Le ministre de l’Environnement dit que l’importance du secteur pétrolier à la COP27 ne le dérange pas

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré que les Canadiens devraient prêter attention aux mesures prises par la communauté internationale pour lutter contre les changements climatiques, et non à la présence de centaines de représentants du pétrole et du gaz à la COP27.

Compte tenu de l’importance des mesures promises sur le changement climatique qui pourrait baisser la gamme de réchauffement potentiel, a déclaré Guibeault dans une interview à CBC Radio La maison que “il pourrait y avoir 1 000 de ces personnes ici, je m’en fous.”

“Nous avons promis aux Canadiens que nous allions lutter contre le changement climatique et que nous allions le faire plus rapidement, et c’est exactement ce que nous faisons”, a-t-il déclaré à l’animatrice Catherine Cullen.

Certains observateurs ont protesté contre la présence de plus de 600 représentants du secteur pétrolier et gazier lors des réunions de la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte. Plusieurs de ces représentants font partie de la délégation canadienne officielle, dont Pathways Alliance, un groupe de six sociétés pétrolières et gazières canadiennes engagées à réduire les émissions des sables bitumineux à zéro net d’ici 2050.

Le ministre de l'Environnement sur la stratégie de réduction des émissions du Canada : En marge de la COP27, le ministre de l'Environnement Steven Guilbeault évoque le plafonnement des émissions de pétrole et de gaz prévu par le gouvernement, le rôle du nucléaire dans la réduction des émissions et le futur plan d'adaptation au climat.

“Il y a plus de représentants du pétrole et du gaz à cette conférence sur le changement climatique qu’il n’y a de représentants de dix des nations les plus vulnérables du monde”, a déclaré Tzeporah Berman, directrice internationale de l’organisation environnementale Stand.earth, à CBC News.

Guilbeault plaide pour travailler avec l’industrie pour décarboner.

“Ils peuvent faire entendre leur voix comme tout le monde, mais ce qui est important, c’est de voir les résultats”, a déclaré Guilbeault.

Mark Cameron, vice-président de Pathways Alliance, a déclaré dans une interview avec La maison que son organisation n’est pas venue à la COP27 pour influencer la politique du gouvernement canadien, mais plutôt pour apprendre de ses pairs internationaux sur la façon de contribuer à la réduction des émissions.

“Notre taille de contribution au problème signifie également que nous devons être une partie importante de la solution. Il n’y a vraiment aucun moyen de résoudre les problèmes liés au climat sans avoir des personnes impliquées dans les grandes industries, qu’il s’agisse du ciment, de l’acier ou du pétrole et du gaz, comme partie de la conversation », a déclaré Cameron.

Un plafond d’émissions sera en place d’ici fin 2023

L’un des éléments que Guilbeault a cités comme exemple d’action sur le climat était un plafond sur les émissions dans le secteur pétrolier et gazier, qui, selon lui, sera en place d’ici la fin de l’année prochaine.

Guilbeault a déclaré que la mesure – qui a été annoncée lors de la COP26 de l’année dernière à Glasgow – a besoin de temps pour une consultation adéquate.

“Vous ne pouvez pas, dans un pays comme le Canada, une démocratie comme la nôtre, vous ne pouvez pas appuyer sur un interrupteur et ensuite faire apparaître de nouvelles réglementations à partir de rien”, a déclaré Guilbeault. Il a fait valoir que deux ans était un délai relativement court, notant les cinq années qu’il a fallu pour mettre en œuvre une norme sur les carburants propres.

La demande de gaz ralentit l'action climatique, selon des militants à la COP27 : La demande mondiale de gaz, et son potentiel de faire dérailler les objectifs d'émissions, est une préoccupation majeure pour beaucoup lors du sommet sur le climat COP27, alors qu'un grand nombre d'importants politiciens américains sont descendus à la conférence mercredi.

Le secteur pétrolier et gazier est la plus importante source d’émissions au Canada, représentant environ 27 pour cent des émissions totales en 2020. Le plafond d’émissions proposé par le gouvernement vise à contribuer à l’objectif global de réduction des émissions de pétrole et de gaz à 42 % par rapport aux niveaux de 2019.

Il existe actuellement deux options proposées pour la politique : un modèle de plafonnement et d’échange ou un système de prix du carbone modifié.

Lorsque le gouvernement a présenté pour la première fois son plan de plafonnement des émissions, certains écologistes lui ont reproché de se concentrer sur la production d’émissions plutôt que sur la production de pétrole et de gaz elle-même.

Une concentration sur les émissions pourrait permettre une augmentation de la production de pétrole et de gaz, à condition que les émissions diminuent grâce à une efficacité améliorée et à des mesures telles que la capture et le stockage du carbone – une technique que le gouvernement fédéral soutient par le biais de 1,5 milliard de dollars par an en crédits d’impôt à partir de 2026.

Plaidant pour un plafond de production, le député vert Mike Morrice a déclaré La maison que “lorsqu’ils utilisent le mot émissions, ce qui est essentiel, c’est que cela permette à notre pays de continuer à produire plus de pétrole et de l’expédier vers d’autres pays pour qu’ils enregistrent les émissions sur leur objectif”.

Disha Ravi, militante indienne pour le climat, tient une pancarte alors qu’elle participe à la grève des vendredis pour l’avenir lors du sommet sur le climat COP27, à Charm el-Cheikh, en Égypte, le 11 novembre 2022. (Émilie Madi/Reuters)

Guibeault a répondu que les mesures du gouvernement étaient fréquemment contestées légalement et qu’il devait procéder avec prudence.

« Si nous ne faisons pas très attention et ne nous assurons pas de rester dans notre voie constitutionnelle, nous perdrons devant les tribunaux et personne ne gagnera. L’environnement ne gagne pas. Les Canadiens ne gagnent pas, les entreprises ne gagnent pas. Il n’y a rien à gagner à essayer de faire des choses que nous ne pouvons pas faire légalement au Canada », a-t-il déclaré.

Le gouvernement se prépare à dépenser des milliards de plus pour l’adaptation au climat

Guilbeault a également révélé que la stratégie du gouvernement fédéral pour s’adapter aux changements climatiques pourrait être retardée.

Le document, qui cherche à « décrire comment l’économie et la société canadiennes peuvent être plus résilientes et préparées aux impacts du changement climatique », était initialement attendu du gouvernement avant la COP27.

Bien qu’il espère toujours qu’il pourra être publié avant la fin de cette année, le ministre a déclaré que de nombreux partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones demandent plus de temps pour les discussions – et il veut obtenir le bon résultat.

« C’est un élément tellement fondamental et important pour l’avenir des Canadiens que nous sommes mieux préparés à faire face aux impacts des changements climatiques. Alors oui, cela vaut peut-être la peine de prendre un peu plus de temps.

Lorsque le plan arrivera, il sera assorti d’un financement considérable, a-t-il déclaré. Cependant, il a précisé qu’il s’attend également à ce que les provinces jouent également un rôle dans le financement.

“Nous devrons investir des milliards de dollars, car les changements climatiques coûtent des milliards de dollars aux Canadiens.”