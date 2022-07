Le ministre conservateur rejette l’appel à une température maximale sur le lieu de travail, citant les hauts fourneaux

Le ministre chargé de la réponse d’urgence du gouvernement à la canicule a défendu les vagues lois du Royaume-Uni sur les températures maximales au travail.

Kit Malthouse, qui a présidé la réunion de ce week-end du comité d’urgence Cobra, a cité la différence de température entre les bureaux et les installations de haut fourneau comme raison pour laquelle une limite maximale pourrait être irréalisable.

La députée travailliste Nadia Whittome a demandé à M. Malthouse aux Communes si le gouvernement “légiférerait pour des températures de travail maximales” – une demande clé des syndicats à la lumière de la canicule.

Le Congrès des syndicats a précédemment appelé à une température maximale de 30 ° C, ou 27 ° C pour ceux qui effectuent un travail pénible, tandis que le syndicat GMB a déclaré lundi que 25 ° C devrait être le maximum.

Répondant au nom du gouvernement, le ministre du Cabinet, M. Malthouse, a répondu: «La loi dans son état actuel stipule que les employeurs ont l’obligation de maintenir une température raisonnable au travail.

“Ils ne l’ont pas défini car les circonstances peuvent changer, donc si vous travaillez devant un haut fourneau, c’est différent de travailler dans un bureau.

“Ce que nous pouvons trouver, certainement pour beaucoup de gens pendant cette période, c’est qu’être au travail est plus cool qu’être à la maison.”

En vertu de la législation britannique en vigueur, les employeurs doivent s’assurer que les lieux de travail intérieurs restent à une température “raisonnable” et également gérer le risque de travailler à l’extérieur dans la chaleur.

Et en vertu de l’article 44 de la loi de 1996 sur les droits du travail, les travailleurs ont également le droit de se retirer et de refuser de retourner sur un lieu de travail dangereux.

Certains pays d’Europe et du monde ont des températures maximales sur le lieu de travail inscrites dans la loi ou les conventions collectives.

Ces lois s’appliquent généralement à des types de travail particuliers ou ont des conditions contextuelles – une solution simple au point sur les hauts fourneaux soulevé par le ministre.

Selon les chiffres rassemblés par la bibliothèque de la Chambre des communes, en Espagne, les lieux où se déroulent des travaux sédentaires ou légers doivent être compris entre 17°C et 27°C.

Les lois espagnoles sont appliquées en tenant compte des “limitations ou conditions résultant des caractéristiques particulières du lieu de travail”.

En Allemagne, une température maximale de 26 °C est la norme, bien qu’elle puisse être dépassée dans certaines conditions, par exemple si la température extérieure est plus élevée.

Frances O’Grady, secrétaire générale du Trades Union Congress, a déclaré : « Nous aimons tous quand le soleil se lève, mais travailler dans des conditions étouffantes dans une boulangerie ou un bureau étouffant peut être insupportable et dangereux. Les lieux de travail intérieurs doivent rester frais, avec des codes vestimentaires décontractés et un travail flexible pour profiter des heures les plus fraîches de la journée.

“Les patrons doivent s’assurer que les travailleurs extérieurs sont protégés par des pauses régulières, beaucoup de liquides, beaucoup de crème solaire et les bons vêtements de protection.”