Le ministre de la Justice, Tyler Shandro, a demandé au chef de la Commission des droits de la personne de l’Alberta, Collin May, de démissionner, répondant aux préoccupations soulevées par plus de deux douzaines d’organisations musulmanes.

En juillet, May a été critiqué à la suite de la refonte d’une critique de livre de 2009 qu’il a écrite et qui, selon les critiques, mettait en évidence des idées islamophobes.

En réponse, May a déclaré dans un communiqué qu’il s’était engagé à rencontrer la communauté musulmane de l’Alberta “pour en savoir plus sur leurs expériences vécues en Alberta et pour travailler à surmonter la discrimination contre la communauté islamique”.

Cependant, un lettre ouverte signée par 28 organisations musulmanes basées en Alberta publié lundi affirme que May n’a pas rencontré les dirigeants musulmans.

“Après avoir reçu la lettre, le ministre Shandro a demandé une explication à M. May”, a déclaré l’attaché de presse de Shandro, Joseph Dow, dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Après avoir examiné l’explication, le ministre Shandro a demandé la démission de M. May.”

CBC a demandé une entrevue avec May ou un représentant de la Commission des droits de la personne de l’Alberta lundi, mais n’a reçu aucune réponse. La commission a déclaré à CBC en juillet que son mandat politique empêchait un chef de donner des entrevues aux médias afin de maintenir sa neutralité.

Le porte-parole du Conseil national des musulmans canadiens, Said Omar, a déclaré qu’après l’engagement de May à travailler avec la communauté, les dirigeants musulmans ont suggéré des dates de rencontre avec May, qu’il a refusées.

May n’a jamais répondu à leur demande de proposer des dates qui lui conviennent, a déclaré Omar.

Suite à la controverse initiale, le NCCM a également appris que May avait envoyé des lettres menaçant de poursuites judiciaires, a déclaré Omar.

Omar a refusé de dire qui avait reçu des lettres juridiques de mai, mais a confirmé que ni le NCCM ni aucun des signataires de la lettre ouverte n’en avaient reçu.

CBC a reçu une lettre menaçant de poursuites judiciaires de May concernant un article publié le 16 juillet sur la controverse sur les critiques de livres.

La lettre ouverte qualifie les actions de May de “tout simplement inacceptables”.

1. Aujourd’hui, plus de deux douzaines des principales organisations et mosquées musulmanes de l’Alberta ont envoyé une lettre au ministre @shandro demandant la démission du président de la Commission des droits de la personne de l’Alberta, Collin May. pic.twitter.com/4rSmUF6FOe —@nccm

“À une époque où les attaques éhontées contre les musulmans en Alberta se multiplient, ciblant spécifiquement les femmes musulmanes noires portant le hijab, la décision de M. May de menacer de poursuivre ses détracteurs, tout en suggérant simultanément des contacts avec les communautés musulmanes de l’Alberta, a été extraordinaire et choquante”, précise la lettre.

May, un avocat de Calgary, a commencé son nouveau rôle de cinq ans en tant que chef en juillet après avoir siégé à la commission depuis 2019.

Peu de temps après, il a été critiqué pour un critique de l’historien israélo-britannique Efraim Karsh L’impérialisme islamique : une histoire.

Dans la revue, May a souligné la position islamophobe de Karsh selon laquelle l’islam est intrinsèquement militariste.

“[Karsh] défie l’illusion multiculturelle de l’islam pacifique et va au cœur du sujet. L’islam n’est pas une religion pacifique détournée par les radicaux. Au contraire, c’est l’une des religions les plus militaristes connues de l’homme, et c’est précisément cet héritage militariste qui informe les actions des radicaux à travers le monde musulman », a écrit May dans sa revue de 2009.

Dans une interview en juillet, Omar a expliqué que la compréhension de l’islam est incorrecte et que ce n’est pas un point de vue partagé par la plupart des musulmans, voire aucun.

La Commission des droits de la personne de l’Alberta est une commission indépendante créée par le gouvernement de l’Alberta. Son directeur et ses employés traitent les plaintes déposées en vertu de la loi sur les droits de la personne de l’Alberta.

Le rôle de May, en tant que chef de la commission, est d’examiner les appels des décisions du directeur et de nommer les membres de la commission pour siéger aux tribunaux des droits de la personne. Le chef est également chargé de tenir le ministre de la justice informé des questions relatives aux droits de l’homme et de fournir des orientations au directeur et aux autres membres de la commission.