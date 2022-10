Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique sous le feu après une histoire «horrifiante» de Penticton – Kelowna Capital News

Le contenu de l’histoire suivante peut déranger certains lecteurs.

L’histoire d’un patient laissé seul dans des douleurs atroces pendant plus d’une heure, se terminant par une fausse couche, a «horrifié» les députés de toute la province.

Shirley Bond, porte-parole officielle en matière de santé et députée libérale de Prince George-Valemount, a raconté cette semaine à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique l’histoire d’une patiente non identifiée de l’hôpital régional de Penticton qui a fait une fausse couche de son fils.

«La déconnexion que nous entendons tous les jours de la part des ministres du cabinet du NPD et de ce que vivent les Britanno-Colombiens dans leur vie est choquante», a déclaré Bond. “Hier, nous avons appris un autre exemple horrible d’un système de santé qui s’est effondré.”

Une enquête concernant l’incident a été lancée par le biais du Bureau de la qualité des soins aux patients, a confirmé Interior Health à Black Press.

“Le PCQO est la bonne voie pour répondre aux préoccupations des patients si elles ne peuvent pas être traitées directement avec nos équipes hospitalières”, a déclaré Jonathan Clare, directeur exécutif par intérim d’Interior Health.

« Interior Health, notre personnel et nos médecins reconnaissent que la perte d’un enfant à n’importe quel moment de la grossesse est traumatisante et nous sommes vraiment désolés pour l’expérience de cette patiente. Nos pensées vont à elle et à sa famille pendant cette période difficile. »

Bond a appelé Dix à démissionner de son poste après avoir partagé les détails de l’histoire tragique qui comprend la femme criant à l’aide seule dans une salle de bain. Le député de Prince George-Valemount a ajouté que le système de soins de santé de la Colombie-Britannique s’est effondré.

“De toute évidence, dans un cas comme celui-ci, le chagrin, le sentiment de perte des individus est profond”, a répondu Dix. « La question importante est de prendre en ce moment les mesures que nous prenons pour continuer à bâtir un système de santé qui offre des soins de haute qualité à tous, et je reste déterminé à le faire.

Bond a précisé que ses critiques ne concernaient pas les médecins ou les infirmières, mais plutôt les personnes au sommet.

Le député de Penticton, Dan Ashton, s’est rendu sur Twitter plus tôt cette semaine, décrivant l’histoire du patient local comme déchirante

“Malheureusement, ce gouvernement néo-démocrate n’écoute pas”, a-t-il écrit. “Les familles veulent que leur gouvernement et leur ministre les entendent, entendent leurs voix, connaissent la douleur et le chagrin qu’elles vivent.”

Todd Stone, député provincial de Kamloops-South Thompson, a également reconnu l’incident à Penticton via Twitter.

Dans une réponse envoyée par e-mail à Black Press, Interior Health a déclaré que l’enquête du PCQO aidera le groupe à apporter des améliorations à l’avenir.

