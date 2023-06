Le ministre de la Justice Lametti a perdu deux voitures du gouvernement au profit de voleurs ces dernières années

Les voleurs volent un véhicule toutes les six minutes en moyenne au Canada — et même le ministre de la Justice n’est pas à l’abri.

Un rapport mettant en garde contre une augmentation du nombre de vols d’automobiles dans ce pays a été publié jeudi – tout comme CBC News a appris que deux voitures appartenant au gouvernement fournies au ministre de la Justice David Lametti ont été volées.

Selon un document du gouvernement du Canada, le Toyota Highlander XLE appartenant au gouvernement de Lametti a été volé le 11 février 2021 et n’a jamais été retrouvé.

Presque exactement deux ans plus tard, le 13 février 2023, un autre Toyota Highlander XLE attribué à Lametti a été volé. Celui-là a été récupéré le même mois ; le compteur kilométrique affichait 24 408 kilomètres lorsqu’il a été retrouvé, mais le document ne dit pas quel était le kilométrage au moment du vol.

Le ministre de la Justice conduit des expéditions Ford depuis lors, indique le document.

Dans un nouveau rapport, l’Association canadienne de financement et de location (ACFL) affirme que Toronto a connu à elle seule une augmentation de 300 % des vols de véhicules depuis 2015. Le groupe estime que les vols de voitures coûtent au pays environ 1 milliard de dollars par an.

Le rapport indique qu’une fois que ces véhicules sont volés, ils sont découpés en pièces détachées ou reçoivent de nouveaux numéros d’identification de véhicule et revendus, parfois à l’étranger.

L’ACFL affirme que s’il est difficile de suivre les véhicules volés, le potentiel de profits importants et la « facilité relative de retirer les véhicules du pays » indiquent que les véhicules non récupérés sont généralement expédiés à l’étranger ou revendus avec de faux numéros d’identification.

L’ACFL suggère que le crime organisé est l’un des principaux coupables des vols de véhicules qui ne sont jamais retrouvés parce que le crime organisé a tendance à envoyer les véhicules volés à l’étranger. Il y a 30 ans, disait l’association, 90 % des véhicules volés en Ontario étaient retrouvés; ce taux est depuis tombé à 50 %.

« Les véhicules volés à des fins autres que lucratives, comme la balade en voiture ou le transport pour être utilisés dans d’autres crimes, ont tendance à être récupérés par la police », indique le rapport.

« L’exportation est une autre histoire. Ces véhicules sont susceptibles de disparaître à jamais. »

En 2010, le gouvernement fédéral a présenté la Loi sur la lutte contre le vol d’automobile et les crimes contre les biens. Il a créé une infraction distincte pour le vol d’un véhicule à moteur passible d’une peine d’emprisonnement obligatoire de six ans à la troisième condamnation et aux condamnations subséquentes.

Il a également créé une infraction pour la modification, la destruction ou la suppression d’un numéro d’identification de véhicule et a donné à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) la permission d’arrêter les biens présumés volés avant qu’ils ne puissent être exportés du pays.

Les véhicules volés envoyés à l’étranger sont souvent expédiés dans des conteneurs sur des cargos, indique le rapport. L’expéditeur doit déclarer à l’ASFC ce qui se trouve dans le conteneur; parfois les voleurs disent qu’ils expédient des voitures et parfois ils ne le font pas.

Ceux qui expédient des véhicules volés prétendent souvent que les conteneurs contiennent autre chose qui correspond au poids du véhicule, comme des machines à laver.

Les agents frontaliers peuvent identifier les véhicules volés en comparant le numéro d’identification du véhicule à celui figurant sur le formulaire de déclaration. Mais étant donné le grand nombre de conteneurs sur les navires de transport, indique le rapport, les responsables de l’ASFC ne peuvent en examiner qu’un petit nombre et doivent plutôt s’appuyer sur « l’intelligence, l’expérience et l’expertise pour identifier les conteneurs à inspecter qui ont suscité des soupçons ».

Le rapport appelle à un effort national plus coordonné pour lutter contre les vols de voitures.

« Nous avons un besoin urgent de programmes d’éducation du public sur la prévention du vol, le rétablissement des équipes provinciales de vol de voitures et des protocoles pour signaler les véhicules financés exportés par le biais du vol d’identité », a déclaré Michael Rothe, président de l’ACFL, dans un communiqué de presse.