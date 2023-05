Le ministre de la PNG s’excuse d’avoir qualifié les critiques du couronnement de sa fille d' »animaux primitifs »

Le ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Justin Tkatchenko, s’est excusé d’avoir qualifié les gens d ‘«animaux primitifs» après que sa fille ait été critiquée pour les vidéos TikTok qu’elle avait réalisées alors qu’elle l’accompagnait à Londres pour le couronnement du roi Charles.

« Je voudrais m’excuser personnellement pour mes commentaires qui ont été pris complètement à l’envers et faire savoir que ces commentaires étaient uniquement destinés aux personnes qui ont fait ces commentaires dégoûtants et ignobles à propos de ma fille », a déclaré Tkatchenko dans un communiqué.

« En fin de compte, ma fille est une personne de sa génération, la génération en ligne, où ils aiment publier tout ce qui concerne leur vie en ligne. Elle réalise maintenant comment la vidéo a été perçue, ce qui n’était pas approprié. »

Dans une vidéo, Savannah Tkatchenko, 25 ans, s’était montrée voyageant en première classe sur Qantas et avait déclaré avoir fait du shopping chez Hermès et Louis Vuitton à l’aéroport de Singapour. « Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, le shopping à l’aéroport de Singapour est si élitiste », a-t-elle déclaré.

Une autre vidéo la montrait en train de déballer des cosmétiques et un sac à main après une virée shopping à Londres.

Les vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux en PNG, les gens se demandant pourquoi l’argent des contribuables avait été dépensé pour sa participation au couronnement.

Répondant aux critiques à son encontre mercredi, Tkatchenko a déclaré à l’ABC australien ses détracteurs étaient des « animaux primitifs » qui n’avaient « rien à faire ». Il a ensuite réitéré les commentaires au Guardian, affirmant qu’ils « vivaient à l’âge des ténèbres ».

« J’ai été officiellement invité par Buckingham Palace pour moi et mon épouse à aller au couronnement représentant le Premier ministre et le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée et pour moi ce fut un honneur absolu et malheureusement mon épouse n’a pas pu y assister, j’ai donc invité le prochain meilleure personne, qui était ma fille », a déclaré Tkatchenko au Guardian jeudi.

.

« Alors, où ils obtiennent toutes ces choses inventées selon lesquelles nous abusons des fonds publics et allons à l’étranger, quel tas de conneries. »

Avant les excuses de vendredi, Tkatchenko avait déclaré que sa fille avait reçu 25 000 K (5 600 £ / 7 100 $) de fonds publics à titre d’allocation pour le voyage qu’elle avait utilisé pour payer l’hébergement et les repas. Le vol a également été payé par le gouvernement.

« Est-ce un détournement de fonds lorsque vous vous y rendez sur invitation, représentant le gouvernement et le Premier ministre de ce pays? »

Tkatchenko a déclaré que sa fille n’avait en fait rien acheté à Singapour. Interrogé sur la vidéo de déballage de Londres, il a répondu: « Je n’en ai aucune idée. »

Savannah Tkatchenko n’était pas disponible pour commenter et a depuis fermé son compte TikTok.

Le Premier ministre, James Marape, a demandé aux Papouas-néo-guinéens d’accepter les excuses, affirmant dans un communiqué qu’il avait lui aussi été offensé par les commentaires de Tkatchenko.

« Je lui ai dit qu’en tant que ministres d’État et dirigeants de notre pays, nous portons une énorme responsabilité dans la manière dont nous répondons à l’examen public de notre conduite ainsi que de celle des membres de notre famille », a-t-il déclaré. « J’appelle notre peuple à dépasser ces problèmes et à rester unis comme un seul peuple, une seule nation, un seul pays, indépendamment de la couleur ou de la croyance. »

Les critiques du voyage de couronnement ont également noté les informations des médias selon lesquelles 30 personnes faisaient partie de la délégation accompagnant le gouverneur général de la PNG, Bob Dadae, et son épouse. D’autres pays insulaires du Pacifique ont envoyé moins de trois personnes chacun pour représenter leur pays.

Un journal local, citant une source fiable du département des finances et du trésor du pays, signalé que le coût du voyage les contribuables ont dépensé 3 millions de K (672 000 £ / 851 000 $) et 3 millions de K supplémentaires ont été dépensés pour des célébrations en PNG.

Environ 85% des habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée vivaient dans la pauvreté en 2020, selon la Banque mondialetandis que le budget national continue d’être complété par des prêts et des dons de partenaires donateurs.

En tant que ministre de l’Apec en 2018, Tkatchenko était responsable de l’acquisition controversée d’une flotte de Maseratis et de Bentley censée transporter les dirigeants mondiaux aux réunions. Tkatchenko a été critiqué pour avoir gaspillé de l’argent dans des véhicules de luxe coûteux, que le gouvernement a ensuite eu du mal à vendre.