budget depuis 2015. Pourquoi les contribuables ne peuvent-ils pas obtenir les résultats pour lesquels ils paient ? »

Le député conservateur Tom Kmiec se lève pendant la période des questions à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement le 10 mars 2023. Kmiec a déclaré que les délais de traitement des demandes d’immigration s’allongent, et non plus raccourcis. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Kmiec a déclaré qu’il entendait des électeurs qui attendaient jusqu’à cinq ans pour que leurs demandes de parrainage de conjoint soient approuvées.

Mais Will Tao, un avocat spécialisé en droit de l’immigration basé à Vancouver, a déclaré que les changements étaient les bienvenus.

« C’est un bouleversement à coup sûr », a déclaré Tao après l’annonce du ministre vendredi.

« Je pense que c’est une bonne décision, à bien des égards. »

L’utilisation accrue de l’analyse avancée a soulevé des inquiétudes quant aux types de données utilisées pour éclairer la prise de décision basée sur la machine, et si de tels systèmes pourraient discriminer certaines familles en fonction de leur origine ou d’autres caractéristiques, a déclaré Tao.

« Je pense que c’est quelque chose qu’il faut approfondir un peu plus, à propos de cette idée que cela s’applique de la même manière à tout le monde, car je pense qu’en matière d’immigration, nous savons que ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré. « Il y a toujours des écarts. »

Un député libéral appelle le ministre « M. Sexy’ à l’annonce

La députée libérale Hedy Fry a haussé les sourcils lors de l’événement vendredi lorsqu’elle a présenté Fraser comme « M. Sexy » et a passé une grande partie de son temps de parole à commenter son apparence.

« J’aimerais passer le micro à l’honorable Sean ‘Mr. Sexy’ Fraser », a déclaré Fry.

Plus tôt dans son discours, Fry a déclaré que Fraser avait récemment été élu « l’homme le plus sexy de [Parliament] Hill », mais n’a pas précisé qui avait mené l’enquête.

Fraser a ri et a étreint Fry sur son chemin vers le podium mais n’a pas mentionné les commentaires de Fry.