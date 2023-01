Le ministre de l’Éducation Chris Hipkins s’apprête à remplacer Jacinda Ardern au poste de Premier ministre néo-zélandais | Nouvelles du monde

Le ministre néo-zélandais de l’Éducation devrait devenir le prochain Premier ministre du pays après la démission de Jacinda Ardern.

Chris Hipkins, 44 ans, était le seul candidat à entrer dans la course pour remplacer Mme Ardern, dont dernier jour au bureau aura lieu le 7 février.

Il doit encore obtenir dimanche l’aval de ses collègues travaillistes au parlement, mais c’est une formalité.

M. Hipkins a acquis une notoriété publique pendant la pandémie, lorsqu’il a assumé un rôle de gestion de crise.

Il aura moins de huit mois à ce poste avant de se présenter aux élections législatives du 14 octobre.

Mme Arden larmes étouffées alors qu’elle annonçait jeudi au pays de cinq millions d’habitants qu’elle démissionnait après cinq ans et demi à ce poste.

Elle a dit qu’elle n’avait “plus rien dans le réservoir” et qu’elle était capable de bien dormir pour la “première fois depuis longtemps” après avoir pris la décision de démissionner.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:27

Ardern : messages de gratitude “émouvants”



En savoir plus sur Jacinda Ardern :

Ardern peut éviter l’humiliation en démissionnant maintenant

De Jacindamania au réservoir vide : comment l’empathie a défini le rôle

Pourquoi un aveu “rare” sur sa santé mentale est important

Elle n’a pas utilisé le terme “épuisement”, mais Professeur Sir Cary Cooperun psychologue de premier plan et auteur de Burnout In The Workplace, a déclaré qu’il ne doutait pas que c’était à cela qu’elle faisait allusion.

Louant Mme Arden pour son honnêteté et son ouverture “relativement rares”, le professeur Cooper a déclaré que l’impact de ce type de franchise serait “très positif”.

Certains alliés politiques en Nouvelle-Zélande ont suggéré que Mme Ardern avait pris la décision de partir en raison de la niveau d’abus qu’elle a reçue pendant son mandat au pouvoir.