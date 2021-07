Le ministre de l’Éducation, Nick Gibb, rejette les appels à « décoloniser le programme »

Les enfants NOIRS devraient toujours apprendre les œuvres des « hommes blancs morts », a déclaré hier le ministre de l’Éducation Nick Gibb.

Il a rejeté les appels à « décoloniser le programme scolaire » – a insisté sur le fait que cela ne ferait rien pour créer une société plus égalitaire.

Le ministre de l’Éducation, Nick Gibb, a déclaré: « il n’y a aucune raison pour que le travail d’un homme blanc mort ne soit pas approprié pour que les enfants des minorités ethniques l’apprennent » Crédit : BBC

Et il a dit qu’il est important que tous les élèves – quelle que soit leur couleur ou leur croyance – obtiennent les mêmes normes élevées d’éducation.

Prononçant un discours sur zoom à la Social Market Foundation, il a déclaré que les demandes de firebrand de purger les sujets des textes classiques écrits par des Blancs risquaient de se retourner contre eux.

Il a déclaré: « Je crois que le travail de l’enseignant – et nos meilleurs enseignants le font en effet – est d’enseigner un programme qui ouvre un monde d’émerveillement et de beauté à des personnes de toutes croyances et couleurs bien au-delà de l’expérience étroite d’un enfant individuel

« Un programme basé sur la pertinence pour les élèves est de leur refuser une introduction au meilleur qui a été enseigné et dit. »

« Et bien sûr, il n’y a aucune raison pour que le travail d’un homme blanc mort ne soit pas approprié pour que les enfants des minorités ethniques l’apprennent. »

Il a ajouté : « Bien sûr, les enfants doivent savoir comment la Grande-Bretagne est devenue la Grande-Bretagne telle qu’elle est aujourd’hui.

« Et il y a des événements importants – Windrush juste pour en choisir un – dont les enfants ont besoin d’être informés.

« Mais ils doivent également être informés de tous les autres événements qui ont conduit à la Grande-Bretagne telle qu’elle est aujourd’hui. »

Ouvrir les portes à la purge des sujets à cause de la couleur des écrivains n’aidera pas à lutter contre le racisme aujourd’hui, a-t-il averti.

Il a déclaré : « Nous ne créerons pas une société plus harmonieuse, plus tolérante et plus égalitaire en promouvant un programme basé sur la pertinence ou la représentativité d’un groupe en particulier.

« Nous ne le ferons pas non plus en ayant honte de qui nous sommes et d’où nous venons. »

Les militants de gauche et les syndicats ont lancé une tentative de « décoloniser » les programmes scolaires et universitaires.

Alors que de nombreux conférenciers et professeurs d’université ont été « annulés » par des étudiants qui ne sont pas d’accord avec leurs points de vue.

Gavin Williamson a déclaré qu’il était « profondément inquiet » de « l’effet paralysant sur les campus d’un silence et d’une censure inacceptables » Crédit : Alamy

Le gouvernement a dénoncé cette intolérance croissante dans les universités.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a déclaré qu’il était « profondément inquiet » de « l’effet paralysant sur les campus d’un silence et d’une censure inacceptables ».

Il crée un « champion de la liberté d’expression » pour enquêter sur les allégations d’intolérance sur les campus.