Le ministre de la Santé, Brad Hazzard, pense que la dernière épidémie de Covid-19 à Sydney peut provenir d’un Australien qui a été testé positif en quarantaine dans un hôtel après son atterrissage de Los Angeles.

La femme, qui a atterri le 1er décembre, a été transférée d’un hôtel surveillé à un hôtel de santé lorsqu’elle a été testée positive et reste en quarantaine.

Le séquençage génomique a montré que sa souche de la maladie est extrêmement similaire à la souche qui ravage les plages du nord.

Le mystère entoure la façon dont il est arrivé d’elle dans la communauté, mais le ministre Hazzard a supposé qu’un travailleur de la quarantaine avait peut-être attrapé la maladie en ramassant son sac.

Le Premier ministre Berejiklian a exhorté les habitants à porter des masques dans les transports en commun et dans les espaces où la distanciation sociale n’est pas possible, comme les magasins et les supermarchés. Sur la photo: files d’attente pour les tests à Bondi