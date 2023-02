Le ministre de la Santé réplique à l’affirmation selon laquelle le gouvernement ne parle plus aux syndicats sur les salaires – La politique britannique en direct

Étant donné que les fonctionnaires de l’UE seront autorisés à télécharger des informations sur le contenu et la forme des marchandises passant par la voie verte virtuelle, on suppose qu’un certain nombre de données seront nécessaires.

Selon le fonctionnement du système informatique, des informations en temps réel indiqueront s’il y a des mouvements suspects entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, et si des drapeaux rouges sont levés, les camions peuvent être contrôlés par la UK Border Force…

Les marchandises passant par la «voie verte» seront soumises à un minimum de contrôles et d’examens, et Connelly dit que c’est parce que l’UE a désormais accès aux données douanières britanniques en temps réel. Il rapporte :

Et avec les grèves d’ambulance, si quelqu’un a une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, cela augmente le risque de quelqu’un plus le temps de réponse est long.

Donc si votre opération est annulée la première fois, il y a probablement un risque minimum. Si cela est annulé à maintes reprises à cause des grèves en cours, les patients deviennent plus malades et il y a toujours un risque.

Plus les grèves durent longtemps, plus les patients courent un risque.

L’offre au Pays de Galles, 3%, n’est en fait qu’une augmentation de salaire de 1,5%, puis un autre paiement forfaitaire de 1,5%. Et cela est proposé aux membres du Pays de Galles. Une offre beaucoup plus élevée a été soumise aux membres en Écosse avant Noël et a été rejetée. Nous ne sommes donc en aucun cas sortis d’affaire au Pays de Galles en termes de conclusion d’un accord.

Bonjour. L’Écosse et le Pays de Galles ont des gouvernements décentralisés depuis plus de 20 ans, mais ce n’est probablement pas avant Covid que les gens ont réalisé à quel point, en matière de politique de santé, le gouvernement britannique n’est qu’un gouvernement anglais. Aujourd’hui, l’Angleterre vit ce qui est décrit comme le pire jour de perturbation de la santé cet hiver, avec des infirmières et des ambulanciers en grève. Mais les travailleurs de la santé ne sont pas en grève en Écosse, et il n’y a qu’une grève limitée des ambulanciers au Pays de Galles par les membres du syndicat Unite. L’Angleterre est différente parce que les gouvernements écossais et gallois ont fait des offres salariales améliorées, mais le ROYAUME-UNI Le gouvernement anglais ne fait pas la même chose.

Hier Sharon Graham, le secrétaire général d’Unite, a déclaré que les ministres du gouvernement britannique mentaient lorsqu’ils disaient que des négociations salariales avec les syndicats étaient toujours en cours.

Ce matin Maria Caulfield, ministre de la Santé, était la voix désignée du gouvernement dans les programmes d’interviews du matin. Elle n’avait rien de nouveau à annoncer, mais elle a riposté aux affirmations selon lesquelles les ministres n’étaient pas disposés à parler aux syndicats. Elle a déclaré à l’émission Today :

Ce que je dirais… à la MRC, comme [is] qui se passe en Écosse, ils ont annulé les grèves pour discuter du règlement salarial de l’année à venir à partir d’avril, qui n’est que dans quelques semaines – faites de même en Angleterre. Le secrétaire d’État s’est réuni en janvier, presque chaque semaine, avec divers syndicats de la santé. La porte est donc bien ouverte. Et je demanderais à la MRC et aux syndicats des ambulanciers de revenir autour de la table.

Je publierai plus d’informations sur l’interview de Caulfield sous peu.

Infirmières en grève sur une ligne de piquetage devant le Walton Center de Liverpool ce matin. Photographie : Adam Vaughan/EPA