Le ministre de la Santé mentale de la Colombie-Britannique espère que plus de gens écouteront les histoires de crise des drogues toxiques

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Sheila Malcolmson, faisait partie des quelque trois douzaines de participants à l’événement Walk With Me de samedi (26 novembre) à Courtenay. Photo de Terry Farrell Environ 30 personnes ont participé à l’événement Walk With Me du samedi 26 novembre à Courtenay. Photo de Terry Farrell

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Sheila Malcolmson, était parmi les 30 participants à l’événement Walk With Me de samedi (26 novembre) à Courtenay.

Le projet Walk With Me comprend une marche de groupe de 45 minutes tout en écoutant des histoires audio racontées par des personnes dont la vie a été touchée par la crise des intoxications aux drogues toxiques – y compris des personnes qui consomment des drogues, des membres de la famille et des travailleurs de première ligne.

Après la marche, il y a un cercle de partage de groupe pour approfondir la discussion sur la question et sur ce qui peut être fait pour initier le changement.

La marche de samedi a laissé une forte impression sur Malcolmson.

« Les voix des hommes et des femmes qui ont raconté leurs histoires résonnent tellement avec ce que j’ai entendu à Nanaimo », a-t-elle déclaré. «Cela raconte si puissamment l’histoire du traumatisme intergénérationnel et crée tellement d’empathie pour la façon dont les gens pourraient être sans abri, comment ils pourraient être (luttant contre) la dépendance. C’est tellement l’histoire de la façon dont la stigmatisation et la honte sont à l’origine de tant de choses dans la crise des surdoses. Si d’autres personnes pouvaient entendre ces histoires, cela changerait la conversation sur la façon dont nous percevons, dans toutes nos communautés, les sans-abri et ceux qui luttent contre la toxicomanie.

« Si plus de gens entendaient les histoires que nous avons entendues ce matin, ils seraient plus gentils avec les personnes qui traversent une période difficile ; cela rendrait tout le monde plus disposé à se manifester et à obtenir de l’aide. Cela signifierait que moins de personnes se retireraient à un moment où elles ont besoin d’aide. J’ai entendu maintes et maintes fois que le contraire de la dépendance est la connexion… une chose comme Walk With Me peut vraiment rassembler les gens, et je pense que cela peut sauver des vies.

Malcolmson a dit qu’elle aimerait voir le projet Walk With Me arriver dans plus de communautés à travers l’île et au-delà.

« J’ai entendu des gens du cercle de partage dire que cela devrait être diffusé à l’échelle de la province et je suis d’accord. J’aimerais que cela se produise. Alors que nous construisons plus de soutiens pour prévenir les surdoses et pour aider les gens à surmonter la dépendance, nous avons vraiment besoin que cette communauté en comprenne la racine.

Depuis que la crise des intoxications aux drogues toxiques a été qualifiée d’urgence de santé publique en 2016, plus de 30 000 Canadiens sont morts, dont 10 000 en Colombie-Britannique, soit une moyenne de sept vies perdues par jour. En Colombie-Britannique, les décès dus à des surdoses de drogue sont plus fréquents que les décès dus à des accidents de voiture, des homicides et des suicides combinés.

En tant que ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Malcolmson a constaté des progrès dans le soutien gouvernemental, mais elle se rend compte qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

“Quoi qu’il en soit, les élus ont des responsabilités, et je travaille très dur pour assumer cette responsabilité”, a-t-elle déclaré. «Nous avons ajouté des centaines de nouveaux lits de traitement de la toxicomanie, nous avons ajouté un approvisionnement sécuritaire prescrit, nous avons obtenu la décriminalisation pour les personnes qui consomment des drogues, nous travaillons sur la prévention, toutes ces choses. C’est un fait, et c’est un fait que nous avons encore beaucoup à faire.

Il y a une autre marche publique à Courtenay à 13 h le mardi 29 novembre. Rendez-vous à la Comox Valley Art Gallery. Vous pouvez vous inscrire à l’avance à walkwithme.ca/portfolio

dépendancesComox Valleysanté mentalecrise de surdose