Le ministre de la Santé de l’Ontario insiste sur le fait que la province était prête à faire face à une augmentation des maladies respiratoires alors que les hôpitaux se débattent

La ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, a insisté jeudi sur le fait que le gouvernement était prêt à faire face à une augmentation des maladies respiratoires chez les enfants cet automne, alors que les hôpitaux sont aux prises avec une demande de soins sans précédent rendue plus difficile par la pénurie continue de personnel.

“Je veux rassurer les Ontariens sur le fait que si votre enfant est malade dans la province de l’Ontario, vous obtiendrez les soins de santé que vous méritez et dont vous avez besoin, en temps opportun”, a déclaré Jones lors d’une conférence de presse matinale à Toronto. .

Ses commentaires viennent alors qu’une combinaison de grippe, de virus respiratoire syncytial (plus communément appelé RSV) et de COVID-19 continue d’exercer un stress énorme sur les hôpitaux en sous-effectif, bien qu’il y ait quelques premiers signes positifs indiquant que la pression pourrait s’atténuer quelque peu.

Des données récemment publiées montrent qu’il y a actuellement plus d’enfants aux soins intensifs en Ontario que de lits disponibles pour s’occuper d’eux.

Jeudi, il y avait 114 patients pédiatriques nécessitant des soins intensifs en Ontario, soit deux de plus qu’il n’y avait de lits disponibles. C’est en baisse par rapport au pic de 122 il y a une semaine.

Les enfants ont du mal à respirer, dit le député

Jones a déclaré qu’avant la saison automnale des virus respiratoires, Santé Ontario et les hôpitaux ont élaboré des plans de capacité. Elle a également déclaré qu’au cours de la pandémie de COVID-19, le nombre de lits de soins intensifs pédiatriques dans la province avait augmenté de près de 30 %.

Elle a concédé que certains hôpitaux “font des affaires un peu différemment” alors qu’ils tentent de faire face à un afflux d’enfants en quête de soins, mais s’est dite fière de “l’innovation qui se produit” et de la coopération continue entre les réseaux de santé.

REGARDER | SickKids sous pression à cause de maladies respiratoires :

Anxiété et épuisement dans le plus grand hôpital pour enfants du Canada CBC News obtient un accès rare à l’intérieur du Hospital for Sick Children de Toronto alors que le personnel tente de faire face à une augmentation du nombre d’enfants gravement malades atteints de maladies respiratoires.

Jeudi à Queen’s Park, Joel Harden, député néo-démocrate d’Ottawa-Centre, a critiqué le gouvernement pour sa position ainsi que pour le projet de loi 124, qui limite les augmentations pour les travailleurs du secteur public.

Harden a déclaré à la législature qu’il était marié à un professionnel de la santé du CHEO qui travaille avec des enfants “qui ont du mal à respirer”.

“C’est une chose de demander aux premiers intervenants et aux travailleurs de la santé de sacrifier, c’est-à-dire ce qu’ils se sont engagés à faire chaque jour … mais c’en est une autre de nous raconter une histoire sur le fait qu’il n’y a pas de problème significatif ici et comment nous ‘ investissons plus d’argent que jamais auparavant », a déclaré Harden.

“Parce que cela ne correspond pas à la réalité de l’infirmière ou du médecin ou de l’infirmier ou du gardien tenant la main de la mère avec le tube respiratoire dans le visage de leur enfant.”

Ramenez les mandats de masque maintenant, selon un spécialiste

Le nombre de nourrissons et d’enfants de moins de quatre ans qui se rendent dans les services d’urgence des hôpitaux avec des problèmes respiratoires reste plus du double de la moyenne saisonnière pré-pandémique, selon l’Acute Care Enhanced Surveillance (ACES) de l’Ontario base de données .

La base de données suit les visites quotidiennes et les admissions pour des maladies respiratoires, couvrant tous les grands hôpitaux de la province.

Pour les personnes âgées de 5 à 17 ans, c’est près de trois fois la moyenne saisonnière pré-pandémique.

Cela dit, les deux chiffres ont montré des baisses au cours de la semaine dernière.

La Dre Anna Banerji, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à la Faculté de médecine Temerty de l’Université de Toronto, affirme que les gouvernements de tout le Canada doivent intensifier leurs efforts, en commençant par les mandats de masque.

Les gouvernements doivent intensifier et mettre en œuvre les mandats de masque, déclare la Dre Anna Banerji, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à la faculté de médecine Temerty de l’Université de Toronto et à l’école de santé publique Dalla Lana. (Radio-Canada)

“Nous avons une crise en ce moment”, a-t-elle déclaré. “La saison du VRS commence, la saison de la grippe commence et nous avons des unités de soins intensifs à capacité maximale.”

Banerji a cité un exemple récent à l’Hôpital pour enfants d’Ottawa, CHEO, où sept enfants ont dû être réanimés en l’espace de deux jours.

“Ce que nous devrions faire, c’est imposer des masques, en particulier pour les enfants à l’école. Tout le monde a peur de toucher aux mandats de masques, mais nous parlons d’enfants placés dans des unités de soins intensifs.”

D’un sommet de 1 134 le 9 novembre, la moyenne sur sept jours des enfants de cinq à 17 ans se présentant à l’hôpital avec des symptômes respiratoires est tombée à 824 le 16 novembre. La baisse pour les nouveau-nés à quatre ans a été moins prononcée, avec le la moyenne sur sept jours est tombée à 1 110 contre un sommet de 1 263 le 11 novembre.

Jones a déclaré jeudi matin qu’il semble que la province assiste à un ralentissement du taux d’augmentation du nombre d’enfants nécessitant des soins hospitaliers pour des symptômes respiratoires.

“Je ne vais pas supposer que cela signifie que nous arrivons à un plateau, mais nous constatons un ralentissement de l’augmentation en pourcentage”, a-t-elle déclaré aux journalistes, ajoutant qu’une majorité de patients pédiatriques en soins intensifs sont là en raison du VRS.

Pendant ce temps, l’Ontario a signalé 105 autres décès de personnes atteintes de COVID-19 au cours des sept derniers jours, contre 138 la semaine précédente. Seuls deux enfants en soins intensifs ont le COVID-19.

La positivité des tests a également légèrement baissé jeudi à 10,7% contre 11,5% à la même heure la semaine dernière. Les taux de positivité peuvent varier en fonction du nombre de personnes qui testent le virus. En janvier dernier, la province a décidé de limiter les tests PCR aux populations et aux milieux à haut risque uniquement.

Le nombre de personnes hospitalisées avec le virus est passé de 1 722 mercredi dernier à 1 390, mais les admissions aux soins intensifs restent à peu près les mêmes que la semaine dernière, à 54 contre 55.