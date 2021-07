Le ministre de la Santé Lord Bethell a enquêté pour avoir donné un laissez-passer parlementaire à l’amant de Matt Hancock

Le ministre de la Santé, Lord Bethell, fait l’objet d’une enquête pour avoir parrainé un laissez-passer permettant à l’aide et à l’amant de Matt Hancock de parcourir le Parlement.

Il est allégué que l’arrangement pour Gina Coladangelo – dont l’étreinte de l’ancien secrétaire à la Santé a enfreint les règlements de Covid, forçant sa démission – a enfreint les règles parce qu’elle ne travaillait pas pour le pair.

Lord Bethell, un proche allié de M. Hancock, faisait déjà face à des appels à son licenciement pour son utilisation de courriers électroniques privés à des fins officielles, ce que le n ° 10 a d’abord nié puis admis.

Maintenant, le Lords Commissioner for Standards a annoncé que le ministre faisait l’objet d’une enquête sur son « utilisation des installations » en relation avec Mme Coladangelo.

Un porte-parole de la Chambre des Lords a confirmé que l’enquête était centrée sur une « plainte concernant Lord Bethell parrainant un laissez-passer pour Gina Coladangelo ».

Les pairs ne sont autorisés à parrainer des laissez-passer pour les secrétaires et les assistants de recherche que s’ils remplissent « véritablement et personnellement » ces rôles pour lui, en signant une déclaration à cet effet.

Les détenteurs de laissez-passer bénéficient d’un accès gratuit au Palais de Westminster, où ils peuvent se mêler aux ministres et aux députés et utiliser les installations du domaine telles que les bars, les restaurants et une salle de sport.

Lord Bethell a également été à l’honneur pour avoir nommé le chef de Portland – le cabinet de lobbying pour lequel il travaillait – en tant que conseiller média non rémunéré, participant aux appels stratégiques quotidiens.

Lord Feldman, l’ancien président du parti conservateur devenu lobbyiste, a été secrètement nommé conseiller en approvisionnement, aidant à obtenir un contrat gouvernemental pour un client de sa propre entreprise.

Mme Coladangelo, une amie de longue date de M. Hancock, a été nommée conseillère non rémunérée avant d’être nommée directrice non exécutive de 15 000 £ par an dans son département.

Le couple a été surpris en train de s’embrasser sur des images de vidéosurveillance divulguées. M. Hancock a démissionné un jour plus tard, bien que Boris Johnson lui ait accordé un vote de confiance.

Mme Coladangelo n’est plus répertoriée comme membre du personnel de Lord Bethell sur sa page Web parlementaire.

Mais une archive en ligne a montré qu’elle figurait sur la liste des membres du personnel en mai de l’année dernière sous le nom de « Mme Gina Tress », directrice du marketing et des communications pour Oliver Bonas – le détaillant fondé par son mari, Oliver Tress.

Le mois dernier, des procès-verbaux divulgués ont montré qu’un haut fonctionnaire du ministère de la Santé avait mis en garde contre l’utilisation par M. Hancock et Lord Bethell d’e-mails privés pour les affaires du gouvernement.

Le pair « utilise régulièrement sa boîte de réception personnelle et la majorité des [approvals for contracts] auraient été initiés à partir de cette boîte de réception », les documents obtenus par Les temps du dimanche mentionné.

Les directives officielles stipulent que toutes les informations gouvernementales « substantielles » doivent être « accessibles », par exemple, « en les « copiant sur une adresse e-mail du gouvernement ».

La commissaire à l’information a révélé qu’elle évaluait une enquête, arguant que le public craignait vraiment que des informations vitales aient été dissimulées.