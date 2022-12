Le ministre de l’Éducation répond aux questions du député provincial de Kelowna-Lake Country sur les priorités budgétaires

Le député provincial de Kelowna-Lake Country, Norm Letnick, a reçu une réponse à ses questions du printemps dernier concernant les priorités futures du ministère de l’Éducation.

Dans une lettre du 22 juin 2022, Letnick a écrit à la ministre de l’Éducation et de la Garde d’enfants, Jennifer Whiteside, pour s’enquérir des estimations du plan triennal de 3,1 milliards de dollars du ministère, affirmant que les chiffres fournis ne correspondaient pas. Il a demandé à voir la présentation complète du plan triennal, y compris le budget, le remplacement des écoles et les problèmes scolaires et sismiques supplémentaires.

Whiteside a répondu le 7 décembre avec sa propre lettre indiquant que 1,3 milliard de dollars sont destinés à des projets d’agrandissement et de remplacement d’écoles, tandis que 793 millions de dollars sont destinés à des projets sismiques qui se dérouleront au fil du temps, de 2022 à 2025. Elle a déclaré que l’argent restant (1 007 milliards de dollars) est destiné aux programmes suivants sur une période fiscale : subvention annuelle pour les installations, programme d’amélioration des écoles, programme d’immobilisations neutres en carbone, programme d’équipement de terrains de jeux et programme d’acquisition d’autobus.

De plus, Whiteside a déclaré que Knox Middle School avait récemment annoncé une expansion d’une valeur de 23,34 millions de dollars, la phase de conception devant commencer sous peu. Ce projet s’inscrit dans le premier exercice financier des grands projets d’immobilisations de la Ville de Kelowna.

L’école secondaire Westside est également en phase de conception après qu’un budget de 105,74 millions de dollars a été approuvé plus tôt cette année.

Le jeudi 8 décembre, Letnick a également félicité Rachna Singh d’être devenue la nouvelle ministre de l’Éducation.

