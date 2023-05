Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un ministre a été exhorté à corriger le record du nombre d’Afghans cherchant la sécurité au Royaume-Uni après avoir affirmé à tort que « des centaines de milliers » de demandes avaient été déposées.

Le ministre de la Défense, James Heappey, a refusé de donner une bouée de sauvetage à un vétéran de l’armée de l’air afghane qui a servi aux côtés des forces britanniques et risque d’être expulsé vers le Rwanda lorsqu’il a été interrogé par des députés sur le « scandale » soulevé par L’indépendant.

M. Heappey a déclaré aux Communes que la « grande majorité » de ceux qui avaient postulé au programme de réfugiés de la politique de relocalisation et d’assistance afghane (Arap) ne seraient pas éligibles car ils ne travaillaient pas dans le « soutien direct » de l’armée britannique.

« Nous avons reçu des centaines de milliers de candidatures – dont la grande majorité provient de personnes qui ont servi dans les forces nationales afghanes, qui, bien que leurs efforts aient été héroïques, n’ont jamais été la cible d’Arap », a déclaré le ministre des Forces armées. .

Cependant, plutôt que des « centaines de milliers » de demandes, le ministère de la Défense (MoD) a déclaré L’indépendant que 138 000 candidatures au dispositif Arap avaient été reçues à ce jour – bien en deçà du chiffre annoncé par le ministre.

La porte-parole libérale démocrate des affaires étrangères, Layla Moran, députée, a exhorté M. Heappey à corriger le dossier. « La gestion de la crise afghane par les conservateurs a été catastrophique dès le début », a-t-elle déclaré.

« Maintenant, les ministres semblent même incapables d’obtenir les bons chiffres. Il est important que James Heappey corrige le dossier dès que possible », a déclaré Mme Moran.

Le député principal a ajouté : « Établir les faits est certainement le minimum que nous devons à ces courageux Afghans qui ont soutenu nos efforts en Afghanistan – et qui ont été si durement abandonnés par le gouvernement conservateur.

L’indépendant comprend que le ministère de la Défense a jugé que M. Heappey n’avait pas besoin de corriger le dossier au parlement – ​​malgré l’erreur discutée par ses fonctionnaires.

L’ancien pilote de l’armée de l’air afghane à l’extérieur de Westminster et dans son avion (L’indépendant)

Le ministère a révélé les derniers chiffres montrant que seuls 15 420 Afghans – les demandeurs et les membres de leur famille – ont été identifiés comme éligibles à l’aide au titre de l’Arap. Quelque 12 200 d’entre eux ont déjà été transférés au Royaume-Uni jusqu’à présent.

Des indications sur le site Web du gouvernement indiquent que l’Arap est destiné aux «citoyens afghans qui ont travaillé pour ou avec le gouvernement britannique en Afghanistan dans des rôles exposés ou significatifs». Cependant, L’indépendant comprend que son mandat est en fait beaucoup plus restreint que cela ne le laisse supposer.

Le programme n’accepte que ceux qui ont été directement employés par les forces britanniques, ou ceux qui ont joué un rôle qui a matériellement contribué à un effort britannique spécifique en Afghanistan.

Le pilote afghan menacé d’expulsion vers le Rwanda après son arrivée au Royaume-Uni par petit bateau – qui a effectué des dizaines de missions contre les talibans – a déclaré qu’il se sentait « oublié » par le gouvernement.

Des dizaines de chefs militaires, de politiciens et de célébrités – dont Sting, Guy Ritchie et Piers Morgan – ont soutenu L’indépendantla campagne exigeant une refonte et une considération pour le pilote dans le cadre du dispositif Arap.

Interrogé lundi sur le cas du pilote, M. Heappey a déclaré que son département examinait « s’il existe ou non des circonstances particulières dans lesquelles la demande pourrait être approuvée ».

Mais il a ajouté qu’« en principe, en tant que membre des forces de sécurité nationales afghanes, plutôt que quelqu’un qui a travaillé aux côtés des forces armées britanniques, [the pilot] ne serait pas automatiquement dans le champ d’application ».

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré: «Nous avons une dette de gratitude envers les interprètes et autres membres du personnel éligibles au programme Arap qui ont travaillé pour ou avec les forces britanniques en Afghanistan. C’est pourquoi nous nous sommes engagés à relocaliser tous les Afghans éligibles et leurs familles au Royaume-Uni dans le cadre du programme ARAP – un engagement que nous honorerons.

« Notre priorité absolue est de soutenir le mouvement des personnes éligibles hors d’Afghanistan et à ce jour, nous avons relocalisé plus de 12 200 personnes au Royaume-Uni sous Arap. »