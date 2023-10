Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

La police est encouragée à doubler son utilisation de logiciels de reconnaissance faciale rétrospective pour retrouver les délinquants au cours des six prochains mois.

Le ministre de la Police, Chris Philp, a écrit pour forcer les chefs à suggérer l’objectif de dépasser 200 000 recherches d’images fixes dans la base de données nationale de la police d’ici mai en utilisant la technologie de reconnaissance faciale.

Il encourage également la police à utiliser plus largement des caméras de reconnaissance faciale en direct.

M. Philp a déclaré que ces progrès permettraient à la police de « garder une longueur d’avance sur les criminels » et de rendre les rues britanniques plus sûres.

Cet appel intervient avant que le gouvernement britannique organise cette semaine un sommet mondial sur la sécurité de l’intelligence artificielle (IA) à Bletchley Park dans le Buckinghamshire.

La reconnaissance faciale, y compris la reconnaissance faciale en direct, a déjà permis d’arrêter un grand nombre de grands criminels, notamment pour des meurtres et des délits sexuels. Le ministre de la Police Chris Philp

L’appel du ministre conservateur à une plus grande utilisation de la technologie risque de susciter des inquiétudes chez certains parlementaires.

Un groupe multipartite de députés et de pairs a appelé ce mois-ci à un « arrêt immédiat » de l’utilisation de la surveillance par reconnaissance faciale en direct par la police et les entreprises privées.

Le logiciel utilise des mesures biométriques du visage d’une personne et fonctionne même si une partie de son visage est couverte.

La forme en direct de la technologie capture des images de foules et les compare à une liste de surveillance de suspects recherchés, alertant ainsi les agents en cas de correspondance potentielle.

L’ancien secrétaire du Brexit David Davis, le leader des libéraux-démocrates Sir Ed Davey, la députée verte Caroline Lucas et l’ancienne procureure générale fantôme travailliste, la baronne Shami Chakrabarti, faisaient partie des 65 membres de la Chambre des communes et de la Chambre des Lords qui ont soutenu un appel à l’arrêt de son déploiement.

La déclaration commune a également été soutenue par 31 groupes, dont Big Brother Watch, Liberty, Amnesty International et la Race Equality Foundation.

Annonçant son soutien à l’arrêt de son utilisation le 6 octobre, le député conservateur chevronné M. Davis a tweeté : « La reconnaissance faciale en direct n’a jamais été explicitement approuvée par le Parlement.

« Il s’agit d’un outil de surveillance de masse inconcevable qui n’a pas sa place en Grande-Bretagne. »

Le ministère de l’Intérieur rejette ces préoccupations, les responsables affirmant que l’utilisation des caméras de reconnaissance faciale est strictement régie par les lois sur la protection des données, l’égalité et les droits de l’homme, et ne peut être utilisée qu’à des fins policières lorsque cela est nécessaire et proportionné.

Le département affirme que les méthodes de surveillance par l’IA telles que la reconnaissance faciale peuvent aider la police à identifier avec précision les personnes recherchées pour des crimes graves, ainsi qu’à retrouver les personnes disparues.

Il soutient que l’IA pourrait libérer du temps et des ressources pour la police, permettant ainsi à davantage d’agents d’être basés dans les communautés.

La police a affiché des avis dans les zones où elle utilisera la reconnaissance faciale en direct, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

Si le système ne correspond pas à une liste de surveillance, les données d’une personne sont supprimées immédiatement et automatiquement.

Il a souligné que la technologie de reconnaissance faciale en direct a déjà été utilisée avec succès, notamment lors du derby Arsenal-Tottenham le mois dernier, au nord de Londres, à l’Emirates Stadium, lorsque la police a arrêté trois suspects recherchés, dont un pour délits sexuels.

Un autre délinquant sexuel recherché a été identifié lors du couronnement en mai et renvoyé en prison le même jour, a ajouté le département.

M. Philp a déclaré : « La technologie de l’IA est un outil puissant pour le bien, avec d’énormes opportunités pour faire progresser le maintien de l’ordre et réduire la criminalité.

« Nous nous engageons à garantir que la police dispose des systèmes dont elle a besoin pour résoudre et prévenir les crimes, traduire les contrevenants en justice et protéger le public.

« La reconnaissance faciale, y compris la reconnaissance faciale en direct, repose sur une base juridique solide, confirmée par les tribunaux et a déjà permis d’arrêter un grand nombre de grands criminels, notamment pour des meurtres et des délits sexuels.

« Il ne s’agit pas d’acquérir un nouveau kit et de déployer de nouvelles technologies pour le plaisir ; il s’agit de garder une longueur d’avance sur les criminels ; offrir des services de police plus intelligents et plus efficaces et, en fin de compte, rendre nos rues plus sûres.