Les écoles de l’Ontario doivent célébrer et commémorer la vie de la reine Elizabeth, notamment en observant une minute de silence le jour de ses funérailles, selon les directives du ministre de l’Éducation, Stephen Lecce.

Lecce a envoyé vendredi une lettre aux éducateurs énonçant les attentes en matière de “discussion et de mémoriaux” célébrant la vie de la reine, selon un porte-parole.

Il a poursuivi cette semaine, réitérant cette directive aux dirigeants des conseils scolaires, appelant à une minute de silence lundi et précisant que “les activités de la journée comprennent l’apprentissage des nombreuses contributions que la reine a apportées à notre province, notre pays et le Commonwealth, et l’adhésion du roi Charles III sur le trône », a déclaré Grace Lee, porte-parole de son bureau.

Dans une déclaration à CBC News jeudi, Lecce a déclaré qu’il avait ordonné à un conseil particulier de l’Ontario de suivre les attentes de la province.

Cela survient après que le conseil scolaire de district de la région de York (YRDSB) a encouragé les administrateurs à adopter une approche plus discrète face à la mort de la reine.

“Nous avons clairement indiqué que toutes les écoles doivent reconnaître l’impact profond du dévouement inébranlable et inébranlable de la reine Elizabeth II envers le service public”, a déclaré Lecce.

La semaine dernière, le conseil scolaire de district de la région de York a envoyé une note aux administrateurs conseillant la retenue dans la lutte contre la mort de la reine, afin de respecter une diversité de points de vue. (Conseil scolaire de district de la région de York)

Après que le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les funérailles de lundi seraient marquées par un jour férié fédéral, les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon ont emboîté le pas en en faisant un jour férié provincial et en fermant les écoles et les bureaux gouvernementaux. La Colombie-Britannique reconnaît également la fête fédérale en fermant des écoles et en accordant un jour de congé aux employés du gouvernement.

L’Ontario a choisi de garder les écoles et les lieux de travail ouverts, optant plutôt pour marquer un «jour de deuil».

Pourtant, la directive de Lecce aux autorités scolaires va plus loin que celles des autres provinces. Les premiers ministres de l’Alberta et du Manitoba, par exemple, ont encouragé les écoles de la maternelle à la 12e année à observer un moment de silence, recommandé de donner aux élèves la possibilité de participer à des événements commémoratifs et suggéré des discussions sur la vie d’Elizabeth.

Le lendemain du décès d’Elizabeth, le conseil scolaire de la région de York, qui supervise les communautés de banlieue au nord et à l’ouest de Toronto, a envoyé une «feuille de conseils» aux administrateurs avec des conseils et des considérations sur la façon de traverser cette période avec les élèves et le personnel.

Il a dit, par exemple, que les drapeaux seraient en berne jusqu’au coucher du soleil le jour des funérailles, selon la direction provinciale, mais a recommandé la retenue dans l’abordage du sujet dans son ensemble, afin de respecter une diversité de points de vue.

“Les monarchies sont imprégnées d’histoires problématiques de colonialisme qui sont liées à l’oppression actuelle des individus et des groupes”, indique le document.

Les éducateurs apprennent à “toujours centrer [on] nos élèves », déclare Muna Kadri, enseignante au secondaire et dirigeante syndicale. “Notre ministre de l’éducation n’est pas un enseignant et il n’a donc pas cette formation.” (Radio-Canada)

“Il est important de considérer comment l’expérience vécue de chaque membre du personnel et de chaque élève peut potentiellement façonner leur point de vue.”

Il a déclaré que les éducateurs devraient répondre aux questions des élèves de manière factuelle et valider leurs sentiments. Il a également demandé au personnel de l’école de s’abstenir de développer des hommages, des activités commémoratives, de jouer Dieu sauve la reine lors d’annonces ou d’événements commémoratifs en direct.

Le YRDSB est dirigé par des enseignants qui « centrent toujours [on] nos élèves », a déclaré Muna Kadri, enseignante au secondaire au sein du conseil scolaire et présidente de l’unité de négociation des enseignants et des enseignants suppléants de la Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario.

Lecce “n’est pas un enseignant et il n’a donc pas cette formation pour comprendre que, dans toute planification dans nos écoles – dans chaque classe – vous commencez par où en sont nos élèves”, a-t-elle déclaré.

La déclaration de Lecce, a-t-elle souligné, utilise le mot “étudiants” une fois.

Pour sa part, le YRDSB affirme que sa note de service a été envoyée avant que la province ne dévoile ses plans pour lundi. Ayant maintenant reçu les instructions de Lecce, le conseil fera ce qui est nécessaire, a déclaré un porte-parole.

Cela dit, le conseil semble toujours sur la bonne voie.

“Notre objectif est toujours de veiller à ce que les enfants soient soutenus dans nos salles de classe. Dans une région aussi diversifiée que la nôtre, il y aura différentes réactions à l’annonce du décès de la reine Elizabeth II”, a-t-il déclaré à CBC News dans un communiqué.