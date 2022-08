Le ministre de la Santé de l’Ontario n’exclura pas la privatisation comme option pour aider la crise des urgences

Le ministre de la Santé de l’Ontario n’exclut pas la privatisation des soins de santé alors que le gouvernement cherche des moyens de faire face à une importante pénurie de personnel qui met à rude épreuve les hôpitaux de la province.

Sylvia Jones a déclaré que le gouvernement envisageait de nombreuses idées dans le but d’empêcher la fermeture des services d’urgence.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement envisageait la privatisation, Jones a répondu que “toutes les options sont sur la table”.

“Je dis qu’il y a de l’innovation et des opportunités ici en Ontario, et nous allons les explorer”, a-t-elle déclaré mercredi à l’Assemblée législative.

Les services d’urgence de tout l’Ontario ont dû fermer pendant des heures ou des jours d’affilée cet été, ce qui, selon les responsables de la santé, est dû à une crise de dotation en personnel infirmier.

Le NPD «horrifié» par la suggestion

Jones dit qu’elle a été en pourparlers avec les corporations hospitalières de toute la province dans le but de résoudre le problème. Le gouvernement envisage de modifier le système de santé, a-t-elle déclaré, sans toutefois préciser en quoi cela consisterait.

“Nous avons toujours eu un système de soins de santé public dans la province de l’Ontario et nous continuerons”, a-t-elle déclaré.

Les hôpitaux de tout l’Ontario sont aux prises avec de graves pénuries de personnel, en particulier d’infirmières. (Evan Mitsui/CBC)

“Est-ce que nous examinons des options? Absolument. Il y a des juridictions dans d’autres parties du Canada, dans le monde, qui ont d’autres opportunités que nous allons examiner et toutes ces suggestions sont à l’étude.”

Le chef intérimaire du NPD, Peter Tabuns, a déclaré que toute privatisation des soins de santé « serait un désastre pour l’Ontario ».

Dans un communiqué publié mercredi, France Gélinas, porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière de santé de l’opposition ontarienne, a déclaré que le parti était « horrifié » d’apprendre que la privatisation était à l’étude.

“Nous sommes maintenant profondément préoccupés par le fait que la raison pour laquelle ce gouvernement conservateur refuse d’agir sur la crise des soins de santé est qu’il préfère simplement privatiser les soins de santé”, a déclaré Gélinas.

Les défenseurs demandent l’abrogation de la législation sur la modération des salaires

Les partisans ont exhorté le premier ministre Doug Ford à abroger la législation sur la restriction des salaires dans le secteur public qu’il a introduite en 2019, affirmant qu’elle nuit aux efforts de recrutement et de rétention des infirmières.

Jones et Ford ont été parsemés mardi de la crise actuelle dans les hôpitaux alors qu’ils assistaient à la première période des questions depuis la réélection des progressistes-conservateurs en juin.

Les deux n’ont pas qualifié cela de crise, affirmant que le gouvernement investissait dans le système de santé.

“S’il y avait 5 000 infirmières qui pouvaient voler du ciel, nous les embaucherions demain”, a déclaré Ford.

Jones a déclaré qu’elle envisageait des «ajustements» au système de santé pour résoudre les problèmes des services d’urgence, qui ont frappé certains petits hôpitaux ruraux plus durement que les grands hôpitaux urbains.

Elle a dit qu’elle a rencontré des administrateurs d’hôpitaux et des syndicats d’infirmières pour avoir plus d’idées sur ce qu’il faut faire. Mais elle a dit qu’elle était prudente pour comprendre comment tout changement suggéré pourrait affecter d’autres parties du système de santé.

Privatisation à l’honneur en Colombie-Britannique

“Vous ne pouvez pas simplement résoudre ce qui se passe dans les pénuries de soins de santé dans un service d’urgence et ne pas apprécier et comprendre qu’il y a des impacts qui peuvent se produire dans la communauté par le biais des services de soins communautaires, par (les travailleurs de soutien personnel), par le long terme soin », dit-elle.

La semaine dernière, Jones a envoyé des directives à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario et à l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, les exhortant à tout mettre en œuvre pour inscrire le plus rapidement possible les infirmières et les médecins formés à l’étranger dans la province.

La question de la privatisation des soins de santé a récemment été à l’honneur ailleurs au pays.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé le rejet par un tribunal inférieur de la contestation par un chirurgien de Vancouver de la Medicare Protection Act de cette province, affirmant que l’interdiction de la surfacturation et de l’assurance privée ne violait pas la Charte.

La décision confirme la loi visant à garantir que l’accès aux soins médicaux dans le système public est fondé sur les besoins et non sur la capacité de payer du patient.