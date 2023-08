Le ministre de l’Environnement, Kevin Klein, se dit toujours Métis, mais n’offre aucune nouvelle preuve d’héritage

Le ministre du Cabinet du Manitoba, Kevin Klein, maintient ses allégations d’être Métis, mais n’a pas fourni de preuves après qu’une enquête de CBC News n’a trouvé aucune preuve pour étayer ses affirmations d’ascendance.

Après des mois à refuser de répondre aux questions sur son héritage, Klein a tenu bon et, à un moment donné, a refoulé ses larmes en abordant son héritage lundi lors d’une conférence de presse sans rapport.

« Il s’agit de ma vie, il s’agit de l’histoire de notre famille, il s’agit d’un processus personnel que je veux traverser et je le traverserai seul et ce ne sera pas public », a déclaré Klein.

Il a appelé son plus jeune frère Christopher Rout – qui dit que la famille n’est pas métisse – comme un membre de la famille séparé qui n’a pas réussi à explorer le passé de sa famille.

Il a également produit un courriel de son frère cadet, Duane Rout, qui a déclaré qu’il croyait que Klein avait une carte de statut de Métis, mais qu’il ne disait pas s’il était d’accord que leur défunte mère était métisse.

REGARDER | Kevin Klein défend sa prétention d’être Métis :

Kevin Klein a défendu sa prétention d’être Métis aujourd’hui après avoir refusé pendant des mois de répondre à des questions sur son héritage Le ministre de l’Environnement du Manitoba, Kevin Klein, avait annoncé qu’il était un fier métis canadien sur son site Web et sur sa biographie Twitter. Ces références ont depuis été supprimées. Klein a expliqué pourquoi lors d’une conférence de presse lundi.

Klein a pris la parole lundi en réponse à un article de CBC News ce jour-là dans lequel aucune preuve n’a été trouvée pour étayer les revendications du ministre de l’Environnement sur l’ascendance métisse du côté de sa mère.

Le président de la Fédération des Métis du Manitoba, un éminent avocat métis et le plus jeune frère de Klein ont tous contesté la demande du ministre.

De plus, les recherches généalogiques de CBC News – certaines remontant à cinq générations – n’ont pas démontré que la mère de Klein avait un ancêtre métis ou autochtone.

Klein a déclaré qu’il prétend être Métis en tant que lien avec sa défunte mère, qu’il a publiquement identifiée comme autochtone. Sa mère, Joanne Winacott, a été tuée dans sa maison d’Oshawa par son partenaire en 1991 alors que Klein avait 26 ans.

S’exprimant lundi, Klein a déclaré que l’apprentissage de son héritage était quelque chose qu’il faisait en privé et qu’il ne fournirait pas de preuves à l’appui.

« C’est un voyage personnel pour moi qui me lie à ma mère que j’ai perdue et à ma famille. Et je vais en faire un voyage personnel. »

Liens métis appris de l’oncle : Klein

Klein a dit qu’il s’est rendu compte pour la première fois qu’il appartenait aux Métis de Painted Feather Woodland par l’intermédiaire de son oncle décédé, qui l’a encouragé à obtenir une carte de statut.

« J’étais très fier du moment que mon oncle m’a dit. J’étais très fier de ce fait », a déclaré Klein.

« J’y ai vu une opportunité de vraiment me connecter avec ma famille que j’avais perdue, et avec le côté de la famille de ma mère en particulier. »

Klein a déclaré qu’il n’avait pas fait beaucoup de recherches sur ce que son oncle lui avait dit il y a environ une décennie.

« J’ai perdu mon oncle peu de temps après, donc c’est vraiment en train de creuser le fond parce que nous avons perdu tellement de gens et je n’ai pas encore fait le travail pour le faire », a-t-il déclaré.

Les recherches généalogiques effectuées par CBC News – certaines remontant à cinq générations – n’ont trouvé aucune preuve que la mère de Klein ait un ancêtre métis ou autochtone. (Radio-Canada)

Il a dit que Painted Feather Woodland Métis a affirmé avoir examiné la généalogie « et je n’avais aucune raison d’en douter ».

Klein a décrit son éducation familiale comme dysfonctionnelle et il dit qu’il n’a pas parlé à Christopher Rout depuis 25 ans.

Klein a officiellement changé son nom de Harold Kevin Rout Jr. à Kevin Elvis Klein quelque temps avant son deuxième mariage en 1994, selon le certificat de mariage.

Le Painted Feather Woodland Métis n’est pas reconnu par la Manitoba Métis Federation ou la Métis Nation of Ontario. Il s’agit d’une entreprise à but lucratif basée dans une résidence unifamiliale près de Bancroft, en Ontario, à un peu plus de 250 kilomètres au nord-est de Toronto.

Klein a dit qu’il n’était pas d’accord avec l’opinion de Christopher sur leur héritage familial, après que Christopher ait dit qu’il aurait su qu’un héritage métis grandissait si c’était vrai.

« C’est malheureux qu’il ressente ce qu’il ressent et qu’il ne veuille pas regarder le passé ou l’histoire de notre famille », a déclaré Klein.

Kevin Klein a publié cette photo sur son compte X, anciennement connu sous le nom de Twitter, le 2 août 2022, avec la légende : « Étant un fier métis canadien, je voulais que mon premier @Folklorama arrête le pavillon métis, et c’était génial. Bonne nourriture, bonnes personnes, bon artisanat et un grand spectacle. Y compris les gagnants de @CanGotTalent de cette année.’ (KevinKleinwpg/X)

Au cours des derniers mois, le mot « Métis » a été retiré des comptes personnels de Klein — d’abord de sa biographie sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, puis de son site Web personnel — mais le dossier du gouvernement continue de faire référence à lui. en tant que « fier métis canadien ».

Klein a expliqué qu’il avait supprimé la référence aux Métis parce qu’il ne voulait offenser personne pendant qu’il continuait à se renseigner sur son ascendance.

Après une mêlée avec des journalistes, Klein est revenu quelques minutes plus tard pour lire un e-mail qu’il a reçu de son frère Duane, qui, selon Klein, le soutient.

« Notre famille a été stressée au-delà de toute réparation suite au décès prématuré et inattendu de notre mère. Personne ne connaît toute l’histoire de ma famille immédiate. Je n’entre pas dans les détails car je crois fermement que les membres de la famille ne sont que cela, entre la famille. »

La lettre poursuivait en disant que « je peux dire avec certitude que Kevin a une carte de statut de Métis », ainsi qu’un oncle, décédé depuis, mais rien n’est dit dans la lettre sur la question de savoir si leur défunte mère est métisse.

Duane a félicité Klein comme quelqu’un qui donne la priorité aux autres et qui écoute toujours.

« Je ne sais pas pourquoi le statut est le problème. Tout ce à quoi je peux penser, c’est que les gens essaient de trouver n’importe quoi sur n’importe qui », a déclaré Klein, qui est devenu en larmes alors que la lettre se terminait par l’allégation de CBC News. histoire a causé des troubles à l’âme de leur défunte mère.

REGARDER | La première ministre Heather Stefanson dit qu’elle ne contrôlera pas l’identité de Klein :

La première ministre Heather Stefanson détourne les questions sur la revendication du ministre de l’Environnement Kevin Klein d’être Métis La première ministre Heather Stefanson avait précédemment identifié le ministre de l’Environnement, Kevin Klein, comme l’un des deux membres autochtones du caucus PC. Elle n’a pas voulu dire si elle le considérait toujours comme autochtone après qu’une enquête de CBC News n’ait trouvé aucune preuve que Klein avait un héritage métis ou autochtone.

Plus tard dans la journée, la première ministre Heather Stefanson a déclaré qu’elle ne jugerait pas si l’ancienne candidate à la mairie et conseillère municipale était métisse.

« Écoutez, dans notre parti, nous ne surveillons pas l’identité des gens et je pense que le ministre Klein fait un travail incroyable dans son portefeuille ministériel. Il fait également un excellent travail en représentant ses électeurs. Ce sont les choses qui nous tiennent à cœur. »

Stefanson a déclaré qu’elle parlait régulièrement avec ses ministres et que l’héritage de Klein reviendrait dans une discussion future, « mais encore une fois, nous n’entrons pas dans le contrôle de l’identité des gens au sein de notre parti ».

Lorsqu’on lui a demandé si les personnes qui identifient mal leurs antécédents devraient être autorisées à se présenter comme candidats du parti progressiste-conservateur, Stefanson a déclaré que les journalistes devraient interroger le NPD pour avoir approuvé des candidats ayant un casier judiciaire, une référence aux condamnations du chef Wab Kinew et suspendu les accusations de violence domestique depuis environ deux décennies. il y a.

Pour sa part, Kinew a déclaré que le premier ministre ne devrait pas adopter une approche non interventionniste sur l’identité culturelle de Klein.

« Je pense que nous devons écouter la Fédération des Métis du Manitoba à ce sujet, car ce sont eux qui déterminent la citoyenneté et l’identité métisse et leurs paroles sont claires. »

Dans une nouvelle déclaration à La Presse canadienne, le président de la MMF, David Chartrand, met en garde toute personne revendiquant le statut de Métis.

« Il y en a beaucoup aujourd’hui — surtout en Ontario et plus à l’est — qui essaient de voler un peuple, une nation et une identité. Le groupe Painted Feather Woodland n’est pas différent », a déclaré David Chartrand, président de la Manitoba Métis Federation, dans un déclaration écrite.

« Notre message à Kevin Klein est le suivant : veuillez effectuer votre voyage personnel en privé. Sinon, nous vous tiendrons responsables du vol de notre nation. »

Le chef libéral Dougald Lamont a déclaré que les nouvelles révélations devraient disqualifier Klein de ses fonctions de politicien.

« Si les PC voulaient prendre une décision de principe, Klein démissionnerait ou serait démis de ses fonctions de ministre », a-t-il écrit sur X.

REGARDER | Kevin Klein se défend après avoir été interrogé sur sa prétention d’être Métis :