Le ministre conservateur limogé critique la “ruée vers le jugement” après sa suspension pour “comportement inapproprié”

Un ministre conservateur limogé après des allégations de “comportement inapproprié” lors de la conférence conservatrice a critiqué la “ruée vers le jugement” de son parti.

Conor Burns, un ministre du Commerce, a d’abord fait retirer le whip par le parti – et, en quelques minutes, le n° 10 a annoncé qu’on lui avait dit de “quitter le gouvernement avec effet immédiat”.

Le député, 50 ans, était un proche allié de Boris Johnson pendant son séjour à Downing Street et il était député de Bournemouth West depuis 2010.

M. Burns a confirmé sa suspension, dans une série de tweets critiquant une “précipitation vers le jugement” et exigeant que l’enquête du parti soit conclue avec une rapidité similaire.

«Plus tôt, j’ai reçu un appel du whip en chef Wendy Morton. Mme Morton m’a informé qu’une plainte avait été reçue à mon sujet et qu’elle l’avait transmise au siège de la campagne conservatrice pour enquête », a-t-il écrit.

« Je n’ai reçu aucune information sur la plainte et on ne m’a pas non plus demandé de fournir d’informations.

Il a poursuivi: «Sur la base de cette plainte, Mme Morton m’a dit que le whip était retiré et que je démissionnais en tant que ministre du Commerce. Je coopérerai pleinement à l’enquête du Parti et j’ai hâte de blanchir mon nom.

“J’espère que le parti sera aussi rapide à mener son enquête qu’à se précipiter pour juger.”

Son limogeage fait suite à une série d’allégations sordides contre des conservateurs de haut rang, notamment de tâtonnements par le whip en chef adjoint Chris Pincher – le scandale qui a forcé M. Johnson à quitter le n ° 10.

Neil Parish a démissionné de la Chambre des communes après avoir révélé qu’il avait regardé de la pornographie dans la chambre – et un autre député conservateur anonyme est actuellement en liberté sous caution pour des allégations de viol.

Des enquêtes sont en cours sur David Warburton, le député conservateur suspendu pour des allégations de harcèlement sexuel et de consommation de cocaïne.

L’indépendant a révélé comment Liz Truss a accepté l’aide pendant sa campagne à la direction d’un ancien ministre du gouvernement accusé de harcèlement sexuel, selon des sources n ° 10.

Le Premier ministre était non seulement au courant des allégations – démenties par la politicienne – mais a suggéré qu’il pourrait revenir servir dans son gouvernement, ont déclaré des responsables.

Angela Rayner, chef adjointe du Labour, a saisi le limogeage de M. Burns comme preuve que le nouveau gouvernement “est déjà en proie à un scandale”, soulignant le refus de Mme Truss de nommer un conseiller en éthique.

L’ex-ministre a déclaré qu’il coopérerait pleinement à l’enquête (fil de sonorisation)

“Cette révélation profondément troublante est la dernière d’une longue série d’allégations d’inconduite grave et soulève de sérieuses questions – non seulement sur un autre ministre – mais sur le jugement du Premier ministre qui a refusé de nommer un conseiller en éthique indépendant”, a-t-elle déclaré.

“Pour ceux qui espéraient que Liz Truss tournerait la page sur des années de sottises conservatrices, nous voyons déjà la même chose.”

M. Burns a fait la une des journaux lors de la conférence de Birmingham lorsqu’il s’est moqué du Premier ministre sur son bilan en matière d’accords commerciaux post-Brexit et a désigné un rival comme “l’avenir de notre parti”.

Lors d’une réunion en marge, il a suggéré que le temps de Mme Truss en tant que secrétaire au commerce – lorsqu’elle est devenue célèbre pour sa production sur les réseaux sociaux – était une histoire de style plutôt que de fond.

Il a fait l’éloge de Kemi Badenoch, le nouveau secrétaire au commerce, en disant: “Kemi comprend parfaitement que le commerce doit aller au-delà des publications Instagram sur les accords de libre-échange et doit se concentrer réellement sur la livraison.”