Le ministre de l’Agriculture de la Colombie-Britannique affirme que le secteur se rétablit bien à l’occasion de l’anniversaire des inondations

De nombreux agriculteurs de la Colombie-Britannique ont vécu « une année remplie d’émotions » alors qu’ils tentaient de se remettre des inondations catastrophiques de novembre dernier, selon le ministre de l’Agriculture de la province.

Lana Popham a déclaré que la plupart des producteurs laitiers et avicoles fonctionnent désormais «de retour à la normale» et que la majorité des grandes cultures annuelles ont été plantées comme d’habitude, mais le secteur «garde toujours les doigts croisés» pour un meilleur temps cette année.

La province continuera de communiquer avec les agriculteurs pour trouver des solutions afin de réduire les risques d’inondation dans les régions durement touchées de la prairie de Sumas et de la vallée du Fraser, et d’assurer une réponse plus rapide lors de futures catastrophes liées au climat, a déclaré le ministre mardi.

“Nous savons que ces événements météorologiques extrêmes liés au climat vont se poursuivre, nous envisageons donc de nouveaux programmes qui aideront à financer des projets d’adaptation et d’atténuation du climat”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse soulignant le travail de récupération depuis une série de soi-disant atmosphériques. rivières ont inondé le sud-ouest de la Colombie-Britannique il y a un an.

Environ 630 000 poulets, 420 bovins et 12 000 porcs sont morts dans la prairie de Sumas alors que la pluie et les inondations ont inondé les maisons, les granges et les terres agricoles, emporté les autoroutes et provoqué des glissements de terrain qui ont tué cinq personnes.

Au plus fort des inondations, plus de 1 100 fermes étaient sous ordre d’évacuation ou d’alerte, et 150 kilomètres carrés de terres agricoles ont été inondés. Plus de 6 000 vaches laitières ont été temporairement déplacées vers différentes fermes pour les protéger des inondations.

L’éleveur de bétail Richard Bosma a déclaré que novembre dernier avait été une période émouvante pour les agriculteurs, mais la communauté s’est unie pour sauver autant d’animaux que possible.

“Ceci est ce que nous faisons. Nous prenons soin de nos animaux et (nous sommes) heureux de le faire pour tous les Britanno-Colombiens », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

Mais Bosma, qui travaille à Vedderlea Farms à Abbotsford, a déclaré qu’il était toujours nerveux pour l’hiver.

“Nous avons déjà eu deux de ces rivières atmosphériques au cours de la dernière semaine et demie et cela ramène des sentiments de (trouble de stress post-traumatique), je peux vous le dire”, a-t-il déclaré.

Popham a déclaré que son ministère s’efforçait de s’assurer que des soutiens en matière de santé mentale soient disponibles pour les agriculteurs.

“Alors que les habitants de cette vallée entrent dans la prochaine tranche de temps difficile, en particulier pendant l’hiver, ils doivent savoir que les Britanno-Colombiens ont le dos”, a déclaré Popham. “La douleur est assez profonde, nous voulons donc nous assurer que nous avons les ressources en santé mentale en place, et nous le faisons en ce moment.”

On estime que les inondations qui ont traversé la vallée du Fraser jusqu’au sud de l’intérieur ont causé des pertes d’environ 285 millions de dollars au secteur agricole de la Colombie-Britannique.

Les inondations ont également “montré que notre secteur de l’agriculture et de la production alimentaire peut surmonter des pertes déchirantes”, a déclaré Popham. “Maintenant, c’est à nous tous, en tant que Britanno-Colombiens, de continuer à soutenir les agriculteurs et à les soutenir et à acheter autant que possible la Colombie-Britannique.”

— Brieanna Charlebois, La Presse Canadienne

