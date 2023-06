Le ministre de la Sécurité publique ordonne un financement temporaire pour 3 services de police des Premières Nations opérant à la « fumée »

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a ordonné un financement temporaire pour trois services de police autochtones qui reçoivent de l’argent en vertu de un programme spécial administré par Ottawa, après que leur financement a été interrompu il y a plus de deux mois, les négociations pour un nouvel accord étant au point mort.

Mendicino a déclaré lundi aux journalistes à Ottawa qu’il n’était «pas satisfait de l’état des négociations» entre les services de police et le gouvernement.

« Je crois qu’un certain nombre de leurs préoccupations ont en fait du mérite, c’est pourquoi je me suis maintenant engagé directement auprès de la communauté et j’ai demandé à mon département de trouver rapidement des solutions afin que nous puissions résoudre tout problème en cours concernant le flux d’argent vers la communauté ».

Le Programme des services de police des Premières nations et des Inuits administre le financement des services de police dans 425 collectivités des Premières nations et des Inuits du Canada.

Les trois services de police de l’Ontario qui sont au centre des négociations avec Ottawa sont :

Service de police du traité trois.

Service de police Anishnaabe de l’UCCM.

Service de police Anishinabek.

Mendicino a déclaré que même s’il n’est pas dans la convention que les ministres s’impliquent directement dans les négociations, il a demandé que ces services de police reçoivent le financement dont ils ont besoin au cours des 90 prochains jours.

« Tout d’abord, faisons en sorte que le financement revienne à la communauté le plus rapidement possible », a-t-il déclaré.

« Ensuite, nous ramènerons les parties à la table pour négocier de bonne foi afin que nous puissions franchir les prochaines étapes vers la réconciliation. »

Le chef du Service de police du Traité 3, Kai Liu, lors d’une conférence de presse sur la Colline du Parlement lundi, s’est joint à d’autres chefs de police des Premières Nations pour exhorter Ottawa à rétablir le financement de la police des Premières Nations. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Cependant, l’avocat des trois services de police a déclaré que la promesse de Mendicino ne changeait rien.

Julian Falconer a déclaré que le ministre n’a pas précisé ce qu’ils doivent faire pour être éligibles à ces fonds, et ils continueront de résister à la signature de toute politique discriminatoire.

Falconer a déclaré qu’il prévoyait de déposer mercredi une injonction devant une Cour fédérale pour un financement de fonctionnement d’urgence au nom des chefs de police autochtones de l’Ontario.

Financement interrompu le 31 mars

Le service de police de Treaty Three, qui dessert 23 communautés des Premières Nations dans le nord-ouest de l’Ontario, travaille sur une marge de crédit depuis le 5 juin.

« Nous avons fonctionné, essentiellement, sur ce que j’appellerais les émanations qui ont été laissées par le financement précédent », a déclaré Kai Liu, chef du service de police de Treaty Three, à CBC News.

Le 31 mars, le Programme des services de police des Premières nations et des Inuits d’Ottawa a interrompu le financement du service du Traité 3, du service de police Anishnaabe de l’UCCM (sur l’île Manitoulin) et du service de police Anishinabek (couvrant une grande partie du nord-est de l’Ontario).

Ensemble, ils représentent 45 collectivités des Premières Nations et environ 30 000 personnes dans le Nord de l’Ontario.

Les trois services de police sont arrivés à une impasse avec l’organisme de financement car « il fonctionne de la manière la plus extraordinairement raciste », selon Falconer.

Le service de police de Treaty Three, qui dessert 23 communautés des Premières Nations dans le nord-ouest de l’Ontario, fonctionne sur une marge de crédit depuis le 5 juin. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

En 2019-2020, le programme a fourni plus de 150 millions de dollars pour soutenir 1 350 policiers partout au Canada. En 2021-2022, il a reçu un financement de 540,3 millions de dollars sur cinq ans. Le gouvernement fédéral couvre 52 % du budget, et les provinces et territoires couvrent les 48 % restants.

Quand est venu le temps pour les trois services de police du Nord de l’Ontario de renégocier leurs ententes avec le gouvernement, ils n’ont pas pu s’entendre sur certaines conditions qui, selon eux, restreignent leur capacité à desservir leurs communautés.

Bien qu’une augmentation du financement ait été offerte, Liu a déclaré que les termes et conditions empêchaient les services de posséder leur propre propriété et, surtout, d’exploiter des unités de police spéciales, telles qu’une unité canine, une unité des crimes majeurs et une unité d’agression domestique.

« Ces termes et conditions ont déjà été jugés discriminatoires par le Tribunal canadien des droits de la personne à la suite d’une plainte d’une Première Nation provenant du Québec », a déclaré Liu.

Manque de ressources

Lors d’une conférence de presse à Ottawa lundi, le chef de police Anishnaabe de l’UCCM, James Killeen, a déclaré que les problèmes de drogue dans sa région étaient « astronomiques » et que ses agents n’avaient pas les ressources disponibles pour y remédier.

« Nous avons des rapports de coroners qui montrent que nos décès par surdose sont plus élevés que la moyenne dans notre pays », a-t-il déclaré.

Killeen a déclaré qu’il serait inouï pour les services de police non autochtones de ne pas obtenir de ressources pour les unités spéciales et de perdre leur financement s’ils arrivent à une impasse avec l’organisme qui accorde le financement.

« Lorsqu’un contrat de service de police municipal expire, le chef de police rencontre le maire et le conseil », a déclaré Killeen.

« Et s’ils ne sont pas d’accord sur un budget, ils continuent à travailler là-dessus. À aucun moment, un maire et un conseil ne disent à ce service de police: » Nous supprimons le financement à moins que vous ne signiez sur la ligne pointillée.

Les chefs de police autochtones de l’Ontario ont déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne au sujet des modalités du Programme des services de police des Premières Nations et des Inuits.