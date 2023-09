Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique sous le feu des critiques alors que les fermetures des urgences se poursuivent dans toute la province

Alors que la pénurie de personnel continue de provoquer des fermetures à court terme de salles d’urgence dans toute la Colombie-Britannique, les élus font pression sur le gouvernement provincial pour qu’il intensifie ses efforts.

À Oliver, une petite communauté désertique au sud de Kelowna, le service des urgences de l’hôpital général du sud de l’Okanagan a été fermé pendant 24 heures pendant le week-end de la fête du Travail et de nouveau lundi soir.

« Je ne suis pas rassuré sur le fait que [the province is] reconnaissant la gravité des problèmes qui se produisent », a déclaré le maire Martin Johansen à Chris Walker, l’animateur de l’émission de CBC. Aube Sud.

« Je pense vraiment que la réponse du ministère est pathétique. Dans mon monde, si vous fonctionniez à un niveau aussi bas, quel que soit votre poste, vous auriez été licencié depuis longtemps. »

Johansen a déclaré que le problème à Oliver découle de plusieurs causes, notamment le manque d’accès des médecins au programme de suppléance rurale de la province, la perte du programme d’exonération de prêt pour les infirmières et une population qui gonfle de touristes en été.

Il y a aussi le problème du vieillissement de la population, qui peut être plus difficile et plus long à traiter, a-t-il déclaré.

Johansen a déclaré qu’il discutait depuis cinq ans avec le ministre de la Santé, Adrian Dix, de la fermeture des salles d’urgence des hôpitaux, en vain.

« Il semble simplement que nous avançons lentement et lentement dans la mauvaise direction », a-t-il déclaré. « Je me demande vraiment quelle est la stratégie du ministère ici. »

« Il y a une crise dans notre province »

Dans le nord de la Colombie-Britannique, les données que Northern Health a partagées avec CBC News montrent 95 fermetures de salles d’urgence dans les hôpitaux de la région du 1er juin au 21 août 2023.

Les fermetures comprennent :

22 à l’Hôpital général de Chetwynd.

19 à l’hôpital du district de Mackenzie.

16 à l’hôpital Wrinch Memorial.

12 à l’hôpital Stuart Lake.

9 à l’hôpital St. John.

4 au Centre de santé Tumbler Ridge.

3 à l’Hôpital général de Kitimat.

3 à l’hôpital du district des Lacs.

3 au Centre de santé Valemount.

2 au Houston Health Center (soins d’urgence).

1 à l’hôpital Mills Memorial.

1 à l’hôpital Northern Haida Gwaii.

Northern Health a déclaré que les « interruptions de service » étaient toutes temporaires, la plupart d’entre elles duraient du jour au lendemain et beaucoup duraient moins d’un quart de travail.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, admet que les fermetures d’hôpitaux ne sont pas idéales. Dix affirme que la province a mis en place plusieurs stratégies pour aider. (Ben Nelms/CBC)

La députée provinciale de Prince George-Valemount, Shirley Bond, porte-parole en matière de santé de BC United, a déclaré que les fermetures sont inacceptables, en particulier dans les petites communautés du Nord qui peuvent nécessiter des heures de trajet supplémentaires pour se rendre au prochain établissement.

« Pouvez-vous imaginer être un patient et découvrir que vos urgences sont fermées ? » » Bond a demandé à Carolina de Ryk, l’animatrice de l’émission Daybreak North de CBC.

« Nous devons reconnaître qu’il y a une crise dans notre province. »

Sur l’île de Vancouver, la salle d’urgence de l’hôpital Saanich Peninsula a été fermée pendant la nuit pendant deux mois cet été.

En 2022, les salles d’urgence de 13 hôpitaux des régions rurales de la Colombie-Britannique ont été fermées pendant l’équivalent d’environ quatre mois, selon les données analysées par CBC News.

Même les hôpitaux du Lower Mainland souffrent d’une pénurie de personnel, les médecins urgentistes des hôpitaux Royal Columbian et Eagle Ridge affirmant que les patients ont reçu des soins « indignes ».

Les médecins de l’hôpital Memorial de Surrey ont eu des préoccupations similaires.

« Nous prenons des mesures exceptionnelles »: Dix

Aube Nord L’hôte invité Bill Fee a parlé avec Adrian Dix des fermetures dans le nord de la Colombie-Britannique. Dix a reconnu que la situation était loin d’être idéale.

« Personne dans sa communauté ne veut entendre parler d’une déjudiciarisation vers les urgences », a déclaré Dix.

« Nous prenons des mesures exceptionnelles partout dans le Nord en termes de recrutement et de rétention de travailleurs de la santé pour soutenir nos communautés. »

Dix a déclaré que certaines des mesures prises par le gouvernement provincial comprennent l’embauche de médecins associés – des personnes entièrement formées dans d’autres juridictions mais qui n’ont pas encore conservé les qualifications spécifiques à la Colombie-Britannique – ainsi que le recrutement d’infirmières formées à l’étranger et l’ajout d’agents de sécurité dans les hôpitaux de la province pour aider les agents de santé à se sentir en sécurité au travail.

Le système de santé de la Colombie-Britannique a été confronté aux deux urgences de santé publique que sont la COVID-19 et la crise des opioïdes au cours des dernières années, a déclaré Dix, et il en souffre.

« Les fermetures ne sont pas acceptables », a déclaré Dix. « Tout est mis en œuvre pour les éviter. »