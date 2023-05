Le ministre de la Justice affirme que le gouvernement fédéral ne pourrait pas aller beaucoup plus loin dans la réforme de la caution

Le ministre de la Justice du Canada affirme que le gouvernement fédéral n’aurait pas pu rendre sa réforme de la liberté sous caution récemment proposée beaucoup plus stricte, compte tenu des contraintes constitutionnelles.

Dans une interview sur Rosemary Barton en direct diffusé dimanche, David Lametti a déclaré que son gouvernement n’avait qu’une marge très étroite avec laquelle travailler lorsqu’il s’agit d’enfreindre le droit des Canadiens à la libération sous caution en vertu de la Charte des droits et libertés.

« Ma réponse honnête est que je ne pense pas que vous puissiez aller plus loin », a déclaré Lametti à la correspondante politique en chef de la CBC, Rosemary Barton.

« Ce que nous avons fait ici, c’est cibler un ensemble très restreint d’infractions : les récidivistes violents avec une arme », ainsi que certaines infractions liées aux armes à feu », a-t-il déclaré.

« En restant dans cette voie très, très étroite, nous estimons que nous sommes tout à fait conformes à la Charte, mais nous répondons également à un certain nombre de besoins très spécifiques. » Le gouvernement libéral a mis en œuvre une réforme plus complète du cautionnement plus tôt dans son mandat, en réponse aux décisions de la Cour suprême du Canada.

REGARDER | Le ministre de la Justice parle de la nouvelle législation sur la réforme de la liberté sous caution : Le plan proposé par les libéraux pour le système de libération sous caution va-t-il assez loin? Rosemary Barton Live s’entretient avec le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, sur la façon dont le projet de loi C-48 pourrait changer le système de libération sous caution du Canada, et si ces changements vont assez loin.

Le nouveau projet de loi, le projet de loi C-48, modifierait les règles pour qu’il soit plus difficile pour certains délinquants accusés de crimes violents impliquant une arme et qui ont des condamnations antérieures similaires d’obtenir une libération sous caution. Il le ferait en mettant en œuvre une disposition de « renversement du fardeau de la preuve ».

Dans la plupart des cas, les procureurs doivent démontrer que les accusés représentent soit un risque de fuite, soit un danger pour le public, soit que la détention est nécessaire pour « maintenir la confiance dans l’administration de la justice » afin d’empêcher une libération sous caution. L’inversion du fardeau de la preuve transfère le fardeau aux accusés.

Le nouveau projet de loi répond aux appels des associations de policiers et des premiers ministres de tout le pays, qui ont exhorté Ottawa à introduire une réforme, en particulier après le meurtre de plusieurs policiers au cours des derniers mois.

Lametti a déclaré que le projet de loi avait été élaboré lors de consultations avec des groupes à travers le pays. Il a ajouté qu’il s’était engagé à faire en sorte que les changements apportés à la réforme de la mise en liberté sous caution n’aient pas de conséquences négatives pour les Noirs et les Autochtones, et les efforts pour résoudre le problème de leur surreprésentation dans le système de justice pénale.

Accueilli par les premiers ministres, la police

Après une longue période de déclin, les crimes violents sont en hausse au Canada depuis 2014 environ, selon Statistique Canada.

Le projet de loi a rencontré une série de réponses. Le syndicat représentant les agents de la GRC a qualifié la mesure de « bon premier pas », et elle a également été bien accueillie par l’Association canadienne des chefs de police.

L’Association canadienne des libertés civiles a déclaré : « Nous croyons que chaque personne au Canada mérite de se sentir en sécurité dans sa communauté, mais ce projet de loi n’y parviendra pas. Il est possible de protéger le droit à une caution raisonnable et d’assurer la sécurité publique. Le gouvernement fédéral peut et doit faire mieux que le projet de loi C-48. »

Karen Kuwica, présidente de la Nanaimo Area Public Safety Association, a déclaré à Barton dans une interview séparée diffusée dimanche que le projet de loi était « encourageant, c’est un pas dans la bonne direction … mais au niveau communautaire, je ne suis pas sûr que ce soit va faire un changement significatif. »

Kuwica a déclaré qu’il fallait faire plus, tant dans le système judiciaire que dans les services sociaux, pour faire face à un « tour du chapeau des crises sociales » qui comprend l’épidémie d’opioïdes, le manque de logements abordables et la santé mentale.

Le projet de loi a été sévèrement critiqué par le chef de l’opposition officielle, qui soutient qu’il ne va pas assez loin et qu’il ne répondra pas aux préoccupations des Canadiens en matière de sécurité.

Le chef conservateur Pierre Poilievre, présenté à la Chambre des communes le 2 mai, a déclaré que la proposition de réforme du cautionnement du gouvernement n’apaisera pas les préoccupations des Canadiens en matière de sécurité. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Le chef conservateur Pierre Poilievre a proposé une approche plus stricte de la libération sous caution, dans laquelle les personnes reconnues coupables d’infractions violentes qui sont arrêtées pour une nouvelle accusation se verraient refuser la libération sous caution tout au long de leur procès et de leur peine potentielle.

« Pas de caution, ni de libération conditionnelle anticipée. C’est du bon sens », a-t-il déclaré plus tôt cette semaine.

« Une refonte majeure est nécessaire dans les politiques de capture et de remise à l’eau qui [Prime Minister Justin] Trudeau et le ministre ont proposé ces dernières années. Cela ne résoudra pas ce problème. »

Les experts juridiques, cependant, remettent en question la constitutionnalité de l’approche proposée par Poilievre.

L’idée « ignore complètement les principes fondamentaux de notre système de justice pénale », a déclaré à La Presse canadienne plus tôt cette semaine Nicole Myers, sociologue de l’Université Queen’s spécialisée dans la libération sous caution et la détention provisoire.