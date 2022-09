Le ministre conservateur “préoccupé” par les menaces nucléaires de Poutine au milieu des craintes d’une “escalade”

Les menaces de Vladimir Poutine concernant les armes nucléaires sont « assez préoccupantes », a déclaré un ministre des Affaires étrangères.

Gillian Keegan a déclaré que les commentaires du président russe du jour au lendemain étaient “clairement une escalade”.

Dans un discours télévisé, M. Poutine a accusé l’Occident de “chantage nucléaire” et a déclaré que son pays pouvait réagir.

“Certains propos étaient assez préoccupants à la fin et nous exhortons évidemment au calme”, ​​a déclaré la ministre du FCDO, Mme Keegan.

“C’est quelque chose que nous devrions prendre très au sérieux parce que, vous savez, nous ne contrôlons pas.

“Je ne suis pas sûr qu’il contrôle non plus vraiment. Je veux dire, c’est évidemment une escalade et, bien sûr, pour le peuple russe maintenant, il sera enrôlé dans cette guerre.”

S’exprimant mercredi, M. Poutine avait critiqué “les déclarations de certains représentants de haut rang des principaux États de l’OTAN sur la possibilité d’utiliser des armes nucléaires de destruction massive contre la Russie”.

“A ceux qui se permettent de telles déclarations concernant la Russie, je tiens à rappeler que notre pays dispose également de divers moyens de destruction, et pour des composantes distinctes et plus modernes que celles des pays de l’OTAN et lorsque l’intégrité territoriale de notre pays est menacée, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition”, a déclaré Poutine, ajoutant : “Ce n’est pas un bluff”.

