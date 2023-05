Le ministre de la Sécurité publique annonce un financement de 390 millions de dollars aux provinces pour aider à lutter contre les gangs et les crimes commis avec des armes à feu

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi un financement de 390 millions de dollars sur cinq ans pour aider les provinces à lutter contre la violence des gangs et à réduire le nombre de crimes commis avec des armes à feu.

« L’annonce d’aujourd’hui fournira des ressources supplémentaires aux forces de l’ordre, aidera les jeunes à faire les bons choix et aidera nos communautés à prospérer », a déclaré le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, dans un communiqué.

Selon Sécurité publique Canada , les homicides liés aux armes à feu au Canada ont augmenté de façon constante au cours des dernières années. En 2020, il y a eu un total de 277 meurtres liés aux armes à feu, soit 16 de plus que l’année précédente.

Le ministère a déclaré que la violence des gangs est également en hausse et que depuis 2013, les homicides liés aux gangs dans les plus grandes villes du Canada ont presque doublé.

Sur les 743 homicides en 2020, par exemple, le département a déclaré que 20% étaient liés au crime organisé ou aux gangs de rue.

Dans un communiqué, Sécurité publique Canada a déclaré que le financement s’appuie sur le programme Agissez contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, annoncé en 2017. À l’époque, 327,6 millions de dollars avaient été annoncés pour le programme dirigé par Sécurité publique Canada en collaboration avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). ) et la GRC.

La majeure partie du financement, soit environ 214 millions de dollars sur cinq ans, a été accordée aux provinces et aux territoires pour les aider à lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans les collectivités en travaillant avec des partenaires relevant de leur compétence qui pourraient aider à prévenir le crime et à faire respecter la loi.

Lundi, un communiqué du gouvernement a déclaré que l’injection d’argent faisait partie du « plan global du gouvernement libéral pour retirer les armes de nos rues et injecter des ressources dans nos quartiers ».

Les autres volets de ce plan, selon le communiqué, sont les efforts visant à réformer le système de libération sous caution et le projet de loi C-21, la législation du gouvernement visant à interdire certains types d’armes à feu, qui est actuellement en cours d’examen au Parlement.

Projet de loi C-21

La semaine dernière, le gouvernement libéral a présenté une série révisée d’amendements à sa législation en attente sur les armes à feu après avoir abandonné certains changements initiaux qui ont suscité le tollé des propriétaires d’armes à feu.

Mendicino a expliqué à l’époque que les amendements au projet de loi C-21 incluent une nouvelle définition des armes à feu prohibées qui englobe certains fusils « d’assaut ».

« Ces réformes visent à éloigner les armes à feu de type AR-15 de nos rues tout en respectant les propriétaires d’armes à feu », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

Mendicino a déclaré que le gouvernement avait proposé une définition révisée après avoir consulté les fabricants, les chasseurs et les communautés autochtones.

Nathalie Provost, à droite, diplômée de l’École Polytechnique et rescapée de la fusillade de masse de 1989, écoute Heidi Rathjen, diplômée de l’École Polytechnique et témoin de la fusillade, parler des plans du gouvernement en matière d’armes automatiques, à Ottawa, en mai 1. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

La nouvelle définition proposée couvrirait les armes qui tirent de « manière semi-automatique » et ont été « conçues à l’origine » pour accepter un chargeur de plus de cinq cartouches.

La définition ne s’appliquerait qu’aux armes à feu fabriquées après l’entrée en vigueur du projet de loi C-21, ce qui signifie que les propriétaires seraient autorisés à conserver ce qu’ils possèdent actuellement.

Les défenseurs du contrôle des armes à feu n’étaient pas satisfaits des changements. La semaine dernière, Nathalie Provost, une survivante du massacre de Montréal en 1989, a déclaré que la définition crée une « échappatoire » qui laisse de côté trop de modèles. Elle s’est également dite préoccupée par le fait que la définition ne soit pas appliquée rétroactivement.

« [Our] demande est très simple – une interdiction permanente et complète des armes d’assaut », a déclaré Provost.

Réforme de la caution

Les règles actuelles sur la mise en liberté sous caution ont également fait l’objet de critiques au cours des derniers mois, en particulier depuis le meurtre présumé d’un policier de l’Ontario par un homme qui libéré sous caution face à des accusations qui comprennent l’agression d’un policier.

Le mois dernier, l’association représentant les chefs de police du Canada a appelé à des réformes urgentes du système de libération sous caution du pays après une réunion avec les premiers ministres provinciaux et territoriaux.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, qui préside le Conseil de la fédération, a déclaré que l’un des principaux objectifs des provinces était d’obtenir des réformes du système de libération sous caution afin de protéger les communautés en éloignant les récidivistes violents des rues.

Une semaine plus tard, le ministre de la Justice, David Lametti, a déclaré à CBC Radio La maison qu’il a l’intention de s’en tenir à sa promesse de présenter une loi sur la réforme du cautionnement ce printemps, et qu’il s’attend à ce qu’elle soit adoptée par le Parlement « rapidement ».

Lundi, Mendicino s’est réengagé dans cet engagement, affirmant que la législation serait introduite « dans un avenir très proche ».

« Parce que nous savons que nous devons nous attaquer aux récidivistes violents, en particulier ceux qui utilisent des armes à feu », a déclaré Mendicino aux journalistes à Streetsville, en Ontario, lundi matin.