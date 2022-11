Le ministre conservateur qui a voté pour limiter l’accès aux interruptions de grossesse compte tenu de sa position sur l’avortement

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Un ministre conservateur qui a voté pour restreindre l’accès à l’avortement s’est vu confier la responsabilité ministérielle des soins d’avortement au Royaume-Uni dans une décision qui a provoqué la fureur des services d’avortement.

Maria Caulfield, récemment nommée ministre des Femmes par le nouveau Premier ministre Rishi Sunak, est une ancienne dirigeante du groupe parlementaire multipartite pro-vie et elle a voté contre la légalisation de l’avortement en Irlande du Nord.

L’avortement était interdit dans presque toutes les circonstances, même le viol et l’inceste, les femmes demandant l’avortement risquant la réclusion à perpétuité, jusqu’à ce que la procédure soit légalisée en Irlande du Nord en octobre 2019.

Clare Murphy, directrice générale du British Pregnancy Advisory Service (BPAS), l’un des principaux fournisseurs d’avortement au Royaume-Uni, a déclaré qu’il était “tout simplement épouvantable que Maria Caulfield, une” voix de l’enfant à naître “autoproclamée” ait reçu “le portefeuille du gouvernement”. pour les soins d’avortement ».

Mme Murphy a ajouté: «C’est une gifle absolue pour les femmes de ce pays et suggère un mépris total de leurs besoins.

Au lendemain de Roe contre Wadele Royaume-Uni a l’occasion de vraiment montrer au monde à quoi ressemblent les progrès et la protection des droits des femmes – cette nomination signalerait exactement le contraire.

Roe contre Wade – la décision historique qui a légalisé l’avortement dans tout le pays aux États-Unis en 1973 – a été annulée par la Cour suprême du pays en juin, des millions de femmes perdant leur droit légal à une interruption de grossesse.

Mme Murphy a déclaré: «Il s’agit d’une députée qui a décrit ceux qui soutiennent les femmes qui ont besoin de mettre fin à une grossesse comme« l’industrie de l’avortement », qu’elle a accusée d’être« contraire à l’éthique, dangereuse et non professionnelle ».

“Contrairement à tout autre domaine de la santé, les décisions concernant l’agrément des cliniques d’avortement relèvent du ministre compétent. Maria Caulfield a potentiellement désormais la capacité de bloquer la mise en place de nouveaux services d’avortement et de fermer les cliniques existantes.

Elle a noté que Mme Caulfield avait voté pour “recriminaliser les avortements médicamenteux précoces à domicile et voté contre les mesures visant à protéger les femmes contre le harcèlement des cliniques anti-avortement” l’année dernière.

« Ces deux lois importantes ont été adoptées à une écrasante majorité par ses collègues députés. Maria Caulfield ne parle pas pour la maison, ne parle pas pour les femmes et n’est en aucun cas une ministre appropriée pour superviser cet aspect vital de la santé des femmes », a ajouté Mme Murphy.

“Nous exhortons le Premier ministre à révoquer cette nomination et à veiller à ce que Maria Caulfield ne reçoive pas ce portefeuille et n’ait pas la possibilité de compromettre l’accès des femmes à des soins d’avortement sûrs, légaux et financés par le NHS.”

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré L’indépendant l’avortement généralement utilisé pour s’asseoir sous le dossier de la santé publique.

Mme Caulfield, la députée conservatrice de Lewes, a précédemment suggéré de limiter le délai d’avortement de 24 semaines – faisant l’objet de critiques pour avoir affirmé que les bébés nés à seulement 18 semaines « grandissent pour vivre longtemps et en bonne santé comme le reste d’entre nous » – une affirmation qui a été rejeté comme “simplement faux”.

Plus tôt cette semaine, elle a affirmé que les manifestants qui harcelaient les femmes à l’extérieur des cliniques d’avortement tentaient peut-être de les «réconforter». Mme Caulfield a fait ces commentaires tout en défendant sa décision de voter contre les «zones tampons» à l’extérieur des cliniques d’avortement.

Cependant, Mme Caulfield a également déclaré qu’elle “soutiendrait” le vote des députés en faveur des “zones tampons”. Plus tôt dans le mois, les députés ont voté en faveur de “zones tampons” à l’échelle nationale à l’extérieur des cliniques d’avortement en Angleterre et au Pays de Galles dans une victoire majeure pour les prestataires d’avortement.

Une « zone tampon » arrête les manifestants anti-avortement ou tout autre type de manifestants se tenant devant la clinique ou l’hôpital ou à proximité. Mme Murphy avait précédemment déclaré que le BPAS était “ravi” que les politiciens aient voté pour “protéger les femmes, protéger le personnel de santé et établir des zones tampons”.

“Chaque année, environ 100 000 femmes sont traitées par une clinique ou un hôpital pour un avortement ciblé par les manifestations anti-avortement”, a-t-elle déclaré.

“Ces groupes tentent de dissuader ou d’empêcher les femmes d’accéder aux soins d’avortement en affichant des images graphiques de fœtus, en appelant les femmes” meurtrières “et en suspendant des vêtements de bébé autour des entrées de la clinique, causant une détresse importante aux femmes.”

Parmi les autres tactiques employées par les manifestants anti-avortement, citons la chasse aux femmes dans la rue et le partage de brochures contenant des informations médicales entièrement fausses. Cela implique parfois même la diffusion de matériel contenant des affirmations erronées selon lesquelles les avortements causent le cancer du sein.