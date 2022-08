Le ministre de la Sécurité publique examine les options de sécurité pour les politiciens

OTTAWA –

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré que le gouvernement fédéral examinait ses options pour accroître la sécurité des politiciens, ajoutant que le harcèlement auquel de nombreuses personnes sont confrontées représente une menace pour la démocratie. Il dit qu’à mesure que la situation sécuritaire devient « de plus en plus complexe », il est nécessaire de « faire baisser la température ».

Cela fait suite à une vidéo publiée en ligne ce week-end montrant la vice-première ministre Chrystia Freeland harcelée en Alberta. La vidéo montre un homme criant des grossièretés au ministre dans le hall de l’hôtel de ville de Grande Prairie, en Alberta, avant qu’elle et son personnel n’entrent dans l’ascenseur.

Mendicino a déclaré que le harcèlement et les menaces auxquels sont confrontés les politiciens ne sont “pas une question partisane”.

«Nous constatons plus d’incidents, en particulier impliquant des femmes, impliquant des Canadiens racialisés et impliquant des peuples autochtones», a-t-il déclaré. “Je ne crois pas que ce soit une coïncidence, et nous devons être sûrs que les gens peuvent contribuer, qu’ils peuvent prêter leur voix à notre politique.”

Les politiciens des deux côtés de l’allée ont rapidement pris la défense de Freeland et dénoncé le harcèlement, beaucoup partageant également leurs propres expériences de comportement menaçant.

La ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, Marci Ien, a déclaré que, bien qu’elle soit d’accord avec les commentaires de Mendicino selon lesquels la température doit être baissée, elle est “décidément élevée” pour les femmes, les peuples autochtones et les personnes de couleur depuis longtemps.

“C’est réel”, a déclaré Ien. “C’est réel. Ce qui est arrivé au vice-Premier ministre est répréhensible mais pas surprenant.

« J’étais journaliste. Je suis une femme noire. Et maintenant, je suis une politicienne », a-t-elle également déclaré. “Et je dois vous dire que c’était la première chose qui inquiétait ma famille quand je me suis présenté parce qu’en tant que journaliste, le niveau de menaces que j’ai reçu, en tant que journaliste noir, le niveau de menaces que j’ai reçu sur mon vie et sur la vie de mes enfants, se présenter aux élections n’était pas une mince décision à prendre.

La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, qui était à la conférence de presse avec Mendicino et Ien, a fait écho à leurs déclarations et a déclaré que même si elle est reconnaissante d’avoir eu l’occasion d’une protection supplémentaire quand elle en avait besoin, elle est “triste que ce soit quelque chose nous avons besoin.”

« Nous avons eu beaucoup de chance au Canada, et je pense que nous sommes fiers depuis de nombreuses années du fait que nos politiciens sont généralement très accessibles », a déclaré Gould. « C’est quelque chose que je pense que nous voulons maintenir. Cela étant dit, je pense que ceux d’entre nous qui sont en politique depuis un certain nombre d’années ont également vu une augmentation de la rhétorique inquiétante et menaçante – que ce soit en ligne ou en personne – nous avons vu des personnalités publiques, en particulier qui sont des femmes, qui ont subi un harcèlement important, à la fois en tant que politiciennes mais aussi en tant que journalistes.

La vidéo de Freeland soulève de nombreuses questions quant à savoir si les politiciens canadiens ont besoin d’une sécurité accrue. Et ce n’est pas un nouveau problème – quelqu’un a jeté du gravier sur le premier ministre Justin Trudeau lors d’un événement de campagne lors de la dernière élection fédérale, le chef du NPD Jagmeet Singh a été verbalement harcelé par des manifestants lors d’un arrêt de campagne électorale en Ontario ce printemps, et des députés qui vivent dans la région d’Ottawa-Gatineau ont été avertis par un haut responsable de la sécurité de la Chambre des communes des risques potentiels pendant le convoi de camionneurs.

L’ancienne ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Bernadette Jordan, a déclaré lundi à CTV News Channel qu’elle avait besoin d’une sécurité 24 heures sur 24 à son domicile pendant une partie de son mandat de ministre.

Elle a dit que même si beaucoup se demandent pourquoi les politiciens canadiens n’ont pas de détails de sécurité, ils devraient vraiment se demander pourquoi ils en auraient besoin en premier lieu.

“C’est vraiment très, très effrayant de voir ce genre d’attitude, que c’est OK de harceler quelqu’un comme ça, que c’est OK de menacer quelqu’un sans répercussions”, a déclaré Jordan.

« Cela vous fait vous demander : pourquoi vous présenter en politique ? Et c’est quelque chose qui me dérange vraiment, parce que nous voulons que de très bonnes personnes se présentent », a-t-elle également déclaré. “Il est extrêmement important que nous ayons des gens dévoués, qui veulent aider leur pays, qui veulent aider leurs communautés, mais ensuite vous les traitez comme ça et vous vous demandez pourquoi les gens le feraient.”