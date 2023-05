Le ministre de la Défense refuse de donner une bouée de sauvetage à un vétéran afghan qui risque d’être expulsé vers le Rwanda

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le ministre de la Défense, James Heappey, a refusé de donner une bouée de sauvetage à un héros de guerre afghan qui a servi aux côtés des forces britanniques et risque d’être expulsé vers le Rwanda.

Le ministre, qui a été interrogé sur le cas de l’ancien combattant à la Chambre des communes, a déclaré que l’ancien aviateur ne serait pas éligible « en principe » au programme de réinstallation afghan du ministère de la Défense.

Le pilote afghan a effectué des missions de combat contre les talibans et est venu au Royaume-Uni sur un petit bateau après avoir déclaré qu’il était incapable de trouver une voie sûre et légale pour demander l’asile ici.

L’indépendant demande que le pilote reçoive un refuge sûr au Royaume-Uni et a été soutenu dans sa campagne par une série de généraux britanniques, l’ancien chef de la Royal Navy, l’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith et la légende de la musique Sting.

James Heappey a déclaré que les anciens combattants afghans ne seraient pas admissibles « en principe » au programme Arap (PENNSYLVANIE)

Plusieurs anciens ministres conservateurs se sont déjà dits consternés par le traitement réservé à l’ancien aviateur, qui a risqué sa vie au nom du devoir et a laissé sa famille se cacher en Afghanistan tout en cherchant un refuge sûr.

Le vétéran, qui a été décrit comme un « patriote pour sa nation » par son superviseur des forces de la coalition, a écrit directement à Rishi Sunak pour plaider sa cause, mais n’a encore rien entendu.

Il a demandé l’asile au Royaume-Uni et a également demandé à rester dans le cadre du programme Arap (politique afghane de relocalisation et d’assistance), qui est le programme de réinstallation dédié géré par le ministère de la Défense.

Interrogé lundi sur le cas du pilote, M. Heappey a déclaré que son département examinait « s’il existe ou non des circonstances particulières dans lesquelles la demande pourrait être approuvée ».

Mais il a ajouté qu’« en principe, en tant que membre des forces de sécurité nationales afghanes, plutôt que quelqu’un qui a travaillé aux côtés des forces armées britanniques, [the pilot] ne serait pas automatiquement dans le champ d’application ».

Un pilote afghan menacé d’expulsion vers le Rwanda exhorte Rishi Sunak à le laisser rester au Royaume-Uni (Fourni)

M. Heappery a déclaré que le gouvernement avait reçu « des centaines de milliers de demandes » pour le programme Arap – dont la grande majorité provenait de personnes ayant servi dans les forces nationales afghanes, pour lesquelles le programme n’avait jamais été destiné à aider.

« Bien que leur effort ait été héroïque, [that] n’a jamais été visé par Arap … Maintenant, leur désespoir de quitter leur pays est compréhensible, mais le plan d’Arap a toujours été ce pour quoi il a été mis en place – l’évacuation de ceux qui ont servi aux côtés des forces britanniques », a-t-il déclaré.

On estime qu’entre 75 000 et 150 000 ont demandé le programme en août 2021, dont seulement 5% ont reçu une aide, selon preuves écrites à la commission des affaires étrangères.

Des indications sur le site Web du gouvernement indiquent que l’Arap est destiné aux «citoyens afghans qui ont travaillé pour ou avec le gouvernement britannique en Afghanistan dans des rôles exposés ou significatifs». Cependant, L’indépendant comprend que son mandat est en fait beaucoup plus restreint que cela ne le laisse supposer.

Le programme n’accepte que ceux qui ont été directement employés par les forces britanniques, ou ceux qui ont joué un rôle qui a matériellement contribué à un effort britannique spécifique en Afghanistan.

Les candidats doivent démontrer que « les opérations du Royaume-Uni en Afghanistan auraient été matériellement moins efficaces ou matériellement moins réussies si un rôle de cette nature n’avait pas été joué ».

Ce rôle spécifique doit également avoir entraîné un « risque élevé et imminent de menace pour votre vie », selon les e-mails de refus d’Arap vus par L’indépendant.

Même les Afghans qui travaillaient directement pour l’armée britannique dans le cadre de son unité de soutien par le travail, par exemple ceux qui travaillaient comme mécaniciens, ont été à plusieurs reprises exclus du programme de réinstallation.

Le musicien Sting est la dernière personne à soutenir la campagne de The Independent pour accorder l’asile au pilote (AFP/Getty)

Les membres de la force territoriale afghane, surnommée « les 444 », ont également été rejetés, alors que la force a été créée, entraînée et financée par l’armée britannique.

Le programme général de réinstallation des Afghans du gouvernement, géré par le ministère de l’Intérieur, ne peut être appliqué directement. Les Afghans doivent être référés pour la réinstallation au Royaume-Uni par le HCR, et jusqu’à présent, seules 22 personnes sont venues au Royaume-Uni dans le cadre de ce programme.

Il est également impossible de demander à être référé si vous êtes toujours en Afghanistan, et les Afghans persécutés devraient se rendre dans un pays voisin – comme le Pakistan – afin de demander de l’aide via le programme.

Le député travailliste Alex Cunningham a soulevé le cas du pilote en déclarant: «Les ministres seront au courant de la série d’articles dans L’indépendant faisant campagne pour la protection de l’asile pour les pilotes afghans vétérans et d’autres qui ont combattu avec les forces britanniques en Afghanistan à un coût personnel, mental et physique très élevé.

Il a demandé à M. Heappey de « confirmer une fois pour toutes » que ces anciens combattants ne seraient pas expulsés vers le Rwanda.

Le député travailliste Steve McCabe a également interpellé le ministre conservateur de la Défense sur cette affaire, arguant que « des scandales comme le pilote menacé de [being sent to] Rwanda » pourrait nuire à la réputation des forces armées britanniques.

« Le ministre reconnaît-il que la pagaille dans notre traitement des réfugiés afghans porte atteinte à la réputation de nos militaires, avec des implications évidentes pour les opérations futures ? a demandé M. McCabe.

M. Heappey a répondu en disant que parce que l’ancien combattant était membre des « forces de sécurité nationales afghanes plutôt que des forces de sécurité britanniques », il y avait une limite à l’aide que le gouvernement pouvait offrir.

« Les termes d’Arap concernaient, dès le début, ceux qui travaillaient avec les forces armées britanniques pour soutenir directement notre rôle en Afghanistan – et non l’intégralité des forces de sécurité nationales afghanes », a-t-il déclaré.

Les Afghans représentent désormais la plus grande cohorte de migrants par petits bateaux, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, avec plus de 9 000 personnes ayant traversé la Manche dans de petits bateaux l’année dernière.