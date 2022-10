Le ministre de l’Éducation du N.-B. annonce sa démission

Le ministre de l’Éducation et de l’Éducation de la petite enfance du Nouveau-Brunswick a annoncé qu’il se retirait, avec effet immédiat.

Dans une lettre de démission cinglante adressée au premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, Dominic Cardy a exposé les raisons de son départ du portefeuille.

La lettre critique la gestion par Higgs des questions gouvernementales et son style de gestion personnelle.

“Votre comportement lors d’une récente réunion, où vous avez même refusé de lire les preuves que vous aviez spécifiquement demandées, choisissant à la place de crier” Data my ass “à un haut fonctionnaire parce que vous n’aimiez pas ce que les données vous montraient; eh bien, c’était la fin de votre projet politique à mes yeux”, a écrit Cardy dans sa lettre de démission jeudi.

“Si vous rejetez une preuve parce que vous ne l’aimez pas, alors vous ne croyez pas à la preuve.”

Cardy souligne également une divergence entre leurs valeurs et leurs styles de travail.

«De même, vos efforts pour retarder ou saper les travaux liés à la réconciliation entre nos communautés linguistiques et culturelles ont été une occasion manquée d’unir notre province, de célébrer une culture francophone forte et de diriger les efforts visant à bâtir une culture anglophone forte et inclusive tout en poursuivant la réconciliation. avec les Premières Nations », a déclaré Cardy.

« Entre autres, les excuses sans fin pour répondre au rapport sur la Loi sur les langues officielles sont embarrassantes pour un gouvernement élu sur des promesses d’action et d’unité.

Pour l’instant, Cardy dit qu’il prévoit de rester député progressiste-conservateur de Fredericton West-Hanwell.

CTV News a contacté le bureau du premier ministre pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse au moment de la publication.



Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.