"Le ministre de Delhi m’a menacé": L’officier IAS demande la sécurité, l’AAP répond

Le bureaucrate principal Ashish More, qui a été démis de ses fonctions de secrétaire aux services de Delhi le 11 mai, quelques heures après le verdict historique de la Cour suprême selon lequel le gouvernement de Delhi et non le lieutenant-gouverneur contrôle le transfert et les affectations de bureaucrates, a envoyé une plainte contre le ministre de Delhi Saurabh Bharadwaj au secrétaire en chef et au lieutenant-gouverneur alléguant une mauvaise conduite. Le parti Aam Aadmi, à son tour, a allégué un complot sinistre du lieutenant-gouverneur pour annuler la décision du tribunal.

Ashish More allègue que le 16 mai, le ministre l’a appelé dans sa chambre, s’est mal comporté avec lui et l’a menacé. M. More a exigé une action du gouvernement dans cette affaire et a lancé un appel à la sécurité pour lui-même.

Saurabh Bharadwaj a rejeté l’allégation en disant: « Qu’aurions-nous pu faire même s’il a allégué que je l’avais agressé physiquement. » Il a également réitéré son accusation selon laquelle M. More n’avait pas accepté la lettre que lui avait envoyée le gouvernement alors qu’il se trouvait chez lui.

Le ministre a souligné qu’Arvind Kejriwal avait, le jour du grand verdict lui-même, annoncé qu’il y aurait un remaniement majeur des officiers et que ceux qui seraient « entravés » aux travaux publics seraient supprimés afin que de meilleurs officiers puissent être recrutés.

« Nous avons décidé de changer de secrétaire de service le 11 mai même, et il a disparu. Il est revenu après quelques jours et a commencé à tergiverser. Enfin, nous avons envoyé la proposition à ce sujet au lieutenant-gouverneur (LG) VK Saxena, mais il n’a pas encore approuvé », a déclaré M. Bharadwaj.

Le ministre a déclaré que ses sources l’avaient informé que le LG « menaçait » les fonctionnaires lors d’appels, leur ordonnant de continuer à tout reporter car le Centre apportera bientôt une ordonnance à ce sujet (contrôle des affectations et des transferts d’officiers).

« Tous nos ministres vont rencontrer le LG aujourd’hui et lui demander pourquoi n’accepte-t-il pas la décision de la Cour suprême. Pourquoi ne passe-t-il pas le dossier », a ajouté Saurabh Bharadwaj.

Le ministre en chef de Delhi et chef de l’AAP, Arvind Kejriwal, a réitéré les affirmations de M. Bharadwaj sur son compte Twitter.

« Pourquoi LG sahib n’obéit-il pas à l’ordre du SC ? Pourquoi n’a-t-il pas signé le dossier du secrétaire aux services pendant deux jours ? On dit que le Centre va annuler l’ordre du SC en apportant une ordonnance la semaine prochaine. Est-ce que le le gouvernement central complotant pour annuler l’ordonnance du SC ? Est-ce que LG Sahib attend l’ordonnance, c’est pourquoi ne pas signer le dossier ? » il a tweeté en hindi.

एलजी साहिब SC आदेश क्यों नहीं मान रहे? Plus d’informations यों नहीं की?कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ़्ते आ र्डिनेंस लाकर SC के आदेश को पलटने वाली है? क्या केंद्र सरकार SC के आदेश को पलटने की साज़िश क र रही है? क्या LG साहिब आर्डिनेंस का इंतज़ार कर रहे… – Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 19 mai 2023

Ashish More a reçu un avis de justification il y a quatre jours après qu’on lui ait demandé de faire place à son remplaçant.

Le ministre des Services, Saurabh Bharadwaj, a déclaré que M. More avait « quitté le Secrétariat de manière inattendue » et avait éteint son téléphone.

« Le ministre des Services, Saurabh Bhardwaj, a chargé le secrétaire des Services, Ashish More, de présenter un dossier pour le transfert d’un nouvel officier au poste de secrétaire du département des Services. Cependant, Ashish More a quitté le secrétariat de manière inattendue sans en informer le bureau du ministre, se rendant injoignable. tandis que son téléphone est également resté éteint », indique un communiqué.

M. More a également été accusé par le ministère de ne pas être « politiquement neutre ».