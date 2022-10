Le ministre de l’Éducation du N.-B. annonce sa démission

FRÉDÉRICTON –

Le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick a démissionné jeudi et a publié une lettre de démission fulgurante, appelant le leadership et les valeurs du premier ministre Blaine Higgs.

Dominic Cardy a déclaré dans sa lettre que Higgs avait régulièrement consolidé son pouvoir et créé une atmosphère de travail irrespectueuse pour les fonctionnaires. Le premier ministre, a ajouté Cardy, a retardé ou sapé les travaux de réconciliation avec les communautés culturelles et les Premières Nations.

De plus, Cardy a déclaré que Higgs avait rompu une promesse électorale de réformer le système d’éducation et de prendre des décisions fondées sur des preuves et de faire de la politique différemment.

« Le changement nécessite des soins, pas un boulet de démolition », a déclaré Cardy, faisant référence à ce qu’il a dit être la décision du premier ministre de faire pression sur le ministère de l’Éducation pour qu’il abolisse l’immersion française dans les écoles d’ici septembre 2023 – « une initiative qui n’est pas incluse dans notre plateforme ou discours du Trône .”

Higgs n’était pas immédiatement disponible pour répondre à la lettre de Cardy, mais devrait parler aux journalistes plus tard jeudi.

Cardy a souligné les changements nécessaires au système d’enseignement du français langue seconde de la province et la difficulté d’atteindre les objectifs en raison de l’éthique de travail prétendument capricieuse de Higgs. “Vous ne pouvez pas modifier les délais sur de grands systèmes en fonction de votre état émotionnel, sans nuire à la qualité du travail ou au moral de votre équipe”, a-t-il déclaré.

“J’ai travaillé sans relâche pour préparer notre système (d’éducation) aux changements. Beaucoup sont accomplis, mais certains stagneront à cause de votre microgestion. Le gouvernement n’est pas la même chose que la construction de pétroliers.”

L’ancien ministre de l’Éducation a également accusé le premier ministre d’avoir crié sur un fonctionnaire et d’avoir créé un environnement de travail irrespectueux.

“Votre comportement lors d’une récente réunion, où vous avez même refusé de lire les preuves que vous aviez spécifiquement demandées, choisissant à la place de crier” Data my ass “à un haut fonctionnaire parce que vous n’aimiez pas ce que les données vous montraient; eh bien, c’était la fin de votre projet politique à mes yeux : si vous rejetez les preuves parce que vous ne les aimez pas, alors vous ne croyez pas aux preuves”, a déclaré Cardy dans la lettre.

La décision de Higgs, a déclaré Cardy, «d’abolir les régies régionales de la santé démocratiquement élues sans en informer le cabinet représente une consolidation constante du pouvoir entre vos propres mains qui s’est accélérée au cours des 14 derniers mois».

Le taux de roulement élevé dans la fonction publique aurait été considérablement réduit et le moral maintenu si l’environnement de travail avait été plus respectueux, a-t-il déclaré. Trop de bonnes personnes sont parties en mauvais termes, sous la surveillance de Higgs, a-t-il ajouté.

« La différence entre notre démocratie parlementaire et une présidence exécutive ou une dictature est que les Néo-Brunswickois devraient s’attendre à ce que les décisions importantes soient au moins discutées avec un groupe d’élus, représentant le public », a déclaré Cardy. “Vous nommez personnellement votre cabinet et pouvez le licencier à tout moment.”

Cardy a déclaré qu’il continuerait en tant que député progressiste-conservateur de Fredericton West-Hanwell. Cardy a prêté serment en tant que ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en 2018, et il a été chef du Nouveau Parti démocratique de la province de 2011 à 2016 et a été chef de cabinet du chef de l’opposition de 2017 à 2018.

Le ministre de la Sécurité publique, Bill Hogan, a prêté serment jeudi en tant que ministre de l’Éducation, et Kris Austin remplacera Hogan au ministère de la Sécurité publique.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 13 octobre 2022.