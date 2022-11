Le ministre de l’Environnement déclare que le plafond des émissions de pétrole et de gaz est prévu d’ici la fin de 2023

Un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier canadien sera prêt d’ici la fin de l’année prochaine, a déclaré lundi le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault.

Dans une interview depuis l’Égypte où il assiste à la 27e tranche des pourparlers sur le climat des Nations Unies, Guilbeault a déclaré que le gouvernement élabore la réglementation en « un temps record ».

Le règlement final devrait maintenant intervenir au moins deux ans après que les libéraux ont promis pour la première fois le plafond dans leur programme de campagne électorale de 2021.

« Nous aurons un projet de règlement peut-être d’ici le printemps, au plus tard dans la première moitié de l’année », a déclaré Guilbeault. “Et ensuite, l’objectif est d’avoir le règlement complet avant Noël, ce qui est, vous le savez, un temps record pour élaborer le règlement.”

Il a noté que la réglementation visant à mettre en place une norme sur les carburants propres a pris plus de cinq ans.

Le calendrier sera toujours décevant pour de nombreuses organisations environnementales canadiennes, qui ont préfacé leurs propres voyages aux pourparlers de la COP27 avec l’espoir que Guilbeault utiliserait au moins l’événement pour mettre un chiffre sur le début du plafond.

Le seul guide provient du plan de réduction des émissions publié en mars, qui fixe un objectif provisoire d’émissions pour le pétrole et le gaz en 2030 de 110 millions de tonnes. C’est une réduction de 46 % par rapport aux niveaux de 2019 et de 32 % par rapport à 2005.

Le Canada vise à réduire les émissions dans tous les secteurs de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Environmental Defence et Climate Action Network Canada ont tous deux déclaré au début de la COP27 que le pétrole et le gaz devaient être de 60 % par rapport aux niveaux de 2005.

Aly Hyder Ali, responsable du programme pétrolier et gazier chez Environmental Defence, a déclaré plus tôt ce mois-ci que les réunions en Égypte étaient l’occasion pour le Canada de prouver aux dirigeants mondiaux et aux Canadiens « qu’ils sont déterminés » à respecter le plafond en annonçant les objectifs réels.

“Sans cela, nous ne voyons pas nécessairement beaucoup de certitude en ce qui concerne cette politique”, a-t-il déclaré.

Les émissions provenant de la production de pétrole et de gaz représentent environ le quart de l’empreinte carbone totale du Canada et sont 83 % plus élevées qu’il y a 30 ans. Les émissions globales au Canada sont environ 23 % plus élevées au cours de la même période.

Guilbeault, qui siégeait du côté des militants écologistes lors des réunions de la COP avant d’être élu député en 2019, se retrouve maintenant à accuser ses anciens collègues d’être “malhonnêtes” en exigeant qu’il produise des informations sur le plafond maintenant.

« Écoutez, les gens qui disent que nous devrions le faire maintenant seraient les premiers à me critiquer si je ne faisais pas de consultations appropriées avec, par exemple, les peuples autochtones du Canada, comme nous avons le devoir constitutionnel de le faire », a-t-il déclaré. “Ils savent très bien comment fonctionne notre système.”

Les règles du Canada pour les nouveaux règlements exigent un certain nombre de consultations, y compris la publication d’un projet de règlement et l’acceptation des commentaires du public sur le projet avant la publication de la version finale.

“Franchement, je pense que c’est un peu malhonnête de dire:” Eh bien, vous savez, nous voulons le plafond maintenant “, a déclaré Guilbeault. «Ils savent clairement comment cela fonctionne. Et nous réduisons de moitié le temps nécessaire pour élaborer des réglementations.

Le plafond n’est pas la seule collision entre le gouvernement fédéral et les groupes environnementaux en Égypte. Plusieurs groupes ont vivement critiqué le Canada pour avoir inclus des sociétés pétrolières et gazières et des banques qui financent des projets de combustibles fossiles dans la délégation canadienne.

Vendredi, le pavillon canadien a accueilli un événement avec la Pathways Alliance, un consortium des principales sociétés de sables bitumineux du Canada. Plusieurs groupes environnementaux ont organisé une grève bruyante lors de l’événement.

Julia Levin, responsable nationale du climat chez Environmental Defence, a tweeté lundi que les sociétés pétrolières et gazières sont des pollueurs sans engagement de bonne foi dans la lutte contre le changement climatique, et qu’elles ne devraient pas être autorisées à participer aux négociations.

“La présence de lobbyistes des énergies fossiles est écrasante à la COP27”, a-t-elle déclaré. “Ils dépensent beaucoup d’argent pour être ici et colporter leurs fausses solutions comme (la capture et le stockage du carbone.)”

Guilbeault a déclaré que tout le monde devrait avoir un siège à la table.

“Je suis respectueusement en désaccord avec mes anciens collègues du mouvement écologiste”, a-t-il déclaré.

“Je pense que c’est une pente très glissante lorsque les gouvernements commencent à décider dans une société démocratique qui peut participer et qui ne peut pas.”

Mia Rabson, La Presse Canadienne

Changement climatiqueEnvironnementÉmissions de gaz à effet de serre