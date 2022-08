Le ministre de la Défense Rajnath Singh inaugure le chapitre de Manipur de la Durand Cup

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a inauguré jeudi le chapitre Manipur de la 131e Coupe Durand au stade Khuman Lampak ici.

La Coupe Durand, le plus ancien tournoi de football d’Asie, se déroule dans plusieurs sites de Kolkata, Imphal et Guwahati. Manipur accueille 10 matches du groupe C de la Coupe.

Singh a déclaré qu’il s’agissait d’une “journée historique” car la Coupe Durand se jouait à Manipur.

Il a dit que cela montre un énorme prestige pour le Nord-Est et est un sujet de grande fierté pour la région.

Singh a dit qu’il y a un soldat dans un joueur et un joueur dans un soldat.

“Je crois aussi que l’esprit sportif devrait aussi être présent chez les politiciens”, a déclaré Singh.

“L’Inde a été en mesure d’atteindre un nouveau sommet dans la compétition sportive que ce soit les Jeux olympiques, les Jeux asiatiques ou les Jeux du Commonwealth au cours des six ou sept dernières années et le prestige du pays a augmenté au niveau international”, a déclaré le ministre de la Défense.

Auparavant, toute l’attention était portée sur le cricket, mais aujourd’hui, l’attention se porte sur les sports qui ont reçu moins de popularité, a déclaré Singh.

Dans son discours, le ministre en chef du Manipur, N Biren Singh, a remercié l’armée indienne et l’autorité du tournoi d’avoir permis d’organiser des matchs de la Coupe Durand dans l’État.

Il exprime également sa profonde gratitude au ministre de la Défense Rajnath Singh pour avoir assisté au match inaugural de l’édition Manipur du tournoi.

Rajnath Singh est en visite de deux jours dans l’État.

Le gouvernement de Manipur a annoncé jeudi une demi-journée de vacances pour tous les bureaux et institutions du gouvernement, y compris les écoles et les collèges, afin de permettre aux employés de regarder le match inaugural entre deux équipes nationales du NEROCA FC et du TRAU FC.

Le NEROCA FC a battu ses rivaux locaux le TRAU FC 3-1 dans un match du groupe C de la Coupe Durand au stade Khuman Lampak ici jeudi.

