Le ministre de la Justice envisage “sérieusement” la réforme de la liberté sous caution

OTTAWA –

Le ministre de la Justice, David Lametti, a déclaré qu’il envisageait “sérieusement” de réformer les lois canadiennes sur la libération sous caution en réponse à une demande des premiers ministres d’apporter des changements.

Les premiers ministres provinciaux ont unanimement appelé le gouvernement libéral dans une lettre à prendre des « mesures immédiates » sur le système de libération sous caution plus tôt cette année.

La lettre des premiers ministres indique qu’il y a un nombre croissant d’appels à des changements pour empêcher les accusés en liberté sous caution de commettre d’autres actes criminels.

Les premiers ministres ont demandé au gouvernement fédéral d’établir un système de « renversement du fardeau de la preuve » pour des infractions spécifiques liées aux armes à feu, qui obligerait la personne demandant une libération sous caution à démontrer pourquoi elle ne devrait pas rester derrière les barreaux.

Lors d’un discours devant l’Association du Barreau canadien jeudi, Lametti a déclaré que les réformes proposées seraient discutées lors d’une prochaine réunion avec les ministres provinciaux de la Justice.

Il a déclaré que la proposition des provinces d’introduire un système de “fardeau inversé” pour certaines infractions liées aux armes à feu était “sérieusement envisagée” par le gouvernement libéral.

“Je suis favorable à ces initiatives de bonne foi de tous les niveaux du gouvernement et de toutes les forces de police”, a-t-il déclaré. “Nous devons affronter nos problèmes ensemble.”

Les conservateurs fédéraux ont pressé le gouvernement de renforcer l’accès à la caution pour les récidivistes, en particulier dans les cas impliquant des armes à feu.

Le chef de l’opposition, Pierre Poilievre, soutient que l’approche du premier ministre Justin Trudeau en matière de criminalité a été trop douce, permettant aux individus qui représentent un danger pour la société d’être libérés dans la communauté.

Poilievre pousse le gouvernement Trudeau à annuler une loi qu’il a adoptée en 2019 et qui a mis à jour les dispositions sur la libération sous caution du Code criminel.

Connu sous le nom de projet de loi C-75, il codifiait un «principe de retenue» qui avait été affirmé dans une affaire de la Cour suprême de 2017 mettant l’accent sur la libération des détenus à la «première occasion raisonnable» et «aux conditions les moins contraignantes», en fonction des circonstances de l’affaire.

La police a également obtenu plus de pouvoir pour imposer des conditions aux accusés afin de rationaliser le processus de mise en liberté sous caution et de réduire le nombre de comparutions nécessaires devant le tribunal.

Elle exigeait également que les juges tiennent compte de la situation des personnes autochtones ou issues de populations vulnérables.

En plus de rencontrer des responsables du syndicat national de la police du Canada, Lametti a déclaré avoir discuté cette semaine avec ses homologues de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve-et-Labrador de la réforme de la mise en liberté sous caution.

“La conclusion de ces deux réunions était une compréhension claire que la meilleure façon d’aborder les questions complexes de la liberté sous caution et de la sécurité communautaire est de travailler ensemble.”

Lametti a déclaré que la “désinformation” sur la liberté sous caution se répandait. “Il y a ceux qui choisissent d’attiser la peur pour un gain politique, plutôt que de faire avancer des politiques viables qui résoudront les problèmes spécifiques et étroits auxquels nous sommes confrontés.”

Dans une fouille apparente à l’affirmation fréquente de Poilievre selon laquelle “tout est cassé”, Lametti a déclaré que le Canada restait “l’envie du monde”.

“Nous avons nos défis, mais notre système de justice pénale ne laisse pas plus tomber les Canadiens que notre pays n’est en quelque sorte irrémédiablement brisé.”

Suite au discours de Lametti au barreau, les membres ont voté des résolutions.

Plusieurs résolutions ont été adoptées, dont une qui, selon ses partisans, aidera à empêcher l’utilisation inappropriée des accords de non-divulgation dans les cas d’abus ou de harcèlement.

Le juge en chef du Canada, Richard Wagner, a parlé aux membres de l’amélioration de la diversité des genres dans les magistrats canadiens et de la façon dont les salles d’audience continueront de devenir plus accessibles et conviviales sur le plan technologique à la suite des innovations stimulées par la pandémie de COVID-19.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 février 2023.



Avec des fichiers de Stephanie Taylor et Marie-Danielle Smith